dYdX 今日價格

dYdX (DYDX) 今日實時價格為 NT$ 0.10987，過去 24 小時內變化了 0.33%。目前 DYDX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.10987 每 DYDX。

dYdX 目前市值在 NT$ 92.74M 排名第 #180，流通供應量為 844.08M DYDX。過去 24 小時內，DYDX 的交易價格在 NT$ 0.10833（低點）和 NT$ 0.11081（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 144.684730092946221，而歷史最低價為 NT$ 2.129474146981353777。

短期表現方面，DYDX 在過去一小時內波動了 +0.34%，過去7 天內波動了 -3.31%。過去一天，總交易量達到 NT$ 65.70K。

dYdX（DYDX）市場資訊

排名 No.180 市值 NT$ 92.74MNT$ 92.74M NT$ 92.74M 成交量（24H） NT$ 65.70KNT$ 65.70K NT$ 65.70K 完全稀釋市值 NT$ 109.87MNT$ 109.87M NT$ 109.87M 流通量 844.08M 844.08M 844.08M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 958,342,962.317931 958,342,962.317931 958,342,962.317931 流通率 84.40% 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 NONE

dYdX 的目前市值為 NT$ 92.74M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 65.70K。DYDX 的流通量為 844.08M，總供應量是 958342962.317931，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 109.87M。