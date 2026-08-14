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dYdX 目前實時價格為 0.10987 TWD。DYDX 市值為 92,739,523.263890609191 TWD。追蹤台灣的 DYDX 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！dYdX 目前實時價格為 0.10987 TWD。DYDX 市值為 92,739,523.263890609191 TWD。追蹤台灣的 DYDX 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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dYdX 圖標

dYdX實時價格 (DYDX)

1 DYDX 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$3.508749
NT$3.508749NT$3.508749
+0.33%1D
TWD
dYdX (DYDX) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:46:09 (UTC+8)

dYdX 今日價格

dYdX (DYDX) 今日實時價格為 NT$ 0.10987，過去 24 小時內變化了 0.33%。目前 DYDX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.10987 每 DYDX。

dYdX 目前市值在 NT$ 92.74M 排名第 #180，流通供應量為 844.08M DYDX。過去 24 小時內，DYDX 的交易價格在 NT$ 0.10833（低點）和 NT$ 0.11081（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 144.684730092946221，而歷史最低價為 NT$ 2.129474146981353777

短期表現方面，DYDX 在過去一小時內波動了 +0.34%，過去7 天內波動了 -3.31%。過去一天，總交易量達到 NT$ 65.70K

dYdX（DYDX）市場資訊

No.180

NT$ 92.74M
NT$ 92.74MNT$ 92.74M

NT$ 65.70K
NT$ 65.70KNT$ 65.70K

NT$ 109.87M
NT$ 109.87MNT$ 109.87M

844.08M
844.08M 844.08M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

958,342,962.317931
958,342,962.317931 958,342,962.317931

84.40%

0.01%

NONE

dYdX 的目前市值為 NT$ 92.74M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 65.70K。DYDX 的流通量為 844.08M，總供應量是 958342962.317931，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 109.87M

dYdX 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.10833
NT$ 0.10833NT$ 0.10833
24H最低價
NT$ 0.11081
NT$ 0.11081NT$ 0.11081
24H最高價

NT$ 0.10833
NT$ 0.10833NT$ 0.10833

NT$ 0.11081
NT$ 0.11081NT$ 0.11081

NT$ 144.684730092946221
NT$ 144.684730092946221NT$ 144.684730092946221

NT$ 2.129474146981353777
NT$ 2.129474146981353777NT$ 2.129474146981353777

+0.34%

+0.33%

-3.31%

-3.31%

dYdX（DYDX）價格歷史 TWD

跟蹤 dYdX 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0115408+0.33%
30天NT$ -0.01113-9.20%
60天NT$ -0.01779-13.94%
90天NT$ -0.03236-22.76%
dYdX 今日價格變化

今天，DYDX 記錄了 NT$ +0.0115408 (+0.33%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

dYdX 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.01113 (-9.20%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

dYdX 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，DYDX 的變化為 NT$ -0.01779 (-13.94%)，從而更廣泛地了解其表現。

dYdX 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.03236 (-22.76%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 dYdX（DYDX）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 dYdX 價格歷史頁面

dYdX 分析

本分析利用人工智慧模型評估 dYdX 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

dYdX 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 DYDX 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

DYDX_USDT在4小時周期運行於0.11032，處於中枢0.11與R1阻力0.1109之間的窄幅區間。價格位於S2至R2樞紐體系的中上部，短期均線組呈現多頭排列，長期趨勢維持中性震盪格局。市場結構未出現明顯突破，多空雙方在樞紐點附近形成暫時平衡。 MACD指標錄得死叉信號，顯示短期上行動能減弱。RSI處於中性區域，KDJ與StochRSI數值未見極端超買或超賣狀態，表明當前波動率收斂。快慢指標出現分層，均線系統的買入信號與振盪指標的回調信號並存，動能分布較為分散，缺乏單一方向的持續驅動力。 上方近端阻力位於0.1109，距離現價約0.5%；遠端阻力參考0.1124。下方近端支撐位於0.1085，距離現價約1.6%；關鍵防守位為0.1076。若價格無法有效站穩0.1109，將維持在當前樞紐區間內運行，交易者需觀察價格對樞紐點的測試反應。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 dYdX 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

幾項關鍵因素會影響 DYDX 代幣價格：

1. dYdX 平台上的交易量——更高的交易活動將提升代幣需求。
2. 協議從衍生品交易中獲得的收入與手續費。
3. 影響代幣實用性的治理提案與平台升級。
4. 整體 DeFi 市場的情緒與採用程度。
5. 其他去中心化交易所的競爭。
6. 代幣質押獎勵與收益機會。
7. 做市商激勵措施與流動性挖礦計畫。
8. 影響衍生品交易的監管發展。
9. 與其他 DeFi 協議的整合。
10. 一般加密貨幣市場趨勢以及與比特幣的相關性。

為什麼人們想知道 dYdX 今天的價格？

人們希望了解 dYdX（DYDX）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場分析以及投資時機的把握。作為一項去中心化交易所的代幣，DYDX 的價格會影響交易策略與利潤計算。投資者會每日追蹤價格，以評估投資表現、判斷進場或離場點，並據此做出明智的買入、賣出或持有頭寸的決策。

dYdX 的價格預測

dYdX（DYDX）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，DYDX 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
dYdX (DYDX) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，dYdX 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 dYdX 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 dYdX 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 DYDX 2026–2027 年價格的預測。

關於 dYdX

dYdX (DYDX) 是一個建立在以太坊區塊鏈上的去中心化加密貨幣交易所，利用智能合約來進行槓桿交易和短賣。它旨在促進開放、高效和安全的市場，讓用戶可以直接彼此交易、借貸數字資產。DYDX 代幣作為治理代幣，讓持有者有能力影響平台的開發和運營。它使用權益證明共識機制，並且供應量固定，代幣主要分發給平台的用戶。dYdX 平台及其原生代幣 DYDX，在去中心化金融（DeFi）生態系中扮演著重要的角色。

如何在台灣購買和投資 dYdX

準備好開始使用 dYdX 了嗎？在 MEXC 購買 DYDX 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 dYdX 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 dYdX (DYDX) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，dYdX 將立即存入您的錢包。
dYdX (DYDX) 購買教程

dYdX 能做什麼？

擁有 dYdX 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 dYdX (DYDX) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是dYdX (DYDX)

DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.

白皮書

dYdX資源

要更深入地瞭解 dYdX，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方dYdX網站
區塊查詢

類別 :

AppchainsBridged-TokensCosmos Ecosystem

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dYdX（DYDX）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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DYDXUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 DYDX。在 MEXC 上探索 DYDXUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 dYdX (DYDX) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 dYdX 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
DYDX/USDT
NT$3.52089
NT$3.52089NT$3.52089
+0.62%
598.81K (USDT)
DYDX/USDC
NT$3.513222
NT$3.513222NT$3.513222
+0.35%
497.75K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.87550
NT$2.87550NT$2.87550

+373.68%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1784727
NT$0.1784727NT$0.1784727

-5.37%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.462636
NT$0.462636NT$0.462636

-24.97%

up

up

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NT$8.981145
NT$8.981145NT$8.981145

+20.85%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.285948
NT$9.285948NT$9.285948

+4.43%

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.87550
NT$2.87550NT$2.87550

+373.68%

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Fusionist

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NT$8.6651595
NT$8.6651595NT$8.6651595

+134.26%

AKEDO

AKEDO

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NT$0.376642575
NT$0.376642575NT$0.376642575

+80.56%

Heima

Heima

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NT$5.365044NT$5.365044

+37.26%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.4364585
NT$28.4364585NT$28.4364585

+25.91%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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