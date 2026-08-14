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2026-08-14 21:46:09 (UTC+8) dYdX 今日價格
dYdX (DYDX) 今日實時價格為
NT$ 0.10987，過去 24 小時內變化了 0.33%。目前 DYDX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.10987 每 DYDX。
dYdX 目前市值在
NT$ 92.74M 排名第 #180，流通供應量為 844.08M DYDX。過去 24 小時內，DYDX 的交易價格在 NT$ 0.10833（低點）和 NT$ 0.11081（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 144.684730092946221，而歷史最低價為 NT$ 2.129474146981353777。
短期表現方面，DYDX 在過去一小時內波動了
+0.34%，過去7 天內波動了 -3.31%。過去一天，總交易量達到 NT$ 65.70K。 dYdX（DYDX）市場資訊 市值 NT$ 92.74M NT$ 92.74M NT$ 92.74M 成交量（24H） NT$ 65.70K NT$ 65.70K NT$ 65.70K 完全稀釋市值 NT$ 109.87M NT$ 109.87M NT$ 109.87M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 958,342,962.317931 958,342,962.317931 958,342,962.317931
dYdX 的目前市值為
NT$ 92.74M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 65.70K。DYDX 的流通量為 844.08M，總供應量是 958342962.317931，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 109.87M。 購買dYdX dYdX 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.10833 NT$ 0.10833 NT$ 0.10833
24H最低價
NT$ 0.11081 NT$ 0.11081 NT$ 0.11081
24H最高價
24H最低價 NT$ 0.10833 NT$ 0.10833 NT$ 0.10833 24H最高價 NT$ 0.11081 NT$ 0.11081 NT$ 0.11081 歷史最高 NT$ 144.684730092946221 NT$ 144.684730092946221 NT$ 144.684730092946221 最低價 NT$ 2.129474146981353777 NT$ 2.129474146981353777 NT$ 2.129474146981353777 dYdX（DYDX）價格歷史 TWD
跟蹤 dYdX 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ +0.0115408 +0.33% 30天 NT$ -0.01113 -9.20% 60天 NT$ -0.01779 -13.94% 90天 NT$ -0.03236 -22.76% dYdX 今日價格變化
今天，DYDX 記錄了
NT$ +0.0115408 (+0.33%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 dYdX 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ -0.01113 (-9.20%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 dYdX 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，DYDX 的變化為
NT$ -0.01779 (-13.94%)，從而更廣泛地了解其表現。 dYdX 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ -0.03236 (-22.76%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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dYdX 價格歷史頁面
目前 DYDX 市場整體情緒偏向：看跌，看漲
45% | 看跌 55%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 死叉 K < D 短線動能降溫，溫度下降。 樞紐點 中樞 ≤ 現價 ≤ R1 位於中樞‑R1 間 剛離開中樞，偏中上位置。 StochRSI < 20 超賣區 短線跌速過快，注意反彈機會。 MACD 死叉 DIF < DEA 空頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 價格 < 下軌 觸及或突破下軌 進入「便宜」區，波動放大。 RSI (14) 中性 30‑70 處於正常區間，仍有空間。 MA 組 7 買 0 中立 0 賣 ≥ 80% 買入 均線全面順排，短期顯著高於長期。 EMA 組 7 買 0 中立 0 賣 ≥ 80% 買入 均線全面順排，短期顯著高於長期。
DYDX_USDT在4小時周期運行於0.11032，處於中枢0.11與R1阻力0.1109之間的窄幅區間。價格位於S2至R2樞紐體系的中上部，短期均線組呈現多頭排列，長期趨勢維持中性震盪格局。市場結構未出現明顯突破，多空雙方在樞紐點附近形成暫時平衡。
MACD指標錄得死叉信號，顯示短期上行動能減弱。RSI處於中性區域，KDJ與StochRSI數值未見極端超買或超賣狀態，表明當前波動率收斂。快慢指標出現分層，均線系統的買入信號與振盪指標的回調信號並存，動能分布較為分散，缺乏單一方向的持續驅動力。
上方近端阻力位於0.1109，距離現價約0.5%；遠端阻力參考0.1124。下方近端支撐位於0.1085，距離現價約1.6%；關鍵防守位為0.1076。若價格無法有效站穩0.1109，將維持在當前樞紐區間內運行，交易者需觀察價格對樞紐點的測試反應。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 dYdX 的價格？
以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：
幾項關鍵因素會影響 DYDX 代幣價格： 1. dYdX 平台上的交易量——更高的交易活動將提升代幣需求。 2. 協議從衍生品交易中獲得的收入與手續費。 3. 影響代幣實用性的治理提案與平台升級。 4. 整體 DeFi 市場的情緒與採用程度。 5. 其他去中心化交易所的競爭。 6. 代幣質押獎勵與收益機會。 7. 做市商激勵措施與流動性挖礦計畫。 8. 影響衍生品交易的監管發展。 9. 與其他 DeFi 協議的整合。 10. 一般加密貨幣市場趨勢以及與比特幣的相關性。 為什麼人們想知道 dYdX 今天的價格？
人們希望了解 dYdX（DYDX）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場分析以及投資時機的把握。作為一項去中心化交易所的代幣，DYDX 的價格會影響交易策略與利潤計算。投資者會每日追蹤價格，以評估投資表現、判斷進場或離場點，並據此做出明智的買入、賣出或持有頭寸的決策。
dYdX 的價格預測 dYdX（DYDX）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，DYDX 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 dYdX (DYDX) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，dYdX 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
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免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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關於 dYdX
dYdX (DYDX) 是一個建立在以太坊區塊鏈上的去中心化加密貨幣交易所，利用智能合約來進行槓桿交易和短賣。它旨在促進開放、高效和安全的市場，讓用戶可以直接彼此交易、借貸數字資產。DYDX 代幣作為治理代幣，讓持有者有能力影響平台的開發和運營。它使用權益證明共識機制，並且供應量固定，代幣主要分發給平台的用戶。dYdX 平台及其原生代幣 DYDX，在去中心化金融（DeFi）生態系中扮演著重要的角色。
如何在台灣購買和投資 dYdX
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如何購買 dYdX 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 dYdX (DYDX) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，dYdX 將立即存入您的錢包。
dYdX 能做什麼？
擁有 dYdX 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是dYdX (DYDX)
DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users.
白皮書
DYDX 是 dYdX Chain 生態系的基礎資產，旨在於平台各層面發揮多項關鍵功能。實際上，它是一種多功能代幣，支援多種參與形式：第一，持有者可將 DYDX 委託給驗證者（validators）進行質押，以強化網路安全性並獲得獎勵；第二，可透過投票參與協議重要決策與升級的治理；第三，可藉由各類網路活動與貢獻獲取額外獎勵。其發行模式以長期永續性為設計核心：其中一大組成部分是「社群金庫」（Community Treasury），佔總供應量 26.1%（約 2.61 億枚代幣），作為生態系發展的共享資金池。金庫資源用於資助關鍵升級、社群計畫及平台功能強化。此外，該鏈亦採用交易獎勵計畫（trading rewards program），鼓勵活躍使用——交易者可依交易量與活躍度賺取 DYDX。此系統內建防操控機制，且獎勵計算採用多重參數，以促進公平分配、抑制機制套利行為。近期更新進一步新增獎勵方式，並優化了分配演算法。
dYdX Chain 是一個由社群治理塑造、並由一組驗證者（validators）網絡所維持的去中心化平台，因此沒有任何單一方能掌控協議的發展方向。其安全性透過 Informal Systems 等知名機構所執行的審計進一步強化。雖然原始軟體由 dYdX Trading Inc. 開發，但目前該網絡已由獨立驗證者負責維護與保障安全。dYdX 基金會則專注於社群建設、教育計畫與技術文件，以支援更廣泛的生態系；同時亦擴展各項支援計畫，鼓勵開發者參與並促進整體生態系成長。近期工作包括優化教育資源、擴充開發者工具，並持續推動合作夥伴關係與協作專案，進一步強化平台能力。
作為一個專為高效能交易而優化的專業市場，dYdX Chain 不像傳統交易所那樣依賴中心化營運商。它採用權益證明（Proof-of-Stake）機制，意味著 DYDX 持有者可參與網絡的安全維護與運作；其架構基於兩大核心組件：Cosmos SDK（區塊鏈開發框架）與 CometBFT（共識機制）。這兩大基礎共同支撐起比許多傳統區塊鏈系統更快的交易處理速度與更高的可靠性。一項關鍵能力在於其內存式訂單簿（in-memory orderbook）交易引擎，設計理念類似超高速分類帳，每秒可處理數千筆交易，延遲極低。在 v4 版本中，此架構實現了亞秒級（sub-second）延遲，使性能更接近傳統金融交易所。為維持性能與韌性，該鏈納入了動態訂單限額（基於代幣持有量），以及先進的防垃圾訊息（spam-prevention）系統；同時整合自動化風險管理工具，旨在市場波動期間協助保障交易者權益。安全性被視為最高優先事項，透過多重防護層實現：驗證者（validators）擔任網絡守護者，須嚴格遵守規則，違規將受懲罰；其他保護措施還包括加密技術與強大的存取控制機制，並由定期安全審計與持續監控支援，以維持高水準安全標準。
dYdX 鏈是一條權益證明（Proof-of-Stake）區塊鏈網路，旨在重塑去中心化交易。該鏈基於 Cosmos SDK 開發，並採用 CometBFT 實現共識機制，目標是打造一個更安全、更高效的交易環境。原生代幣 DYDX 是網路運作的核心，主要用於三種用途：質押以協助保障鏈的安全性、參與治理投票，以及作為驗證者獎勵。該產品已升級至 v4 版本，並作為一個完全去中心化的永續合約交易平台運行。
dYdX Chain 路線圖提出了一項雄心勃勃的計畫，透過頻繁更新與持續強化核心功能，推動去中心化交易不斷向前發展。其中一項核心主題是市場擴張，包括新增交易對以及優化既有市場。目前的市場設計採用多層級架構，依流動性與市值對資產進行分類；近期更新不僅擴大了交易選項範圍，同時也提升了市場深度。社群治理是路線圖執行的關鍵驅動力：DYDX 持有者可提案並投票表決新市場、功能更新與協議升級；而近期的治理活動主要聚焦於交易功能升級與市場覆蓋範圍擴展。此外，路線圖亦著重使用者體驗，包含更優化的交易介面、更完整的文件說明，以及更直覺的導航設計。展望未來，規劃中的開發項目還包括跨鏈功能與進階交易工具，以及機構等級功能與強化型風險管理系統。
dYdX資源
要更深入地瞭解 dYdX，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於dYdX的其他問題
如果 dYdX 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 dYdX 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
dYdX 今日價格為 NT$ 3.5103465。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
dYdX 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 DYDX 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 dYdX 的交易量為 --。
DYDX 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 dYdX 價格，請造訪 DYDX 價格頁面了解更多資訊。
DYDX 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,681.96
-1.16%
ETH
1,869.82
-0.55%
GOLD(XAUT)
4,376
+0.59%
USDC
1.00105
+0.02%
SOL
75.36
-0.38%
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1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 DYDX/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 dYdX 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
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dYdX 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 dYdX (DYDX) 的價格預測，了解更深入的分析。
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美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
DYDXUSDT（合約交易）
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NT$3.52089 NT$3.52089 NT$3.52089 +0.62% 598.81K (USDT) NT$3.513222 NT$3.513222 NT$3.513222 +0.35% 497.75K (USDT) 免責聲明
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