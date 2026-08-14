DODO 今日價格

DODO (DODO) 今日實時價格為 NT$ 0.02161，過去 24 小時內變化了 5.13%。目前 DODO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.02161 每 DODO。

DODO 目前市值在 NT$ 21.61M 排名第 #815，流通供應量為 1.00B DODO。過去 24 小時內，DODO 的交易價格在 NT$ 0.02141（低點）和 NT$ 0.02474（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 271.9728902835，而歷史最低價為 NT$ 0.409790525278072167。

短期表現方面，DODO 在過去一小時內波動了 -1.46%，過去7 天內波動了 +8.81%。過去一天，總交易量達到 NT$ 191.42K。

DODO（DODO）市場資訊

排名 No.815 市值 NT$ 21.61MNT$ 21.61M NT$ 21.61M 成交量（24H） NT$ 191.42KNT$ 191.42K NT$ 191.42K 完全稀釋市值 NT$ 21.61MNT$ 21.61M NT$ 21.61M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 100.00% 所屬公鏈 ETH

DODO 的目前市值為 NT$ 21.61M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 191.42K。DODO 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 21.61M。