DODO實時價格 (DODO)
DODO (DODO) 今日實時價格為 NT$ 0.02161，過去 24 小時內變化了 5.13%。目前 DODO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.02161 每 DODO。
DODO 目前市值在 NT$ 21.61M 排名第 #815，流通供應量為 1.00B DODO。過去 24 小時內，DODO 的交易價格在 NT$ 0.02141（低點）和 NT$ 0.02474（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 271.9728902835，而歷史最低價為 NT$ 0.409790525278072167。
短期表現方面，DODO 在過去一小時內波動了 -1.46%，過去7 天內波動了 +8.81%。過去一天，總交易量達到 NT$ 191.42K。
No.815
100.00%
ETH
DODO 的目前市值為 NT$ 21.61M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 191.42K。DODO 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 21.61M。
-1.46%
-5.13%
+8.81%
+8.81%
跟蹤 DODO 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0373348
|-5.13%
|30天
|NT$ -0.0052
|-19.40%
|60天
|NT$ +0.00576
|+36.34%
|90天
|NT$ +0.00215
|+11.04%
今天，DODO 記錄了 NT$ -0.0373348 (-5.13%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0052 (-19.40%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，DODO 的變化為 NT$ +0.00576 (+36.34%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.00215 (+11.04%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
想解鎖 DODO（DODO）的全部歷史價格和價格走勢嗎？
立即查看 DODO 價格歷史頁面
本分析利用人工智慧模型評估 DODO 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 DODO 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|中樞 ≤ 現價 ≤ R1
|位於中樞‑R1 間
|剛離開中樞，偏中上位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|中軌 < 價格 ≤ 上軌
|中軌與上軌間
|偏強，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
|EMA 組
|0 買
|0‑20% 賣出
|均線全面下排，短期顯著低於長期。
DODO_USDT在4小時周期運行於中枢點0.02265上方。現價0.02297位於S1與R1構成的震蕩區間上半部。價格站穩樞紐體系中軸，多方結構維持完整。 短期均線組呈現買入信號排列。MACD形成金叉形態，快慢指標方向一致指向多頭區域。RSI處於中性水位，動能未出現極端發散，波動率維持在常規水平。買盤力量在當前價位集中釋放。 上方第一阻力位R1位於0.02383，該價位距離現價約3.7%。突破後將看向R2阻力位0.02593。下方第一支撐位S1位於0.02055，該價位距離現價約10.5%。跌破後將測試S2支撐位0.01937。近端價位提供即時流動性參考，遠端價位則界定區間邊界範圍。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，DODO 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
DODO (DODO) 是一個在以太坊和Binance Smart Chain網絡上運作的去中心化交易所(DEX)。它採用獨特的主動市場製造商 (PMM) 算法，與傳統的自動市場製造商相比，提供更好的流動性和價格穩定性。DODO 旨在通過提供單一代幣流動性供應、公平代幣發行的眾籌機制，以及鏈上套利者的合約可填充流動性功能，解決 DeFi 中流動性不足和暫時性損失的問題。DODO 代幣用於治理，允許持有者對與平台開發和運營相關的各種提議進行投票。
準備好開始使用 DODO 了嗎？在 MEXC 購買 DODO 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 DODO 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 DODO (DODO) 購買之旅。
擁有 DODO 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
在 MEXC 上購買 DODO (DODO) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。
查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費
除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！
DODO is a next-generation on-chain liquidity infrastructure based on active market maker algorithms. As a decentralized trading platform, DODO adopts a fund pool model and pure chain transactions to support the cost-free issuance of new assets.
要更深入地瞭解 DODO，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
使用槓桿做多或做空 DODO。在 MEXC 上探索 DODOUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
探索現貨和合約市場，查看 DODO 的實時價格、交易量，並直接進行交易。
MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣
目前熱門備受市場關注的加密貨幣
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。