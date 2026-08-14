Convex Finance 今日價格

Convex Finance (CVX) 今日實時價格為 NT$ 1.616，過去 24 小時內變化了 5.27%。目前 CVX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.616 每 CVX。

Convex Finance 目前市值在 NT$ 158.56M 排名第 #157，流通供應量為 98.12M CVX。過去 24 小時內，CVX 的交易價格在 NT$ 1.576（低點）和 NT$ 1.721（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2,002.8872911898290815，而歷史最低價為 NT$ 23.647931804809091925。

短期表現方面，CVX 在過去一小時內波動了 +0.68%，過去7 天內波動了 +5.55%。過去一天，總交易量達到 NT$ 90.45K。

Convex Finance（CVX）市場資訊

排名 No.157 市值 NT$ 158.56MNT$ 158.56M NT$ 158.56M 成交量（24H） NT$ 90.45KNT$ 90.45K NT$ 90.45K 完全稀釋市值 NT$ 161.56MNT$ 161.56M NT$ 161.56M 流通量 98.12M 98.12M 98.12M 總供應量 99,973,690.31021002 99,973,690.31021002 99,973,690.31021002 市場佔有率 0.01% 所屬公鏈 ETH

Convex Finance 的目前市值為 NT$ 158.56M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 90.45K。CVX 的流通量為 98.12M，總供應量是 99973690.31021002，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 161.56M。