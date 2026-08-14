Convex Finance實時價格 (CVX)
Convex Finance (CVX) 今日實時價格為 NT$ 1.616，過去 24 小時內變化了 5.27%。目前 CVX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.616 每 CVX。
Convex Finance 目前市值在 NT$ 158.56M 排名第 #157，流通供應量為 98.12M CVX。過去 24 小時內，CVX 的交易價格在 NT$ 1.576（低點）和 NT$ 1.721（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2,002.8872911898290815，而歷史最低價為 NT$ 23.647931804809091925。
短期表現方面，CVX 在過去一小時內波動了 +0.68%，過去7 天內波動了 +5.55%。過去一天，總交易量達到 NT$ 90.45K。
No.157
0.01%
ETH
Convex Finance 的目前市值為 NT$ 158.56M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 90.45K。CVX 的流通量為 98.12M，總供應量是 99973690.31021002，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 161.56M。
+0.68%
-5.27%
+5.55%
+5.55%
跟蹤 Convex Finance 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -2.87234
|-5.27%
|30天
|NT$ +0.287
|+21.59%
|60天
|NT$ +0.185
|+12.92%
|90天
|NT$ -0.108
|-6.27%
今天，CVX 記錄了 NT$ -2.87234 (-5.27%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.287 (+21.59%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，CVX 的變化為 NT$ +0.185 (+12.92%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.108 (-6.27%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 CVX 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
|EMA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
CVX_USDT在4小時周期運行於1.707價格位。價格位於樞軸點1.7226下方。S1支撐位1.6793構成近端結構邊界。R1阻力位1.7593界定上方空間。多空力量在樞紐體系內呈現均衡分布。指標信號出現分層現象。MA組與EMA組維持買入排列。MACD形成死叉形態。RSI讀數位於中性區域。快慢線動能方向不一致。波動率維持在常規區間。短期上行動能受到抑制。下行拋壓未現顯著放大。市場處於震盪整理狀態。 近端關鍵價格位為S1的1.6793。該位置距離現價約1.6%。下方遠端參考S2的1.6426。上方近端阻力位於樞軸1.7226。該位置距離現價約0.9%。遠端壓力測試R1的1.7593。價格突破樞軸需伴隨成交量配合。跌破S1將打開向S2的空間。當前盤面缺乏單邊驅動因子。交易區間被嚴格限定在S1與R1之間。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Convex Finance 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Convex Finance (CVX) 是一個建立在以太坊區塊鏈上的去中心化平台，旨在優化與 Curve Finance 協議的互動。它的目標是簡化 Curve DAO Token (CRV) 持有者的質押和收益農場操作，提供一種與 Curve 平台直接互動的替代方案。CVX 持有者可以對治理提案進行投票，並以 CVX 代幣的形式獲得獎勵。該平台採用了一種獨特的代幣經濟模型，用戶質押他們的流動性提供者代幣後，將獲得 Convex 代幣（CVX）和 Curve 代幣（CRV）作為獎勵。這種雙重獎勵系統使 Convex Finance 在 DeFi 生態系中成為一個重要的參與者，特別是對於尋求最大化他們的收益農場回報的用戶。
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Convex Finance是一個建立在Curve Finance之上的收益優化和自動化協議。它幫助用戶更加高效地獲得更高的CRV和流動性挖礦獎勵。CVX是Convex Finance的原生代幣，用於抵押、獲取績效費用和治理投票。
要更深入地瞭解 Convex Finance，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
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|02-10 18:39:21
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加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
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過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
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|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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