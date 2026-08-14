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Convex Finance 目前實時價格為 1.616 TWD。CVX 市值為 158,562,431.06752984896 TWD。追蹤台灣的 CVX 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Convex Finance 目前實時價格為 1.616 TWD。CVX 市值為 158,562,431.06752984896 TWD。追蹤台灣的 CVX 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Convex Finance 圖標

Convex Finance實時價格 (CVX)

1 CVX 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$51.6312
NT$51.6312NT$51.6312
-5.27%1D
TWD
Convex Finance (CVX) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:42:02 (UTC+8)

Convex Finance 今日價格

Convex Finance (CVX) 今日實時價格為 NT$ 1.616，過去 24 小時內變化了 5.27%。目前 CVX 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.616 每 CVX。

Convex Finance 目前市值在 NT$ 158.56M 排名第 #157，流通供應量為 98.12M CVX。過去 24 小時內，CVX 的交易價格在 NT$ 1.576（低點）和 NT$ 1.721（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2,002.8872911898290815，而歷史最低價為 NT$ 23.647931804809091925

短期表現方面，CVX 在過去一小時內波動了 +0.68%，過去7 天內波動了 +5.55%。過去一天，總交易量達到 NT$ 90.45K

Convex Finance（CVX）市場資訊

No.157

NT$ 158.56M
NT$ 158.56MNT$ 158.56M

NT$ 90.45K
NT$ 90.45KNT$ 90.45K

NT$ 161.56M
NT$ 161.56MNT$ 161.56M

98.12M
98.12M 98.12M

99,973,690.31021002
99,973,690.31021002 99,973,690.31021002

0.01%

ETH

Convex Finance 的目前市值為 NT$ 158.56M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 90.45K。CVX 的流通量為 98.12M，總供應量是 99973690.31021002，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 161.56M

Convex Finance 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 1.576
NT$ 1.576NT$ 1.576
24H最低價
NT$ 1.721
NT$ 1.721NT$ 1.721
24H最高價

NT$ 1.576
NT$ 1.576NT$ 1.576

NT$ 1.721
NT$ 1.721NT$ 1.721

NT$ 2,002.8872911898290815
NT$ 2,002.8872911898290815NT$ 2,002.8872911898290815

NT$ 23.647931804809091925
NT$ 23.647931804809091925NT$ 23.647931804809091925

+0.68%

-5.27%

+5.55%

+5.55%

Convex Finance（CVX）價格歷史 TWD

跟蹤 Convex Finance 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -2.87234-5.27%
30天NT$ +0.287+21.59%
60天NT$ +0.185+12.92%
90天NT$ -0.108-6.27%
Convex Finance 今日價格變化

今天，CVX 記錄了 NT$ -2.87234 (-5.27%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Convex Finance 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.287 (+21.59%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Convex Finance 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CVX 的變化為 NT$ +0.185 (+12.92%)，從而更廣泛地了解其表現。

Convex Finance 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.108 (-6.27%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Convex Finance（CVX）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Convex Finance 價格歷史頁面

Convex Finance 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Convex Finance 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Convex Finance 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 CVX 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

CVX_USDT在4小時周期運行於1.707價格位。價格位於樞軸點1.7226下方。S1支撐位1.6793構成近端結構邊界。R1阻力位1.7593界定上方空間。多空力量在樞紐體系內呈現均衡分布。指標信號出現分層現象。MA組與EMA組維持買入排列。MACD形成死叉形態。RSI讀數位於中性區域。快慢線動能方向不一致。波動率維持在常規區間。短期上行動能受到抑制。下行拋壓未現顯著放大。市場處於震盪整理狀態。 近端關鍵價格位為S1的1.6793。該位置距離現價約1.6%。下方遠端參考S2的1.6426。上方近端阻力位於樞軸1.7226。該位置距離現價約0.9%。遠端壓力測試R1的1.7593。價格突破樞軸需伴隨成交量配合。跌破S1將打開向S2的空間。當前盤面缺乏單邊驅動因子。交易區間被嚴格限定在S1與R1之間。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Convex Finance 的價格？

CVX 的價格受以下因素影響：1）Curve Finance 生態系統的表現與 CRV 代幣的價值；2）Convex 協議中的總鎖倉價值（TVL）；3）收益農場獎勵與年化收益率（APY）；4）DeFi 市場的情緒與流動性挖礦趨勢；5）治理提案與協議更新；6）其他收益優化工具的競爭。

為什麼人們想知道 Convex Finance 今天的價格？

人們希望了解 Convex Finance (CVX) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、收益農場優化，以及市場情緒分析。CVX 持有者需要即時價格來計算回報率、評估質押獎勵，並判斷進行 DeFi 策略時的最佳進出點。

Convex Finance 的價格預測

Convex Finance（CVX）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CVX 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Convex Finance (CVX) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Convex Finance 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Convex Finance 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Convex Finance 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 CVX 2026–2027 年價格的預測。

關於 Convex Finance

Convex Finance (CVX) 是一個建立在以太坊區塊鏈上的去中心化平台，旨在優化與 Curve Finance 協議的互動。它的目標是簡化 Curve DAO Token (CRV) 持有者的質押和收益農場操作，提供一種與 Curve 平台直接互動的替代方案。CVX 持有者可以對治理提案進行投票，並以 CVX 代幣的形式獲得獎勵。該平台採用了一種獨特的代幣經濟模型，用戶質押他們的流動性提供者代幣後，將獲得 Convex 代幣（CVX）和 Curve 代幣（CRV）作為獎勵。這種雙重獎勵系統使 Convex Finance 在 DeFi 生態系中成為一個重要的參與者，特別是對於尋求最大化他們的收益農場回報的用戶。

如何在台灣購買和投資 Convex Finance

準備好開始使用 Convex Finance 了嗎？在 MEXC 購買 CVX 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Convex Finance 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Convex Finance (CVX) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Convex Finance 將立即存入您的錢包。
Convex Finance (CVX) 購買教程

Convex Finance 能做什麼？

擁有 Convex Finance 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Convex Finance (CVX) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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什麼是Convex Finance (CVX)

Convex Finance是一個建立在Curve Finance之上的收益優化和自動化協議。它幫助用戶更加高效地獲得更高的CRV和流動性挖礦獎勵。CVX是Convex Finance的原生代幣，用於抵押、獲取績效費用和治理投票。

Convex Finance資源

要更深入地瞭解 Convex Finance，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Convex Finance網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

人們還問：關於Convex Finance的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:42:02 (UTC+8)

Convex Finance（CVX）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Convex Finance 的更多資訊

CVXUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 CVX。在 MEXC 上探索 CVXUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Convex Finance (CVX) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Convex Finance 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
CVX/USDT
NT$51.66315
NT$51.66315NT$51.66315
-5.10%
54.75K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.9090475
NT$2.9090475NT$2.9090475

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utility token

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UTILITY

NT$0.1771308
NT$0.1771308NT$0.1771308

-6.08%

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Thinking Cat

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NT$0.4699845
NT$0.4699845NT$0.4699845

-23.78%

up

up

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NT$9.064215
NT$9.064215NT$9.064215

+21.96%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3175785
NT$9.3175785NT$9.3175785

+4.78%

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9090475
NT$2.9090475NT$2.9090475

+379.21%

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Fusionist

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NT$8.6843295
NT$8.6843295NT$8.6843295

+134.78%

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AKEDO

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NT$0.3754125
NT$0.3754125NT$0.3754125

+79.97%

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Heima

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NT$5.337567
NT$5.337567NT$5.337567

+36.56%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.642536
NT$28.642536NT$28.642536

+26.83%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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