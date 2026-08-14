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2026-08-14 21:39:54 (UTC+8) Cronos 今日價格
Cronos (CRO) 今日實時價格為
NT$ 0.04858，過去 24 小時內變化了 3.53%。目前 CRO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.04858 每 CRO。
Cronos 目前市值在
NT$ 2.18B 排名第 #31，流通供應量為 44.85B CRO。過去 24 小時內，CRO 的交易價格在 NT$ 0.04655（低點）和 NT$ 0.0499（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 31.0047099628781187374，而歷史最低價為 NT$ 0.367229208277522。
短期表現方面，CRO 在過去一小時內波動了
-0.09%，過去7 天內波動了 -9.20%。過去一天，總交易量達到 NT$ 140.24K。 Cronos（CRO）市場資訊 市值 NT$ 2.18B NT$ 2.18B NT$ 2.18B 成交量（24H） NT$ 140.24K NT$ 140.24K NT$ 140.24K 完全稀釋市值 NT$ 4.86B NT$ 4.86B NT$ 4.86B 最大供應量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 總供應量 98,713,203,223.73352 98,713,203,223.73352 98,713,203,223.73352
Cronos 的目前市值為
NT$ 2.18B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 140.24K。CRO 的流通量為 44.85B，總供應量是 98713203223.73352，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.86B。 購買Cronos Cronos 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.04655 NT$ 0.04655 NT$ 0.04655
24H最低價
NT$ 0.0499 NT$ 0.0499 NT$ 0.0499
24H最高價
24H最低價 NT$ 0.04655 NT$ 0.04655 NT$ 0.04655 24H最高價 NT$ 0.0499 NT$ 0.0499 NT$ 0.0499 歷史最高 NT$ 31.0047099628781187374 NT$ 31.0047099628781187374 NT$ 31.0047099628781187374 最低價 NT$ 0.367229208277522 NT$ 0.367229208277522 NT$ 0.367229208277522 Cronos（CRO）價格歷史 TWD
跟蹤 Cronos 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
時間段 漲跌幅 (TWD) 漲跌幅 (%) 今日 NT$ +0.0529552 +3.53% 30天 NT$ -0.00742 -13.25% 60天 NT$ -0.0146 -23.11% 90天 NT$ -0.02304 -32.17% Cronos 今日價格變化
今天，CRO 記錄了
NT$ +0.0529552 (+3.53%) 的變化，反映了其最新的市場活動。 Cronos 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了
NT$ -0.00742 (-13.25%)，顯示了該代幣在短期內的表現。 Cronos 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，CRO 的變化為
NT$ -0.0146 (-23.11%)，從而更廣泛地了解其表現。 Cronos 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了
NT$ -0.02304 (-32.17%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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Cronos 價格歷史頁面
目前 CRO 市場整體情緒偏向：看漲，看漲
60% | 看跌 40%;
指標維度 模型結論 佔比/閾值 小白解讀 KDJ 金叉 K > D 短線動能回暖，溫度上升。 樞紐點 中樞 ≤ 現價 ≤ R1 位於中樞‑R1 間 剛離開中樞，偏中上位置。 StochRSI > 80 超買區 短線漲速過快，注意回落風險。 MACD 金叉 DIF > DEA 多頭動能抬頭。 BOLL (20,2) 價格 > 上軌 觸及或突破上軌 進入「貴」區，波動放大。 RSI (14) 中性 30‑70 處於正常區間，仍有空間。 MA 組 3‑4 買 40‑60% 中立 均線多空參半，方向待觀察。 EMA 組 3‑4 買 40‑60% 中立 均線多空參半，方向待觀察。
CRO_USDT在4小時周期運行於0.0488價格位。價格位於中樞點0.04846上方。樞紐體系顯示多方佔據短期主導地位。S1支撐位0.04698構成下方第一道防線。R1阻力位0.04994界定上行空間邊界。當前結構處於震盪區間的上半部分，多空力量在樞紐附近形成短暫平衡。
均線組MA與EMA均呈現買入信號排列。MACD指標完成金叉動作，快慢線同向發散，確認短期動能向上。RSI讀數處於中性區域，KDJ與StochRSI數值未顯示極端超買狀態。布林帶開口維持平穩形態，波動率未見顯著擴張或收縮。動能分布集中於短期均線附近，指標間存在輕微分層現象。
近端關鍵價位為R1阻力0.04994，該位置距離現價約2.3%。下方近端支撐位於S1價位0.04698，該位置距離現價約3.7%。遠端參考位包括S2支撐0.0455，另一遠端參考為R2阻力0.05142。這些價位構成當前交易區間的物理邊界。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 Cronos 的價格？
CRO 價格受以下因素影響：Crypto.com 平台的採用與用戶增長、交易所交易量、卡片質押需求、Cronos 鏈上 DeFi 生態系統的發展、影響交易所的監管動向、比特幣/市場情緒、合作夥伴公告、代幣實用性擴展，以及整體加密貨幣市場週期。
為什麼人們想知道 Cronos 今天的價格？
人們希望了解今日的 Cronos (CRO) 價格，主要有以下幾個關鍵原因：
1. 投資決策——交易者需要即時價格來買入、賣出或持有 CRO 代幣。 2. 投資組合追蹤——投資人會監控其持倉的價值與表現。 3. 市場時機判斷——藉由識別最佳的進場或離場點進行交易。 4. 風險管理——評估可能的損失或獲利。 5. DeFi 活動——在去中心化金融協議中使用 CRO 時，需掌握當前價格。 6. Crypto.com 生態系統——CRO 持有者可利用代幣享受平台優惠及質押獎勵。 即時價格數據有助於做出更明智的財務決策。 Cronos 的價格預測 Cronos（CRO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CRO 在 2030 年的目標價格為
NT$ --，預計增長率為 0.00%。 Cronos (CRO) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Cronos 的價格可能實現
0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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關於 Cronos
Crypto.com Coin (CRO) 是 Crypto.com Chain 的原生加密貨幣代幣，這是由 Crypto.com 加密貨幣平台開發的去中心化、開源區塊鏈。CRO 的主要目的是促進交易並實現無縫、低成本和安全的加密貨幣支付。CRO 也在網絡的共識算法中起著作用，因為它被用於抵押，這有助於保護網絡並驗證交易。此外，它還被用於在 Crypto.com 平台上獲取各種好處，如現金回贈獎勵、折扣和獲取高級服務的權限。CRO 的發行模型旨在鼓勵用戶參與和網絡增長，其最大供應量為1000億個代幣。
如何在台灣購買和投資 Cronos
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如何購買 Cronos 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Cronos (CRO) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Cronos 將立即存入您的錢包。
Cronos 能做什麼？
擁有 Cronos 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是Cronos (CRO)
Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit:
www.crypto.com 白皮書
Cronos 採用兩種代幣類型，各自在網路中擔任不同角色。CRO 是大多數使用者互動的主要代幣，用於支付交易手續費；這些手續費會分配給協助維持鏈上運作的驗證者（validators）。隨著時間推移，CRO 已發展成一種多功能代幣，支援質押（staking）、治理投票（governance voting），以及在 DeFi 協議中提供流動性。此外，還有一種「驗證者代幣」（validator token），不對公眾開放，僅供驗證者參與網路治理之用，功能類似專屬的決策憑證。其手續費模型設計為隨網路需求動態調整：當使用量上升時，手續費提高以協助防止網路壅塞；當活動量下降時，手續費則降低，以確保交易成本可負擔。近期更新新增了多項實用功能，包括提升質押獎勵，以及擴大參與生態系治理決策的範圍。該平台亦定期實施經濟調節措施，旨在支持代幣價值穩定，並促進長期永續發展。
Cronos 由 Cronos Labs 支援，該實驗室以新創加速器模式運作，專注於支持生態系內的專案開發。為協助開發者打造並推出新應用程式，Cronos Labs 管理一筆 1 億美元基金。該組織高度重視網路安全性與穩定性，其驗證節點（validator）選拔機制，會綜合評估技術專業能力、過往實績，以及對專案的承諾程度。除資金支援外，Cronos Labs 亦提供實際支援，例如技術協助、行銷支援，以及投資人引薦服務。此外，它還推動一系列結構化計畫，包括「Cronos Accelerator」與「Ecosystem Grants」，旨在協助新專案在網路中成長並取得成功。自上線以來，團隊規模大幅擴張，目前涵蓋數十名區塊鏈開發者、資安專家及業務拓展專業人士。Cronos 亦已與主流加密貨幣產業參與者建立策略夥伴關係，以擴展整體能力與影響力；同時，透過定期舉辦社群活動與駭客松（hackathon），持續激勵創新並吸引新人才加入生態系。
Cronos 可被視為一條數位「高速公路」，連接不同的區塊鏈環境，並維持它們之間的活動流動。其底層架構融合了以太坊廣泛使用的開發者工具與 Cosmos 框架，協助網路順暢、快速地運作。一項關鍵特色是其「權威證明（Proof of Authority）」機制：與耗能龐大的挖礦不同，由受信任的驗證者（validators）來驗證交易，進而實現更快的處理速度，同時大幅降低能源消耗。Tendermint 則作為該網路高效協調與共識層，確保交易能快速確認，且依正確順序執行。此設計亦具備高度韌性（resilience），即使部分驗證者發生問題或企圖惡意行為，鏈仍可持續運作。互操作性（Interoperability）則是另一核心能力，讓 Cronos 能與其他相容的區塊鏈通訊，使用戶得以在不同網路間轉移數位資產——類似於帳戶間轉帳。近期升級已大幅改善效能，交易速度穩定維持在 6 秒內，同時強化安全性功能以保障用戶資產。平台亦內建先進的錯誤復原（error recovery）機制，旨在技術問題突發時維持不中斷運作。
Cronos 是一條以使用者為本的區塊鏈，專注於讓 Web3 應用程式對日常使用者而言更快速、更便宜。透過結合以太坊的智能合約功能與 Cosmos 生態系所具備的速度優勢，Cronos 定位於高活躍度的使用場景，例如去中心化金融（DeFi）與區塊鏈遊戲。該網路自稱是傳統區塊鏈更具效率且更環保的替代方案，目標是協助數百萬新用戶踏入 Web3。自上線以來，Cronos 已擴展至支援數千個去中心化應用程式（dApp），並每日處理數百萬筆交易。其最顯著的成長動能來自 DeFi 應用、NFT 市場以及 GameFi 專案；這波快速擴張凸顯了 Cronos 在持續演進的區塊鏈版圖中所蘊藏的潛力。
Cronos 計畫透過將目前 5–6 秒的區塊時間進一步縮短至 3–4 秒，並同時提升可並行處理的交易數量，以持續優化效能。可擴展性（Scalability）是重大重點，尤其是透過 Layer-2 解決方案，有望讓網路每秒處理的交易量（TPS）比現今高出數百甚至數千筆。路線圖亦強調與其他區塊鏈網路建立更穩健的互連性，包括設計多項功能，協助使用者更輕鬆地在 Cronos 與其他鏈之間跨鏈轉移各類資產（例如 NFT）。展望 2024 年，Cronos 意圖持續推進，採納來自 Ethereum 與 Cosmos 社群的新興技術。團隊亦已宣布將強化 DeFi 功能、改善跨鏈橋（cross-chain bridges）。與此同時，平台正積極開發更多工具，協助開發者更簡單地上線與部署應用程式於該網路。
Cronos資源
要更深入地瞭解 Cronos，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Cronos的其他問題
如果 Cronos 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Cronos 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Cronos 今日價格為 NT$ 1.5531026。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Cronos 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 CRO 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Cronos 的交易量為 --。
CRO 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Cronos 價格，請造訪 CRO 價格頁面了解更多資訊。
CRO 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,758.21
-1.04%
ETH
1,870.39
-0.52%
GOLD(XAUT)
4,377.6
+0.63%
USDC
1.00105
+0.02%
SOL
75.38
-0.35%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 CRO/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
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如果 Cronos 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Cronos 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Cronos (CRO) 的價格預測，了解更深入的分析。
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CROUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 CRO。在 MEXC 上探索 CROUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$1.5511844 NT$1.5511844 NT$1.5511844 +3.36% 2.91M (USDT) 免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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