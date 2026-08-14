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Cronos 目前實時價格為 0.04858 TWD。CRO 市值為 2,178,644,715.7454573573 TWD。追蹤台灣的 CRO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Cronos 目前實時價格為 0.04858 TWD。CRO 市值為 2,178,644,715.7454573573 TWD。追蹤台灣的 CRO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Cronos 圖標

Cronos實時價格 (CRO)

1 CRO 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1.5531026
NT$1.5531026NT$1.5531026
+3.53%1D
TWD
Cronos (CRO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:39:54 (UTC+8)

Cronos 今日價格

Cronos (CRO) 今日實時價格為 NT$ 0.04858，過去 24 小時內變化了 3.53%。目前 CRO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.04858 每 CRO。

Cronos 目前市值在 NT$ 2.18B 排名第 #31，流通供應量為 44.85B CRO。過去 24 小時內，CRO 的交易價格在 NT$ 0.04655（低點）和 NT$ 0.0499（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 31.0047099628781187374，而歷史最低價為 NT$ 0.367229208277522

短期表現方面，CRO 在過去一小時內波動了 -0.09%，過去7 天內波動了 -9.20%。過去一天，總交易量達到 NT$ 140.24K

Cronos（CRO）市場資訊

No.31

NT$ 2.18B
NT$ 2.18BNT$ 2.18B

NT$ 140.24K
NT$ 140.24KNT$ 140.24K

NT$ 4.86B
NT$ 4.86BNT$ 4.86B

44.85B
44.85B 44.85B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

98,713,203,223.73352
98,713,203,223.73352 98,713,203,223.73352

44.84%

0.12%

ETH

Cronos 的目前市值為 NT$ 2.18B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 140.24K。CRO 的流通量為 44.85B，總供應量是 98713203223.73352，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.86B

Cronos 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.04655
NT$ 0.04655NT$ 0.04655
24H最低價
NT$ 0.0499
NT$ 0.0499NT$ 0.0499
24H最高價

NT$ 0.04655
NT$ 0.04655NT$ 0.04655

NT$ 0.0499
NT$ 0.0499NT$ 0.0499

NT$ 31.0047099628781187374
NT$ 31.0047099628781187374NT$ 31.0047099628781187374

NT$ 0.367229208277522
NT$ 0.367229208277522NT$ 0.367229208277522

-0.09%

+3.53%

-9.20%

-9.20%

Cronos（CRO）價格歷史 TWD

跟蹤 Cronos 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0529552+3.53%
30天NT$ -0.00742-13.25%
60天NT$ -0.0146-23.11%
90天NT$ -0.02304-32.17%
Cronos 今日價格變化

今天，CRO 記錄了 NT$ +0.0529552 (+3.53%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Cronos 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.00742 (-13.25%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Cronos 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CRO 的變化為 NT$ -0.0146 (-23.11%)，從而更廣泛地了解其表現。

Cronos 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.02304 (-32.17%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Cronos（CRO）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Cronos 價格歷史頁面

Cronos 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Cronos 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Cronos 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 CRO 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 > 上軌觸及或突破上軌進入「貴」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

CRO_USDT在4小時周期運行於0.0488價格位。價格位於中樞點0.04846上方。樞紐體系顯示多方佔據短期主導地位。S1支撐位0.04698構成下方第一道防線。R1阻力位0.04994界定上行空間邊界。當前結構處於震盪區間的上半部分，多空力量在樞紐附近形成短暫平衡。 均線組MA與EMA均呈現買入信號排列。MACD指標完成金叉動作，快慢線同向發散，確認短期動能向上。RSI讀數處於中性區域，KDJ與StochRSI數值未顯示極端超買狀態。布林帶開口維持平穩形態，波動率未見顯著擴張或收縮。動能分布集中於短期均線附近，指標間存在輕微分層現象。 近端關鍵價位為R1阻力0.04994，該位置距離現價約2.3%。下方近端支撐位於S1價位0.04698，該位置距離現價約3.7%。遠端參考位包括S2支撐0.0455，另一遠端參考為R2阻力0.05142。這些價位構成當前交易區間的物理邊界。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Cronos 的價格？

CRO 價格受以下因素影響：Crypto.com 平台的採用與用戶增長、交易所交易量、卡片質押需求、Cronos 鏈上 DeFi 生態系統的發展、影響交易所的監管動向、比特幣/市場情緒、合作夥伴公告、代幣實用性擴展，以及整體加密貨幣市場週期。

為什麼人們想知道 Cronos 今天的價格？

人們希望了解今日的 Cronos (CRO) 價格，主要有以下幾個關鍵原因：

1. 投資決策——交易者需要即時價格來買入、賣出或持有 CRO 代幣。
2. 投資組合追蹤——投資人會監控其持倉的價值與表現。
3. 市場時機判斷——藉由識別最佳的進場或離場點進行交易。
4. 風險管理——評估可能的損失或獲利。
5. DeFi 活動——在去中心化金融協議中使用 CRO 時，需掌握當前價格。
6. Crypto.com 生態系統——CRO 持有者可利用代幣享受平台優惠及質押獎勵。

即時價格數據有助於做出更明智的財務決策。

Cronos 的價格預測

Cronos（CRO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CRO 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Cronos (CRO) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Cronos 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Cronos 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Cronos 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 CRO 2026–2027 年價格的預測。

關於 Cronos

Crypto.com Coin (CRO) 是 Crypto.com Chain 的原生加密貨幣代幣，這是由 Crypto.com 加密貨幣平台開發的去中心化、開源區塊鏈。CRO 的主要目的是促進交易並實現無縫、低成本和安全的加密貨幣支付。CRO 也在網絡的共識算法中起著作用，因為它被用於抵押，這有助於保護網絡並驗證交易。此外，它還被用於在 Crypto.com 平台上獲取各種好處，如現金回贈獎勵、折扣和獲取高級服務的權限。CRO 的發行模型旨在鼓勵用戶參與和網絡增長，其最大供應量為1000億個代幣。

如何在台灣購買和投資 Cronos

準備好開始使用 Cronos 了嗎？在 MEXC 購買 CRO 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Cronos 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Cronos (CRO) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Cronos 將立即存入您的錢包。
Cronos (CRO) 購買教程

Cronos 能做什麼？

擁有 Cronos 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Cronos (CRO) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Cronos (CRO)

Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com

白皮書

Cronos資源

要更深入地瞭解 Cronos，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Cronos網站
區塊查詢

類別 :

Bridged-TokensCentralized Exchange (CEX) TokenCronos zkEVM Ecosystem

人們還問：關於Cronos的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:39:54 (UTC+8)

Cronos（CRO）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Cronos 的更多資訊

CROUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 CRO。在 MEXC 上探索 CROUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Cronos (CRO) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Cronos 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
CRO/USDT
NT$1.5511844
NT$1.5511844NT$1.5511844
+3.36%
2.91M (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9166231
NT$2.9166231NT$2.9166231

+380.15%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17797699
NT$0.17797699NT$0.17797699

-5.69%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4632453
NT$0.4632453NT$0.4632453

-24.92%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.11145
NT$9.11145NT$9.11145

+22.52%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3473886
NT$9.3473886NT$9.3473886

+5.05%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.9166231
NT$2.9166231NT$2.9166231

+380.15%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.4224965
NT$8.4224965NT$8.4224965

+127.56%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.374471004
NT$0.374471004NT$0.374471004

+79.41%

Heima

Heima

HEI

NT$5.4521638
NT$5.4521638NT$5.4521638

+39.40%

Humanity

Humanity

H

NT$3.7673448
NT$3.7673448NT$3.7673448

+23.36%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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數量

CRO
CRO
TWD
TWD

1 CRO = 1.5531026 TWD