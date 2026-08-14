Cronos 今日價格

Cronos (CRO) 今日實時價格為 NT$ 0.04858，過去 24 小時內變化了 3.53%。目前 CRO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.04858 每 CRO。

Cronos 目前市值在 NT$ 2.18B 排名第 #31，流通供應量為 44.85B CRO。過去 24 小時內，CRO 的交易價格在 NT$ 0.04655（低點）和 NT$ 0.0499（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 31.0047099628781187374，而歷史最低價為 NT$ 0.367229208277522。

短期表現方面，CRO 在過去一小時內波動了 -0.09%，過去7 天內波動了 -9.20%。過去一天，總交易量達到 NT$ 140.24K。

Cronos（CRO）市場資訊

排名 No.31 市值 NT$ 2.18BNT$ 2.18B NT$ 2.18B 成交量（24H） NT$ 140.24KNT$ 140.24K NT$ 140.24K 完全稀釋市值 NT$ 4.86BNT$ 4.86B NT$ 4.86B 流通量 44.85B 44.85B 44.85B 最大供應量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 總供應量 98,713,203,223.73352 98,713,203,223.73352 98,713,203,223.73352 流通率 44.84% 市場佔有率 0.12% 所屬公鏈 ETH

Cronos 的目前市值為 NT$ 2.18B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 140.24K。CRO 的流通量為 44.85B，總供應量是 98713203223.73352，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 4.86B。