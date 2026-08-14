Arowana 今日價格

Arowana (ARW) 今日實時價格為 NT$ 0.04558，過去 24 小時內變化了 14.88%。目前 ARW 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.04558 每 ARW。

Arowana 目前市值在 NT$ 1.04M 排名第 #1482，流通供應量為 22.91M ARW。過去 24 小時內，ARW 的交易價格在 NT$ 0.04313（低點）和 NT$ 0.05916（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 340.0918179316528588344，而歷史最低價為 NT$ 0.0135838282775406308。

短期表現方面，ARW 在過去一小時內波動了 +0.81%，過去7 天內波動了 +48.75%。過去一天，總交易量達到 NT$ 7.09K。

Arowana（ARW）市場資訊

排名 No.1482 市值 NT$ 1.04MNT$ 1.04M NT$ 1.04M 成交量（24H） NT$ 7.09KNT$ 7.09K NT$ 7.09K 完全稀釋市值 NT$ 22.79MNT$ 22.79M NT$ 22.79M 流通量 22.91M 22.91M 22.91M 最大供應量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 總供應量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 流通率 4.58% 所屬公鏈 ARB

Arowana 的目前市值為 NT$ 1.04M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 7.09K。ARW 的流通量為 22.91M，總供應量是 500000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 22.79M。