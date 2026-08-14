ARK實時價格 (ARK)
ARK (ARK) 今日實時價格為 NT$ 0.08704，過去 24 小時內變化了 3.68%。目前 ARK 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.08704 每 ARK。
ARK 目前市值在 NT$ 17.16M 排名第 #664，流通供應量為 197.19M ARK。過去 24 小時內，ARK 的交易價格在 NT$ 0.08704（低點）和 NT$ 0.0913（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 348.84339878082274292，而歷史最低價為 NT$ 0.9633766556531190152。
短期表現方面，ARK 在過去一小時內波動了 -0.09%，過去7 天內波動了 -9.20%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.16K。
No.664
ARK
ARK 的目前市值為 NT$ 17.16M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.16K。ARK 的流通量為 197.19M，總供應量是 197189770，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 17.16M。
-0.09%
-3.67%
-9.20%
-9.20%
跟蹤 ARK 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.1062813
|-3.67%
|30天
|NT$ -0.02036
|-18.96%
|60天
|NT$ -0.04036
|-31.68%
|90天
|NT$ -0.08026
|-47.98%
今天，ARK 記錄了 NT$ -0.1062813 (-3.67%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.02036 (-18.96%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，ARK 的變化為 NT$ -0.04036 (-31.68%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.08026 (-47.98%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 ARK 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 ARK 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|現價＜S2
|位於 S2 下方
|比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
|StochRSI
|> 80
|超買區
|短線漲速過快，注意回落風險。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
ARK_USDT在4小時周期運行於0.09035價格位。價格位於支撐點下方，距離中樞0.0938尚有明顯空間。S2支撐點0.0905構成近期參考，現價與其基本重合。整體結構呈現低位整理態勢，多空雙方在0.0900-0.0921區間內拉鋸。價格尚未有效突破S1阻力0.0921，上方套牢盤形成壓制。 均線系統呈現多頭排列，MA與EMA均顯示買入信號。MACD指標出現金叉，短期動能向上修復。RSI處於中性區域，未出現超買或超賣的極端值。快慢指標方向一致，顯示短期買盤力量集中。波動率維持正常水準，未見劇烈擴張或收縮跡象。動能分布偏向多方，但缺乏成交量配合加以確認。 近期關鍵價格位為S2支撐點0.0905，距離現價不足0.2%。上方第一阻力位位於S1支撐點0.0921，距離現價約1.9%。中樞價格0.0938作為遠端參考，距離現價約3.8%。若下方跌破0.0900整數關口，將打開進一步下行空間。交易者需密切觀察價格在0.0905附近的企穩情況。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，ARK 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
ARK (ARK) 是一種基於區塊鏈的數位資產，旨在簡化區塊鏈採用和互操作性的過程。它運行在一種被稱為委託權益證明（DPoS）的共識機制上，這種機制允許更快的交易時間和可擴展性。ARK 的目標是創建一個互聯的區塊鏈生態系統，使不同的鏈能夠無縫地通信和互動。這種互操作性是通過使用 ARK 的 SmartBridge 技術實現的，該技術允許在不同的區塊鏈上觸發事件。ARK 的典型用途包括創建可定制的區塊鏈，執行智能合約，以及促進跨鏈交易。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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