ARK 今日價格

ARK (ARK) 今日實時價格為 NT$ 0.08704，過去 24 小時內變化了 3.68%。目前 ARK 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.08704 每 ARK。

ARK 目前市值在 NT$ 17.16M 排名第 #664，流通供應量為 197.19M ARK。過去 24 小時內，ARK 的交易價格在 NT$ 0.08704（低點）和 NT$ 0.0913（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 348.84339878082274292，而歷史最低價為 NT$ 0.9633766556531190152。

短期表現方面，ARK 在過去一小時內波動了 -0.09%，過去7 天內波動了 -9.20%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.16K。

ARK（ARK）市場資訊

排名 No.664 市值 NT$ 17.16MNT$ 17.16M NT$ 17.16M 成交量（24H） NT$ 57.16KNT$ 57.16K NT$ 57.16K 完全稀釋市值 NT$ 17.16MNT$ 17.16M NT$ 17.16M 流通量 197.19M 197.19M 197.19M 總供應量 197,189,770 197,189,770 197,189,770 所屬公鏈 ARK

ARK 的目前市值為 NT$ 17.16M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.16K。ARK 的流通量為 197.19M，總供應量是 197189770，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 17.16M。