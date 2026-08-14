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ARK 目前實時價格為 0.08704 TWD。ARK 市值為 17,163,397.5808 TWD。追蹤台灣的 ARK 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！ARK 目前實時價格為 0.08704 TWD。ARK 市值為 17,163,397.5808 TWD。追蹤台灣的 ARK 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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ARK實時價格 (ARK)

1 ARK 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$2.7817984
NT$2.7817984NT$2.7817984
-3.68%1D
TWD
ARK (ARK) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:20:26 (UTC+8)

ARK 今日價格

ARK (ARK) 今日實時價格為 NT$ 0.08704，過去 24 小時內變化了 3.68%。目前 ARK 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.08704 每 ARK。

ARK 目前市值在 NT$ 17.16M 排名第 #664，流通供應量為 197.19M ARK。過去 24 小時內，ARK 的交易價格在 NT$ 0.08704（低點）和 NT$ 0.0913（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 348.84339878082274292，而歷史最低價為 NT$ 0.9633766556531190152

短期表現方面，ARK 在過去一小時內波動了 -0.09%，過去7 天內波動了 -9.20%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.16K

ARK（ARK）市場資訊

No.664

NT$ 17.16M
NT$ 17.16MNT$ 17.16M

NT$ 57.16K
NT$ 57.16KNT$ 57.16K

NT$ 17.16M
NT$ 17.16MNT$ 17.16M

197.19M
197.19M 197.19M

197,189,770
197,189,770 197,189,770

ARK

ARK 的目前市值為 NT$ 17.16M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.16K。ARK 的流通量為 197.19M，總供應量是 197189770，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 17.16M

ARK 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.08704
NT$ 0.08704NT$ 0.08704
24H最低價
NT$ 0.0913
NT$ 0.0913NT$ 0.0913
24H最高價

NT$ 0.08704
NT$ 0.08704NT$ 0.08704

NT$ 0.0913
NT$ 0.0913NT$ 0.0913

NT$ 348.84339878082274292
NT$ 348.84339878082274292NT$ 348.84339878082274292

NT$ 0.9633766556531190152
NT$ 0.9633766556531190152NT$ 0.9633766556531190152

-0.09%

-3.67%

-9.20%

-9.20%

ARK（ARK）價格歷史 TWD

跟蹤 ARK 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.1062813-3.67%
30天NT$ -0.02036-18.96%
60天NT$ -0.04036-31.68%
90天NT$ -0.08026-47.98%
ARK 今日價格變化

今天，ARK 記錄了 NT$ -0.1062813 (-3.67%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

ARK 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.02036 (-18.96%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

ARK 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ARK 的變化為 NT$ -0.04036 (-31.68%)，從而更廣泛地了解其表現。

ARK 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.08026 (-47.98%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 ARK（ARK）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 ARK 價格歷史頁面

ARK 分析

本分析利用人工智慧模型評估 ARK 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

ARK 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ARK 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

ARK_USDT在4小時周期運行於0.09035價格位。價格位於支撐點下方，距離中樞0.0938尚有明顯空間。S2支撐點0.0905構成近期參考，現價與其基本重合。整體結構呈現低位整理態勢，多空雙方在0.0900-0.0921區間內拉鋸。價格尚未有效突破S1阻力0.0921，上方套牢盤形成壓制。 均線系統呈現多頭排列，MA與EMA均顯示買入信號。MACD指標出現金叉，短期動能向上修復。RSI處於中性區域，未出現超買或超賣的極端值。快慢指標方向一致，顯示短期買盤力量集中。波動率維持正常水準，未見劇烈擴張或收縮跡象。動能分布偏向多方，但缺乏成交量配合加以確認。 近期關鍵價格位為S2支撐點0.0905，距離現價不足0.2%。上方第一阻力位位於S1支撐點0.0921，距離現價約1.9%。中樞價格0.0938作為遠端參考，距離現價約3.8%。若下方跌破0.0900整數關口，將打開進一步下行空間。交易者需密切觀察價格在0.0905附近的企穩情況。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 ARK 的價格？

ARK 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與整體加密貨幣趨勢
2. 技術發展與平台更新
3. ARK 區塊鏈互操作性解決方案的採用率
4. 交易所上的交易量與流動性
5. 影響加密貨幣的監管消息
6. 比特幣價格走勢（相關性效應）
7. 合作夥伴公告與生態系統的成長
8. 其他區塊鏈平台的競爭
9. 開發者活動與社群參與度
10. 影響風險資產的宏觀經濟因素

為什麼人們想知道 ARK 今天的價格？

人們希望了解今日的ARK價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、投資時機把握以及市場分析。ARK獨特的區塊鏈技術與基於投票的共識機制，吸引了尋求具成長潛力之替代加密貨幣的投資人。

ARK 的價格預測

ARK（ARK）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ARK 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
ARK (ARK) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，ARK 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 ARK 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 ARK 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ARK 2026–2027 年價格的預測。

關於 ARK

ARK (ARK) 是一種基於區塊鏈的數位資產，旨在簡化區塊鏈採用和互操作性的過程。它運行在一種被稱為委託權益證明（DPoS）的共識機制上，這種機制允許更快的交易時間和可擴展性。ARK 的目標是創建一個互聯的區塊鏈生態系統，使不同的鏈能夠無縫地通信和互動。這種互操作性是通過使用 ARK 的 SmartBridge 技術實現的，該技術允許在不同的區塊鏈上觸發事件。ARK 的典型用途包括創建可定制的區塊鏈，執行智能合約，以及促進跨鏈交易。

如何在台灣購買和投資 ARK

準備好開始使用 ARK 了嗎？在 MEXC 購買 ARK 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 ARK 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 ARK (ARK) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，ARK 將立即存入您的錢包。
ARK (ARK) 購買教程

ARK 能做什麼？

擁有 ARK 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 ARK (ARK) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是ARK (ARK)

ARK 是一個基於加密貨幣和區塊鏈的開發平台，允許任何人創建自己的完全可自訂和可互通的區塊鏈。透過使用自訂交易、邏輯和多種程式語言來減少行業對智能合約的需求。

ARK資源

要更深入地瞭解 ARK，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方ARK網站
區塊查詢

類別 :

BNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Governance

人們還問：關於ARK的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:20:26 (UTC+8)

ARK（ARK）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 ARK 的更多資訊

ARKUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ARK。在 MEXC 上探索 ARKUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 ARK (ARK) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 ARK 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ARK/USDT
NT$2.782118
NT$2.782118NT$2.782118
-3.57%
639.75K (USDT)

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KiiChain

KiiChain

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NT$2.871606
NT$2.871606NT$2.871606

+372.89%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18006264
NT$0.18006264NT$0.18006264

-4.55%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4672552
NT$0.4672552NT$0.4672552

-24.24%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.041484
NT$9.041484NT$9.041484

+21.62%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.2754312
NT$9.2754312NT$9.2754312

+4.28%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

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NT$8.7423384
NT$8.7423384NT$8.7423384

+136.27%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.374488104
NT$0.374488104NT$0.374488104

+79.47%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.993004
NT$34.993004NT$34.993004

+54.90%

Heima

Heima

HEI

NT$4.707708
NT$4.707708NT$4.707708

+20.41%

AEON

AEON

AEON

NT$2.0620592
NT$2.0620592NT$2.0620592

+15.13%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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ARK
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TWD

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