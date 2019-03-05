AnkrNetwork實時價格 (ANKR)
AnkrNetwork (ANKR) 今日實時價格為 NT$ 0.003346，過去 24 小時內變化了 1.35%。目前 ANKR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.003346 每 ANKR。
AnkrNetwork 目前市值在 NT$ 33.46M 排名第 #481，流通供應量為 10.00B ANKR。過去 24 小時內，ANKR 的交易價格在 NT$ 0.003331（低點）和 NT$ 0.003429（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 7.1967323456，而歷史最低價為 NT$ 0.02272613669040188。
短期表現方面，ANKR 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 -4.30%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.95K。
No.481
100.00%
2019-03-05 00:00:00
ETH
AnkrNetwork 的目前市值為 NT$ 33.46M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.95K。ANKR 的流通量為 10.00B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 33.46M。
+0.08%
-1.35%
-4.30%
-4.30%
跟蹤 AnkrNetwork 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.00146342
|-1.35%
|30天
|NT$ -0.000264
|-7.32%
|60天
|NT$ -0.000789
|-19.09%
|90天
|NT$ -0.001408
|-29.62%
今天，ANKR 記錄了 NT$ -0.00146342 (-1.35%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000264 (-7.32%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，ANKR 的變化為 NT$ -0.000789 (-19.09%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.001408 (-29.62%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 ANKR 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
ANKR_USDT在4小時周期運行於0.003426的樞軸位。價格處於S1與樞軸0.003458之間。多頭排列的MA與EMA組顯示短期均線支撐依然存在。MACD死叉信號確認了中期調整的動能。RSI位於中性區域，表明方向尚未確定。KDJ與StochRSI數值反映短線存在超買修正的需求。布林帶呈開口狀態，提示波動率維持正常水平。上方0.003458的樞軸位距離現價0.000032，該位置構成近端的主要阻力參考。下方S2位0.003409距離現價0.000017，此價位提供近期下行測試的基準。R1位0.003475則作為遠端上行觀察點。市場結構呈現均線多頭排列與震盪指標背離的態勢，多空力量在樞軸區間內形成暫時平衡。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，AnkrNetwork 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Ankr (ANKR) 是一個基於區塊鏈的平台，旨在為用戶創建更容易獲取雲計算資源的接入點。Ankr的主要功能是為這些資源提供一個市場，讓用戶能夠將閒置的計算能力變現，並為需要的人提供更具成本效益的解決方案。該平台使用一種原生的實用代幣，ANKR，用於生態系統內的交易。Ankr採用權益證明(Proof-of-Stake)共識機制，並利用多鏈架構，使其能夠與各種其他區塊鏈平台進行整合。該項目的目標是促進一個更開放和可訪問的雲計算市場，為科技行業的更廣泛的去中心化運動做出貢獻。
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Ankr是一個使用數據中心，個人電腦和邊緣設備閒置算力的分佈式計算平臺。其算力市場解鎖了基於雲計算的共用經濟，為供應商和使用者帶來了巨大的方便和利益。Ankr利用容器，Kubernetes，區塊鏈和可信硬體為用戶們帶來了更廉價，更安全和體驗更好的雲。Ankr團隊包括了多個連續創業者和資深工程師，近期和大型科技公司SAP，西班牙電信和DigitalOcean達成技術戰略合作，將進一步的拓展落地應用。
要更深入地瞭解 AnkrNetwork，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
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