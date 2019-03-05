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AnkrNetwork 目前實時價格為 0.003346 TWD。ANKR 市值為 33,460,000 TWD。追蹤台灣的 ANKR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！AnkrNetwork 目前實時價格為 0.003346 TWD。ANKR 市值為 33,460,000 TWD。追蹤台灣的 ANKR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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AnkrNetwork 圖標

AnkrNetwork實時價格 (ANKR)

1 ANKR 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.10693816
NT$0.10693816NT$0.10693816
-1.35%1D
TWD
AnkrNetwork (ANKR) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:18:25 (UTC+8)

AnkrNetwork 今日價格

AnkrNetwork (ANKR) 今日實時價格為 NT$ 0.003346，過去 24 小時內變化了 1.35%。目前 ANKR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.003346 每 ANKR。

AnkrNetwork 目前市值在 NT$ 33.46M 排名第 #481，流通供應量為 10.00B ANKR。過去 24 小時內，ANKR 的交易價格在 NT$ 0.003331（低點）和 NT$ 0.003429（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 7.1967323456，而歷史最低價為 NT$ 0.02272613669040188

短期表現方面，ANKR 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 -4.30%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.95K

AnkrNetwork（ANKR）市場資訊

No.481

NT$ 33.46M
NT$ 33.46MNT$ 33.46M

NT$ 57.95K
NT$ 57.95KNT$ 57.95K

NT$ 33.46M
NT$ 33.46MNT$ 33.46M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

100.00%

2019-03-05 00:00:00

NT$ 0.210936
NT$ 0.210936NT$ 0.210936

ETH

AnkrNetwork 的目前市值為 NT$ 33.46M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.95K。ANKR 的流通量為 10.00B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 33.46M

AnkrNetwork 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.003331
NT$ 0.003331NT$ 0.003331
24H最低價
NT$ 0.003429
NT$ 0.003429NT$ 0.003429
24H最高價

NT$ 0.003331
NT$ 0.003331NT$ 0.003331

NT$ 0.003429
NT$ 0.003429NT$ 0.003429

NT$ 7.1967323456
NT$ 7.1967323456NT$ 7.1967323456

NT$ 0.02272613669040188
NT$ 0.02272613669040188NT$ 0.02272613669040188

+0.08%

-1.35%

-4.30%

-4.30%

AnkrNetwork（ANKR）價格歷史 TWD

跟蹤 AnkrNetwork 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00146342-1.35%
30天NT$ -0.000264-7.32%
60天NT$ -0.000789-19.09%
90天NT$ -0.001408-29.62%
AnkrNetwork 今日價格變化

今天，ANKR 記錄了 NT$ -0.00146342 (-1.35%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

AnkrNetwork 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000264 (-7.32%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

AnkrNetwork 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ANKR 的變化為 NT$ -0.000789 (-19.09%)，從而更廣泛地了解其表現。

AnkrNetwork 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.001408 (-29.62%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 AnkrNetwork（ANKR）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 AnkrNetwork 價格歷史頁面

AnkrNetwork 分析

本分析利用人工智慧模型評估 AnkrNetwork 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

AnkrNetwork 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ANKR 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

ANKR_USDT在4小時周期運行於0.003426的樞軸位。價格處於S1與樞軸0.003458之間。多頭排列的MA與EMA組顯示短期均線支撐依然存在。MACD死叉信號確認了中期調整的動能。RSI位於中性區域，表明方向尚未確定。KDJ與StochRSI數值反映短線存在超買修正的需求。布林帶呈開口狀態，提示波動率維持正常水平。上方0.003458的樞軸位距離現價0.000032，該位置構成近端的主要阻力參考。下方S2位0.003409距離現價0.000017，此價位提供近期下行測試的基準。R1位0.003475則作為遠端上行觀察點。市場結構呈現均線多頭排列與震盪指標背離的態勢，多空力量在樞軸區間內形成暫時平衡。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 AnkrNetwork 的價格？

ANKR 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與整體加密貨幣趨勢
2. ANKR 的 Web3 基礎設施服務採用情況
3. 與各區塊鏈專案的合作公告
4. 代幣質押需求與獎勵
5. 其他基礎設施供應商的競爭狀況
6. 網路成長與開發者活動
7. 影響 DeFi/Web3 的監管發展
8. 比特幣與以太坊的價格走勢
9. 交易量與流動性
10. 技術進展與平台更新

為什麼人們想知道 AnkrNetwork 今天的價格？

人們希望了解 ANKR 的今日價格，原因有以下幾點：交易決策、投資組合追蹤、投資時機判斷、市場分析，以及盈虧計算。作為一項 Web3 基礎設施代幣，ANKR 的價格反映了市場對去中心化服務與區塊鏈開發的態度與情緒。

AnkrNetwork 的價格預測

AnkrNetwork（ANKR）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ANKR 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
AnkrNetwork (ANKR) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，AnkrNetwork 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 AnkrNetwork 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 AnkrNetwork 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ANKR 2026–2027 年價格的預測。

關於 AnkrNetwork

Ankr (ANKR) 是一個基於區塊鏈的平台，旨在為用戶創建更容易獲取雲計算資源的接入點。Ankr的主要功能是為這些資源提供一個市場，讓用戶能夠將閒置的計算能力變現，並為需要的人提供更具成本效益的解決方案。該平台使用一種原生的實用代幣，ANKR，用於生態系統內的交易。Ankr採用權益證明(Proof-of-Stake)共識機制，並利用多鏈架構，使其能夠與各種其他區塊鏈平台進行整合。該項目的目標是促進一個更開放和可訪問的雲計算市場，為科技行業的更廣泛的去中心化運動做出貢獻。

如何在台灣購買和投資 AnkrNetwork

準備好開始使用 AnkrNetwork 了嗎？在 MEXC 購買 ANKR 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 AnkrNetwork 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 AnkrNetwork (ANKR) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，AnkrNetwork 將立即存入您的錢包。
AnkrNetwork (ANKR) 購買教程

AnkrNetwork 能做什麼？

擁有 AnkrNetwork 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 AnkrNetwork (ANKR) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是AnkrNetwork (ANKR)

Ankr是一個使用數據中心，個人電腦和邊緣設備閒置算力的分佈式計算平臺。其算力市場解鎖了基於雲計算的共用經濟，為供應商和使用者帶來了巨大的方便和利益。Ankr利用容器，Kubernetes，區塊鏈和可信硬體為用戶們帶來了更廉價，更安全和體驗更好的雲。Ankr團隊包括了多個連續創業者和資深工程師，近期和大型科技公司SAP，西班牙電信和DigitalOcean達成技術戰略合作，將進一步的拓展落地應用。

AnkrNetwork資源

要更深入地瞭解 AnkrNetwork，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方AnkrNetwork網站
區塊查詢

類別 :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBNB Chain Ecosystem

人們還問：關於AnkrNetwork的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:18:25 (UTC+8)

AnkrNetwork（ANKR）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 AnkrNetwork 的更多資訊

ANKRUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ANKR。在 MEXC 上探索 ANKRUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 AnkrNetwork (ANKR) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 AnkrNetwork 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ANKR/USDT
NT$0.10693816
NT$0.10693816NT$0.10693816
-1.32%
17.11M (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.857224
NT$2.857224NT$2.857224

+370.52%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.178976
NT$0.178976NT$0.178976

-5.13%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.465018
NT$0.465018NT$0.465018

-24.61%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.06066
NT$9.06066NT$9.06066

+21.88%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.210872
NT$9.210872NT$9.210872

+3.55%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.864106
NT$8.864106NT$8.864106

+139.56%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.375248752
NT$0.375248752NT$0.375248752

+79.83%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$34.6791568
NT$34.6791568NT$34.6791568

+53.51%

Heima

Heima

HEI

NT$4.7240076
NT$4.7240076NT$4.7240076

+20.82%

Humanity

Humanity

H

NT$3.5159196
NT$3.5159196NT$3.5159196

+15.16%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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