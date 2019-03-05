AnkrNetwork 今日價格

AnkrNetwork (ANKR) 今日實時價格為 NT$ 0.003346，過去 24 小時內變化了 1.35%。目前 ANKR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.003346 每 ANKR。

AnkrNetwork 目前市值在 NT$ 33.46M 排名第 #481，流通供應量為 10.00B ANKR。過去 24 小時內，ANKR 的交易價格在 NT$ 0.003331（低點）和 NT$ 0.003429（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 7.1967323456，而歷史最低價為 NT$ 0.02272613669040188。

短期表現方面，ANKR 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 -4.30%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.95K。

AnkrNetwork（ANKR）市場資訊

排名 No.481 市值 NT$ 33.46MNT$ 33.46M NT$ 33.46M 成交量（24H） NT$ 57.95KNT$ 57.95K NT$ 57.95K 完全稀釋市值 NT$ 33.46MNT$ 33.46M NT$ 33.46M 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 最大供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 100.00% 發行日期 2019-03-05 00:00:00 發行價格 NT$ 0.210936NT$ 0.210936 NT$ 0.210936 所屬公鏈 ETH

AnkrNetwork 的目前市值為 NT$ 33.46M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.95K。ANKR 的流通量為 10.00B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 33.46M。