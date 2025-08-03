什麼是Wizzwoods代幣 (WIZZ)？數位資產簡介

Wizzwoods代幣 (WIZZ) 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，推動了Wizzwoods去中心化遊戲平台，旨在連接多個區塊鏈生態系統並提供全新的跨鏈遊戲體驗。該代幣於2025年初推出，旨在解決區塊鏈遊戲中的碎片化和有限的互操作性問題，讓玩家可以在Berachain、TON和Kaia等網絡之間實現無縫遊戲與資產轉移。憑藉其獨特的跨鏈技術，WIZZ讓用戶參與創新性的邊玩邊賺機制、抵押和流動性挖礦，同時享受更高的安全性、速度以及跨鏈靈活性，使其成為加密貨幣市場中突出的數位資產。

Wizzwoods代幣 (WIZZ) 於2024年由一群具有豐富去中心化金融、遊戲設計和跨鏈基礎設施專業知識的區塊鏈開發者和遊戲行業資深人士創立。創始團隊的願景是建立一個能夠統一不同區塊鏈遊戲社區的平台，通過先進的互操作性為玩家和開發者創造新價值。自成立以來，Wizzwoods已在加密貨幣領域達成了多個重要里程碑，包括成功於2025年第一季推出主網、與Berachain、TON和Kaia整合跨鏈功能，以及推出由社區驅動的挖礦池和抵押功能。該項目在宣布其跨鏈遊戲協議後獲得了廣泛關注，使Wizzwoods成為GameFi領域的創新者，以及更廣泛加密市場中的顯著數位資產。

Wizzwoods生態系統由多個相互關聯的產品組成，共同為區塊鏈玩家和DeFi愛好者提供全面的解決方案。核心產品包括：

1. Wizzwoods遊戲平台：

該生態系統的主要平台，讓用戶參與跨鏈遊戲體驗，通過邊玩邊賺機制獲取獎勵，並獲取獨特的NFT資產。該平台利用跨鏈技術確保在支持的區塊鏈之間實現無縫資產轉移和遊戲體驗。目前，該平台已被數千名玩家用於競技遊戲、NFT交易和DeFi活動，成為跨鏈GameFi領域和加密遊戲空間的領先解決方案。

2. 抵押和挖礦池：

此服務擴展了Wizzwoods生態系統，允許用戶抵押WIZZ代幣並參與流動性挖礦。通過先進的智能合約，用戶可以獲得額外的WIZZ獎勵，提供被動收入並增加加密貨幣生態系統中的參與度。抵押池設計高效且安全，確保所有參與者在數位資產環境中享有順暢的體驗。

3. 借貸池：

借貸池完善了Wizzwoods生態系統，讓用戶可以借貸WIZZ代幣，支持流動性和資金效率。此組件使用去中心化的借貸協議來促進安全透明的交易，代表了一種在遊戲內資產利用和DeFi整合方面的創新方法。

這三個組件共同創造了一個綜合環境，其中WIZZ作為實用代幣，推動網絡內的所有互動，為數位資產用戶打造一個自我維持且不斷增長的生態系統。

區塊鏈遊戲領域目前面臨幾個關鍵挑戰，Wizzwoods代幣 (WIZZ) 致力於通過其創新的加密貨幣方法來解決這些問題：

1. 碎片化的遊戲生態系統：

區塊鏈遊戲中的用戶面臨孤立的平台和有限的互操作性，導致資產孤立和社區分裂。這個問題影響了玩家和開發者，導致數位資產領域效率低下和參與度下降。由於技術障礙和缺乏跨鏈標準，傳統解決方案未能解決這一問題。

2. 有限的邊玩邊賺機會：

另一個重大挑戰是加密貨幣遊戲領域缺乏可持續且有吸引力的邊玩邊賺模式。許多平台提供短期激勵，但未能為數位資產用戶創造持久價值。目前的方法通常依賴通脹獎勵，這可能會削弱代幣價值並破壞用戶對更廣泛加密市場的信任。

3. 資產利用效率低下：

該領域還存在遊戲內資產未充分利用的情況，這為玩家帶來了流動性問題，並限制了遊戲在數位資產生態系統中的財務潛力。之前試圖解決這一問題的努力受到封閉生態系統和加密遊戲平台缺乏DeFi整合的阻礙。

Wizzwoods代幣 (WIZZ) 通過其跨鏈技術解決這些痛點，實現無縫資產轉移、可持續的邊玩邊賺機制和整合的DeFi服務。通過利用跨鏈協議，WIZZ提供了一個全面且高效的加密貨幣解決方案，改變了玩家和開發者與區塊鏈遊戲及數位資產的互動方式。

數位代幣WIZZ（Wizzwoods代幣）的總發行量（最大供應量）為18億枚代幣。目前流通量為4.23億枚代幣，約占加密貨幣市場總供應量的23.5%。

比例分配：

- 流通供應量： 423,000,000 WIZZ（占總供應量的23.5%）

- 最大供應量： 1,800,000,000 WIZZ（100%）

代幣銷售分配：

- 公開銷售（IEO）僅分發了1,440,000 WIZZ，約占數位資產發行總供應量的0.08%。

- 剩餘的代幣（超過99%）據推測分配給其他類別，例如團隊、生態系統、儲備或未來發行於加密貨幣生態系統中，但具體細節未在現有資料中明確。

摘要表：

類別 數量（WIZZ） 占總供應量百分比 流通供應量 423,000,000 23.5% 公開銷售（IEO） 1,440,000 0.08% 最大供應量 1,800,000,000 100%

現有資料中未提供公開銷售以外的詳細分配細節。如需完整的分配圖表，則需要官方白皮書或代幣經濟文檔，而這些內容未包含在當前搜索結果中。

在生態系統內部，WIZZ 作為數位資產有多種功能：

- 實用代幣： 用於遊戲內購買、抵押和訪問加密貨幣平台上的高級功能。

- 治理： 代幣持有者可以參與治理決策，投票支持塑造平台及其數位資產生態系統未來的提案。

- 抵押獎勵： 用戶可以抵押WIZZ以獲取額外代幣並參與加密貨幣市場中的流動性挖礦。

現有資料中未完全披露流通計劃和解鎖時間表。WIZZ實施社區驅動的治理模式，允許代幣持有者影響協議變更和加密貨幣生態系統的發展。

Wizzwoods代幣 (WIZZ) 在區塊鏈遊戲領域中是一項創新解決方案，通過其跨鏈技術和整合的DeFi功能解決了加密貨幣市場中的關鍵挑戰。憑藉不斷增長的用戶群和獨特的跨鏈能力，WIZZ展示了改變玩家和開發者與數位資產互動方式的巨大潛力。準備開始交易WIZZ了嗎？我們的綜合指南《WIZZ交易完整指南：從入門到實戰交易》將引導您了解所需的一切——從WIZZ基礎知識和加密貨幣錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的數位資產交易者，這份逐步指南將幫助您掌握MEXC安全平台上的知識。立即探索如何在加密貨幣市場中最大化您的WIZZ潛力！