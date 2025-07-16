什麼是未花費的交易輸出（UTXO）？





區塊鏈的本質是去中心化的分布式數據庫，那麼「區塊鏈賬本」如何記賬呢？在當前區塊鏈項目中，有兩種主流記賬方式：一種是以太坊為代表的賬戶餘額模式，一種是比特幣為代表的未花費的交易輸出（UTXO）模式。了解UTXO便可以輕鬆理解比特幣的記賬邏輯。





UTXO，全稱Unspent Transaction Output，即未花費的交易輸出，可以理解為比特幣交易中的基本單位。比如Bob收到了一筆比特幣，沒有花費掉，這筆比特幣就是一個UTXO。UTXO模型類似錢包，每個UTXO都是只能使用一次的現金紙幣。每個UTXO（現金紙幣）都代表了一定數額的錢，把所有UTXO（現金紙幣）相加，就可以得出用戶的餘額。





每一次交易，調用的是整數倍UTXO，比如1個UTXO，2個UTXO，不可能使用0.5個UTXO之類的（類似不可能使用半張紙幣）。如果發生1次交易，則現有的UTXO（舊的紙幣）會被消耗掉，然後變成新的UTXO（新的紙幣）。 舉個例子： 你早上去買咖啡和麵包，需要支付50元，你拿出100元現金給服務員，這個100元作為一個UTXO會被付給商家，商家再找零給你50塊，此時你收到新的UTXO（新的現金50元）。





如果這筆交易發生在區塊鏈上，UTXO模型是如何運轉的呢？為了理解，我們抽象出三種轉賬方式，並分別舉例。為方便討論，此處忽略礦工費。









假設Bob收到10BTC，於是Bob比特幣地址上就有一個10BTC的UTXO。此時Bob需要給Alice轉賬2BTC，那麼10BTC的UTXO將會被作為整體花掉（舊的紙幣消失），其中2BTC（新的紙幣）被轉給Alice，剩下的8BTC（新的紙幣）會找零給自己。也就是，之前10BTC是以一個UTXO的形式整體存在的，在轉賬時，這個UTXO（舊的紙幣）被銷毀了，不存在了，變成了兩個新的UTXO（新的紙幣）。這兩個新的UTXO，一個屬於Bob，這個UTXO價值8BTC，這是找零給Bob的，另外一個屬於Alice，這個UTXO價值2BTC。未來Alice可以將這個UTXO用作餘額轉給他人。









假如Alice要將這2BTC轉給Frank，為了預防Alice此前已經將這2BTC轉給他人（相當於Alice兩次花費這2BTC，即著名的雙花攻擊），礦工需要驗證這個UTXO沒有在其他交易中使用過。如果這個UTXO已經發送過，那礦工將拒絕執行這筆交易。









再舉兩個例子，讓我們加深理解。（1）1個地址給3個地址轉賬（2）3個地址給1個地址轉賬。這4個地址，我們簡稱為A/B/C/D，情況①A轉賬給B/C/D，情況②A/B/C轉賬給D。假設剛開始時，A地址有10個BTC，B/C/D沒有BTC，即地址為0 BTC。





那麼情況（1），A地址上有1個10BTC的UTXO，分別轉賬B/C/D 2BTC。









首先，A 10BTC的UTXO將會被作為整體花掉，其中2BTC被轉給B，2BTC被轉給C，2BTC被轉給D，剩餘4BTC會找零給自己。此時，之前10BTC的UTXO，不存在了，變成了四個新的UTXO，一個屬於A 價值4BTC，另外三個分別屬於B/C/D，均價值2BTC。所以，在發生轉賬後，A地址上有1個4BTC的UTXO，B地址有1個2BTC的UTXO，C地址有1個2BTC的UTXO，D地址有1個2BTC的UTXO。





然後，我們進行情況（2）的模擬，A/B/C分別轉給D 2BTC。









A地址4BTC的UTXO將會被作為整體花掉，其中2BTC被轉給D，2BTC找零給自己。B地址2BTC的UTXO被轉給D，C地址2BTC的UTXO被轉給D。在發生轉賬後，A地址上有1個2BTC的UTXO，B地址無UTXO，C地址無UTXO，D地址有4個2BTC的UTXO（其中1個是情況①轉賬留下的，剩下3個是情況②轉賬留下的）。









假設A有多個UTXO，分別是1BTC的UTXO、2BTC的UTXO、3BTC的UTXO和4BTC的UTXO，B沒有BTC。此時，A需要轉賬給B 2.5BTC。那麼UTXO模型如何運作？









此時A地址2BTC的UTXO將會直接轉給B，1BTC的UTXO將會被作為整體花掉，其中0.5BTC被轉給B，0.5BTC找零給自己。在轉賬後，A地址上還有0.5BTC的UTXO、3BTC的UTXO和4BTC的UTXO。B有2BTC的UTXO和0.5BTC的UTXO。





在採用UTXO模型的幣種中，如果用戶填寫錯誤合約地址，很可能幣種將無法找回。因為UTXO沒有額外存儲轉出狀態，且幣轉賬操作後其對應的UTXO已經不存在於數據庫中，也就是系統默認你已花出且此動作無法撤銷。而合約地址不兼容又將導致錯誤的Input，接收方無法正常接受。因此，幣種很可能無法找回。





可以看出：①UTXO會記錄事件，而不是記錄最終狀態②每個UTXO都代表了一定數量的比特幣，所有UTXO相加即可得出賬戶餘額③一個UTXO就是比特幣交易的輸出 ④一筆完整的交易由交易輸出（輸出方）和交易輸入（接收方）組成。其中，交易輸出可以稱為Output，交易輸入可以稱為Input。在交易完成後，任何新生成的UTXO都將記錄在比特幣賬本之中，可以用於轉賬交易。UTXO 作為比特幣交易的樞紐，具有安全性、隱私性和可擴展性等優點，被眾多區塊鏈項目作為底層交易框架。





以下上線MEXC幣種均是採用UTXO模型：





ada、ae 、avax-xchain、bch 、bcha 、beam、bhd 、bsv 、btc 、btcv 、btm 、btm2

chia 、ckb、dash 、doge、firo、hc 、hns、hydra、ioex 、KAS(KASPA)、lbc 、lbtc、ltc

mass、pac、plcu、psl、qtum、rvn、sc、sys、ut 、wit、xrd、xvg、zel、zen



