泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法幣美元掛鈎的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法幣支持的虛擬貨幣；最早由Tether在2014年發行，其價值1:1錨定美元，即每發行1個USDT代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。它已經成為市場上最受歡迎的穩定幣之一。就市值而言，USDT 是市場上第一個也是最大的穩定幣。 1.泰達幣（USDT）的特點： USDT作為最受歡迎的穩定幣之一，有以下特點：泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法幣美元掛鈎的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法幣支持的虛擬貨幣；最早由Tether在2014年發行，其價值1:1錨定美元，即每發行1個USDT代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。它已經成為市場上最受歡迎的穩定幣之一。就市值而言，USDT 是市場上第一個也是最大的穩定幣。 1.泰達幣（USDT）的特點： USDT作為最受歡迎的穩定幣之一，有以下特點：
新手學院/區塊鏈百科/基礎概念/什麼是泰達幣(USDT)？

什麼是泰達幣(USDT)？

2025年7月16日MEXC
0m
#初階#基礎概念
Terrace
TRC$0.005256+16.77%
Algorand
ALGO$0.188+5.55%
比特幣
BTC$105,910.28+2.19%
以太幣
ETH$3,545.9+0.82%


泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法幣美元掛鈎的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法幣支持的虛擬貨幣；最早由Tether在2014年發行，其價值1:1錨定美元，即每發行1個USDT代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。它已經成為市場上最受歡迎的穩定幣之一。就市值而言，USDT 是市場上第一個也是最大的穩定幣。

1.泰達幣（USDT）的特點：


USDT作為最受歡迎的穩定幣之一，有以下特點：

1）價格波動較小，較為穩定。上面提到USDT的價值1:1錨定美元，也就是其發行多少USDT，現實世界就會有多少現金儲備作為資金保證，這就決定了其價格不會像其他數字貨幣一樣大幅波動；

2）安全可靠。USDT運用區塊鏈技術，在滿足國際合規標準和法規的同時，提供了世界級的安全保障；

3）公開透明。Tether每天都會公布外匯儲備並接受專業審計。所有流通與Tether的儲備相匹配。同時用戶可以在Tether平台進行資金查詢，以保障透明度。

2.泰達幣（USDT）的主要用途


作為一種穩定幣，USDT 的主要功能是避免市場波動，消除金融服務成本，並在各交易所中作為數字貨幣和其他數字貨幣之間的交易媒介。它既可以在區塊鏈上轉賬使用，也可以像外匯一樣進行交易，因為它與美元掛鈎。

1）在交易所進行現貨交易。現貨交易指的是USDT與其他數字貨幣之間的交易，像在MEXC交易所有幾千種數字貨幣，但大部分不支持用法幣（如美元、英鎊）直接購買，而是需要先購買USDT，再用USDT兌換其他數字貨幣。

2）支持轉賬。USDT作為穩定幣，因其價格波動較小，備受用戶歡迎和使用，經常被用來轉賬。MEXC支持非常多條鏈上的USDT轉賬，包括TRC20、ERC20、BEP20、MATIC、ALGO、Arbitrum One等多種轉賬方式，幾種類型速度不一樣，用戶可根據個人需求在MEXC體驗。

3）規避加密資產下跌風險，對抗市場黑天鵝事件。例如用BTC買入ETH後，當像312那種極端行情出現時，你需要承受兩份虧損。但是有了USDT，在預測到行情下跌時就可以及時把數字貨幣兌換成USDT，從而保住資產不受損失。


3.泰達幣（USDT）的優勢和風險


1）USDT 的優勢


USDT 最大優勢在於其價值1:1錨定美元，與美元等值，這就為投資者們提供了一個方便的渠道，將他們的法定貨幣轉移到加密貨幣，在加密市場進行交易投資；同時又可以使他們持有的資產不縮水，成為對抗市場波動的良好保值代幣。

2）USDT 的風險


USDT最大的風險在於泰達公司有倒閉、超發以及儲備金不足的可能，這也是一直以來人們對於USDT的詬病。Tether的發行完全是中心化的，即發行、承兌、監管風險、運營風險全部集中在Tether公司。儘管Tether承諾為USDT儲備100%的美元準備金，但根據Tether發布的2022年儲備金明細的審計季度報告，USDT 並不是由現金（或現金等價物）1：1 的金融支撐。USDT 存儲金包括50%的美國國庫券，30%的商業票據，16%的貨幣市場基金，剩下4%審計沒有給出更多說明。


4.總結


根據MEXC官網顯示，USDT目前市值排名第三，在穩定幣里穩居第一，成為最受投資者歡迎的加密貨幣。穩定幣不需要交易者轉換為法定貨幣，增強了加密貨幣交易的便利性。儘管人們對泰達幣存在的風險仍有擔憂，但USDT在過去幾年的交易量表明了公眾對其的信任。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

您真的了解 KYC 嗎？它在加密交易和金融體系中扮演什麼角色？

您真的了解 KYC 嗎？它在加密交易和金融體系中扮演什麼角色？

1. 摘要KYC（Know Your Customer，即「了解你的客戶」）是一項全球金融業標準的合規程序，旨在驗證客戶身分、了解其財務行為，並防止洗錢、詐騙、恐怖主義融資等非法活動。無論是在傳統金融機構，或是在加密貨幣交易所，KYC 認證都是保障平台安全和用戶資產的重要手段。對於參與加密交易、投資或使用金融服務的新用戶來說，了解 KYC 流程的意義和運作方式，是邁向合規交易和資金安全的第一步。2

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

合約交易前必讀：您需要了解的「合約交易頁面名詞」都在這裏

對於許多投資者而言，合約交易是一個充滿機遇但又頗具挑戰的領域。與現貨交易相比，它涉及更多專業的名詞和複雜的機制。當您第一次打開 MEXC 合約交易頁面，面對 K 線圖、盤口和交易區中密密麻麻的術語時，感到困惑是完全正常的。然而，掌握這些名詞的含義，是您從新手成長為熟練交易者的第一步，也是保障您資金安全、有效執行策略的基礎。本文將系統性地為您解讀交易頁面上的每一個核心名詞，助您掃清障礙，自信地開啟合

一文讀懂「合約資訊名詞」，讓您在合約交易中更游刃有餘

一文讀懂「合約資訊名詞」，讓您在合約交易中更游刃有餘

當您打開 MEXC 合約交易介面時，映入眼簾的除了跳動的K線圖，還有一列列不斷變化的數據和專業名詞：指數價格、合理價格、資金費率、保險基金……對於許多交易者，尤其是新手而言，這些名詞如同天書，令人望而生畏。然而，正是這些看似複雜的名詞，構成了合約交易的底層規則。不理解它們，就如同在不熟悉規則的賽場上競技，不僅容易錯失良機，更可能因誤解而導致不必要的虧損。本文將依據 MEXC 官方資料，為您逐一剖析

新手必看！什麼是限價止盈止損單？如何在 MEXC 設置？鎖定利潤防止虧損

新手必看！什麼是限價止盈止損單？如何在 MEXC 設置？鎖定利潤防止虧損

在加密貨幣市場中，價格波動劇烈，稍有延遲就可能錯失交易機會或遭受不必要的損失。限價止盈止損單（stop limit order ）作爲一種常用的自動化交易工具，能夠幫助投資者在預設價格觸發時，自動執行買入或賣出操作，從而實現風險控制和收益鎖定。*BTN-點選購買BTC&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/zh-TW/exchange/BTC_USDT *1. 什麼是限價

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金