什麼是NIL？數字資產入門介紹

NIL 是一種基於區塊鏈的加密貨幣，為 Nillion 去中心化計算平台提供動力，該平台專注於為廣泛的行業實現安全且私密的數據處理。NIL 於 2025 年 3 月推出，旨在解決在不暴露解密風險的情況下處理敏感數據這一關鍵挑戰。通過其專有的 Blind Compute 技術，NIL 允許用戶對加密數據進行計算，確保隱私和安全。這一創新為金融、人工智能和醫療等數據保密至關重要的領域開創了新的可能性。通過整合先進的加密技術，NIL 為需要安全數據處理的去中心化應用程序提供了堅實的基礎。

NIL 於 2022 年由一群在密碼學、分布式系統和企業技術方面有背景的專家創立。創始成員此前曾在領先的技術公司和研究機構擔任重要職位，將區塊鏈、隱私工程和安全計算方面的深厚專業知識融於一體。他們的願景是創建一個能夠改變敏感數據處理和共享方式的平台，利用創新的加密方法消除傳統的安全權衡。自成立以來，Nillion 已達成多個重要里程碑，包括從知名投資者那裡獲得大量種子資金、於 2025 年初推出主網，並與 NEAR、Aptos、Arbitrum 和 Meta 等行業領導者建立戰略合作夥伴關係。在驗證者計劃啟動後，該項目獲得了廣泛關注，吸引了近 50 萬活躍驗證者，保障了超過 1,050 GB 的數據，使 Nillion 成為去中心化隱私保護計算領域的先驅。

NIL 生態系統圍繞一系列互聯產品構建，旨在為尋求安全計算的開發者、企業和數據擁有者提供全面的解決方案。

nilAI：主要平台/應用

nilAI 作為 Nillion 生態系統的主要應用層，允許用戶在加密數據上部署和運行保護隱私的人工智能模型。該平台利用 Blind Compute 技術確保敏感信息在整個計算過程中保持機密。目前，nilAI 已被金融和醫療領域中越來越多的項目所使用，成為安全 AI 部署的領先解決方案。

nilVM：次要功能/服務

nilVM 通過提供專為隱私中心智能合約設計的虛擬機來擴展生態系統。開發者可以構建和執行需要安全數據處理的去中心化應用程序，受益於加密協議的無縫整合。nilVM 的架構確保高效且安全的執行，支持從保密交易到私人數據分析的廣泛用例。

nilDB 和 nilChain：額外的生態系統組件

nilDB 提供去中心化、加密的數據存儲，而 nilChain 則提供交易結算和共識的底層區塊鏈基礎設施。這些組件共同作用，實現網絡中安全、可擴展且互操作的數據處理。

這些產品共同創造了一個強大的環境，其中 NIL 作為實用和治理代幣，推動所有互動並激勵網絡參與。這種集成方法為以隱私為先的去中心化應用程序提供了自我維持的生態系統。

數據隱私和安全：

敏感數據在處理過程中往往面臨洩露的風險，導致違規和監管挑戰。

低效的數據共享：

由於隱私問題和缺乏安全計算工具，組織難以在數據驅動的項目上進行協作。

有限的去中心化計算：

現有的區塊鏈平台未針對隱私保護計算進行優化，限制了安全應用程序的開發。

NIL 通過其 Blind Compute 技術解決這些挑戰，該技術允許在不解密的情況下對加密數據進行計算。此方法確保數據即使在處理過程中也保持機密，消除洩露風險。通過啟用安全的多方計算，NIL 促進組織之間的協作而不損害隱私。該平台的架構還支持可擴展的去中心化計算，為人工智能、金融和醫療領域的隱私中心應用程序開創了新的可能性。通過這些創新，NIL 改變了敏感數據在數字經濟中的處理、共享和貨幣化方式。

NIL 代幣 是 Nillion 網絡的原生數字資產，總發行量為 10 億枚代幣。NIL 代幣的比例分配如下：

- 生態系統與研發： 29%

- 社區： 20%

- 協議開發： 10%

- 早期支持者： 21%

- 核心貢獻者： 20%

在發布時，大約 19.5% 的總供應量 在初始流通中，剩餘部分則遵循逐步解鎖計劃，以確保網絡的長期穩定性。該代幣旨在支持網絡安全、治理以及 Nillion 生態系統內的持續開發。

在生態系統中，NIL 具有多種功能：

- 支付計算服務： 用戶支付 NIL 代幣以訪問網絡上的安全計算和數據存儲服務。

- 交易費用： NIL 用於支付交易處理和網絡運營。

- 質押與網絡安全： 代幣持有者可以質押 NIL 參與網絡驗證，賺取獎勵並增強安全性。

- 治理： NIL 持有者可以提出並投票支持協議升級和網絡決策，投票權與質押金額成正比。

NIL 實施去中心化的治理模式，賦予社區塑造網絡未來的能力。質押 NIL 代幣不僅能保障網絡安全，還能為持有者提供獎勵和對關鍵決策的影響力。解鎖計劃旨在維持市場穩定並激勵長期參與，支持 Nillion 生態系統的可持續增長。

NIL 作為去中心化計算領域的創新解決方案，解決了數據隱私、安全計算和協作數據共享方面的關鍵挑戰。憑藉其先進的 Blind Compute 技術和全面的開發者工具套件，NIL 賦予用戶跨行業構建和部署保護隱私的應用程序的能力。穩健的代幣經濟模型、活躍的社區和戰略合作夥伴關係使 NIL 成為數字資產領域的變革力量。準備開始交易 NIL 嗎？我們的綜合指南《NIL 交易完整指南：從入門到實戰交易》將帶您了解所有需要知道的內容——從 NIL 基本知識和錢包設置到高級交易策略和風險管理技術。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您在 MEXC 的安全平台上充分發揮 NIL 的潛力！