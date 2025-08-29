1. 什麼是聯合保證金模式 聯合保證金是一種多資產共享保證金池的風控機制，允許用戶將支援的代幣（如 BTC、ETH、USDT 等）合併為統一抵押資產，用於 U 本位合約開倉。透過跨幣種資產折算與盈虧互補，顯著提升資金利用率並降低單點強平風險。 1.1 聯合保證金的特點 資金利用效率高：非穩定幣資產（如 BTC、ETH）可直接作為保證金，避免頻繁兌換損耗。 風險對衝：多倉位盈虧自動抵消，增強帳戶抗波1. 什麼是聯合保證金模式 聯合保證金是一種多資產共享保證金池的風控機制，允許用戶將支援的代幣（如 BTC、ETH、USDT 等）合併為統一抵押資產，用於 U 本位合約開倉。透過跨幣種資產折算與盈虧互補，顯著提升資金利用率並降低單點強平風險。 1.1 聯合保證金的特點 資金利用效率高：非穩定幣資產（如 BTC、ETH）可直接作為保證金，避免頻繁兌換損耗。 風險對衝：多倉位盈虧自動抵消，增強帳戶抗波
什麼是聯合保證金模式？

2025年8月29日MEXC
1. 什麼是聯合保證金模式


聯合保證金是一種多資產共享保證金池的風控機制，允許用戶將支援的代幣（如 BTC、ETH、USDT 等）合併為統一抵押資產，用於 U 本位合約開倉。透過跨幣種資產折算與盈虧互補，顯著提升資金利用率並降低單點強平風險。

1.1 聯合保證金的特點


資金利用效率高：非穩定幣資產（如 BTC、ETH）可直接作為保證金，避免頻繁兌換損耗。
風險對衝：多倉位盈虧自動抵消，增強帳戶抗波動能力。
操作提效：消除手動換幣補倉流程，快速高效響應市場變化。

1.2 聯合保證金模式限制說明


1）聯合保證金模式下，支援 USDT 本位、USDC 本位合約交易，不支援幣本位合約交易。
2）聯合保證金模式下，目前僅支援全倉模式，不支援逐倉模式（不支援空投倉位，不支援美股合約，不支援預測合約）。
3）跟單交易員、子帳戶無法使用聯合保證金模式。

2. 如何開啓聯合保證金模式


2.1 Web 端


打開 MEXC 官網首頁，在頂部導航欄【合約交易】中點擊【USDT 本位合約】進入合約交易頁面。


點擊設置按鈕，在【偏好設置】中選擇【帳戶資產模式】，切換為【聯合保證金】模式。需要注意的是，如果您帳戶中還有倉位、活躍訂單、負債時，無法進行帳戶資產模式切換操作。


返回合約交易頁面，在下方【資產】中點擊【劃轉】，將您要充當聯合保證金的資產劃轉至合約帳戶，即可作為共用保證金使用。


2.2 App 端


1）打開 MEXC App，點擊【合約】按鈕進入合約交易頁面。
2）點擊【…】。
3）點擊【偏好設置】。
4）在【帳戶資產模式】中切換為【聯合保證金】模式。需要注意的是，如果您帳戶中還有倉位、活躍訂單、負債時，無法進行帳戶資產模式切換操作。
5）返回合約交易頁面，點擊【劃轉】按鈕。
6）將您要充當聯合保證金的資產劃轉至合約帳戶，即可作為共用保證金使用。


3. 什麼是階梯質押率


階梯質押率指在跨幣種保證金池中，根據質押資產的價值區間和風險等級，動態設置不同折算比例（質押率）的風控機制。價值越高、波動越低的資產質押率越高（比如 BTC）。對於單個質押資產幣種，質押資產的資產數量越高則質押率則越低。

  • 穩定幣種：USDC、USDT 幣種質押率為 100%，無幣種質押個數上限。
  • 非穩定幣幣種為階梯質押率，有幣種質押上限，超過質押上限的幣種權益則無法作為有效保證金。
  • 幣種權益為負數，在計算貢獻有效保證金時不計算質押率。

例子：
幣種
質押數量
質押率
ETH
≤ 100
90%
≤ 200
80%
≤ 300
70%
≤ 400
60%
MX
≤ 10,000
95%
≤ 20,000
80%
≤ 30,000
70%
如果用戶存入 350 個ETH，當前 ETH 價格為 4000 USDT，那麼：
有效保證金 =（100 * 90% + 100 * 80% + 100 * 70% + 50 * 60%）* 4,000 = 270 * 4,000 = 1,080,000 USDT

您可以在【聯合保證金模式交易規則】頁面查看當前平台支援的擔保資產類型、各資產的質押上限及質押率等詳細資料。

4. 如何進行還款


在聯合保證金模式下，允許用戶在無該幣對結算幣種資產，或者資產不足的情況下，交易該幣種並持有該幣種頭寸。因此在手續費支付、資金費支付、平倉虧損結算、持倉浮動虧損等情況下可能會產生負債，需要您對相關負債進行償還並支付相應的利息。

MEXC 平台支援用戶對已經產生的負債進行手動還款，最終還款價格由市場決定。

4.1 web 端


在合約交易頁面下方的【資產】中查看到有負債的資產，點擊【還款】按鈕。


選擇還款幣種，確認還款金額無誤後點擊【確認】即可。


您的還款記錄可以在【還款和結息記錄】中進行查看。


您也可以透過將負債幣種劃轉至合約帳戶，即可完成還款。


4.2 App 端


1）在合約交易頁面下方的【聯合資產】中查看到有負債的資產，點擊【還款】按鈕。
2）選擇還款幣種，確認還款金額無誤後點擊【確認】即可。


您也可以透過將負債幣種劃轉至合約帳戶，即可完成還款。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

