什麼是聯合保證金模式？









聯合保證金是一種多資產共享保證金池的風控機制，允許用戶將支援的代幣（如 BTC、ETH、USDT 等）合併為統一抵押資產，用於 U 本位合約開倉。透過跨幣種資產折算與盈虧互補，顯著提升資金利用率並降低單點強平風險。









資金利用效率高：非穩定幣資產（如 BTC、ETH）可直接作為保證金，避免頻繁兌換損耗。

風險對衝：多倉位盈虧自動抵消，增強帳戶抗波動能力。

操作提效：消除手動換幣補倉流程，快速高效響應市場變化。









1）聯合保證金模式下，支援 USDT 本位、USDC 本位合約交易，不支援幣本位合約交易。

2）聯合保證金模式下，目前僅支援全倉模式，不支援逐倉模式（不支援空投倉位，不支援美股合約，不支援預測合約）。

3）跟單交易員、子帳戶無法使用聯合保證金模式。





















點擊設置按鈕，在【偏好設置】中選擇【帳戶資產模式】，切換為【聯合保證金】模式。需要注意的是，如果您帳戶中還有倉位、活躍訂單、負債時，無法進行帳戶資產模式切換操作。









返回合約交易頁面，在下方【資產】中點擊【劃轉】，將您要充當聯合保證金的資產劃轉至合約帳戶，即可作為共用保證金使用。













1）打開 MEXC App，點擊【合約】按鈕進入合約交易頁面。

2）點擊【…】。

3）點擊【偏好設置】。

4）在【帳戶資產模式】中切換為【聯合保證金】模式。需要注意的是，如果您帳戶中還有倉位、活躍訂單、負債時，無法進行帳戶資產模式切換操作。

5）返回合約交易頁面，點擊【劃轉】按鈕。

6）將您要充當聯合保證金的資產劃轉至合約帳戶，即可作為共用保證金使用。













階梯質押率指在跨幣種保證金池中，根據質押資產的價值區間和風險等級，動態設置不同折算比例（質押率）的風控機制。價值越高、波動越低的資產質押率越高（比如 BTC）。對於單個質押資產幣種，質押資產的資產數量越高則質押率則越低。





穩定幣種：USDC、USDT 幣種質押率為 100%，無幣種質押個數上限。

非穩定幣幣種為階梯質押率，有幣種質押上限，超過質押上限的幣種權益則無法作為有效保證金。

幣種權益為負數，在計算貢獻有效保證金時不計算質押率。





例子：

幣種 質押數量 質押率 ETH ≤ 100 90% ≤ 200 80% ≤ 300 70% ≤ 400 60% MX ≤ 10,000 95% ≤ 20,000 80% ≤ 30,000 70%

如果用戶存入 350 個ETH，當前 ETH 價格為 4000 USDT，那麼：

有效保證金 =（100 * 90% + 100 * 80% + 100 * 70% + 50 * 60%）* 4,000 = 270 * 4,000 = 1,080,000 USDT













在聯合保證金模式下，允許用戶在無該幣對結算幣種資產，或者資產不足的情況下，交易該幣種並持有該幣種頭寸。因此在手續費支付、資金費支付、平倉虧損結算、持倉浮動虧損等情況下可能會產生負債，需要您對相關負債進行償還並支付相應的利息。





MEXC 平台支援用戶對已經產生的負債進行手動還款，最終還款價格由市場決定。









在合約交易頁面下方的【資產】中查看到有負債的資產，點擊【還款】按鈕。









選擇還款幣種，確認還款金額無誤後點擊【確認】即可。









您的還款記錄可以在【還款和結息記錄】中進行查看。









您也可以透過將負債幣種劃轉至合約帳戶，即可完成還款。













1）在合約交易頁面下方的【聯合資產】中查看到有負債的資產，點擊【還款】按鈕。

2）選擇還款幣種，確認還款金額無誤後點擊【確認】即可。









您也可以透過將負債幣種劃轉至合約帳戶，即可完成還款。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。