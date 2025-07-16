1. 什麼是流動性質押（Liquid Staking） 在傳統的質押模型中，當持有者質押其加密貨幣時，其加密資產被鎖定在網絡中，用來支持網絡的安全性和運行。這意味著持有者無法立即訪問或使用這些資產，直到他們解除質押。 流動性質押（Liquid Stake）是一種將質押資產代幣化的行為。流動性質押通過引入新的協議，允許質押資產持有者同時參與質押和流動性市場。這種流動性可以幫助質押者獲得額外收益，同時1. 什麼是流動性質押（Liquid Staking） 在傳統的質押模型中，當持有者質押其加密貨幣時，其加密資產被鎖定在網絡中，用來支持網絡的安全性和運行。這意味著持有者無法立即訪問或使用這些資產，直到他們解除質押。 流動性質押（Liquid Stake）是一種將質押資產代幣化的行為。流動性質押通過引入新的協議，允許質押資產持有者同時參與質押和流動性市場。這種流動性可以幫助質押者獲得額外收益，同時
1. 什麼是流動性質押（Liquid Staking）


在傳統的質押模型中，當持有者質押其加密貨幣時，其加密資產被鎖定在網絡中，用來支持網絡的安全性和運行。這意味著持有者無法立即訪問或使用這些資產，直到他們解除質押。

流動性質押（Liquid Stake）是一種將質押資產代幣化的行為。流動性質押通過引入新的協議，允許質押資產持有者同時參與質押和流動性市場。這種流動性可以幫助質押者獲得額外收益，同時保持其在原始質押網絡中的權益。

2. 什麼是流動性質押衍生品（LSD）


流動性質押衍生品（Liquid Staking Derivatives，LSD）是指用戶在參與流動性質押時，收到的等值股權代幣。它代表著參與用戶的質押資產，用戶可以使用這些 LSD 進行交易、轉賬等操作。LSD 幫助參與用戶在享受質押代幣獎勵同時獲得額外的收益。

LSD 和其他的 ERC20 代幣一樣，是同質化可交易類型代幣。通常，流動性質押衍生品也會被稱為流動性質押代幣（Liquid Staking Token，LST），兩者代表的含義一致。

3. 流動性質押與再質押的區別


以 Lido 項目為主的流動性質押協議快速發展，Lido 最高時市場份額超過 75%，被認為帶來了潛在的中心化風險。為了確保區塊鏈網絡的去中心化和安全性，市場上出現了兩種主流解決方案，其中一種解決方案就是再質押（Re-staking）。

再質押是指在初次質押之後再次質押的資產。再質押為質押者增加了新的賺取收益的途徑，同時加強了網絡的安全和穩定性。為了解決再質押中流動性的問題，引入了流動性再質押代幣（Liquid Restaked Token，LRT）。如果您想了解更多關於再質押的內容，您可以閱讀《什麼是流動性再質押》進行了解。

4. 流動性質押是如何運作的


4.1 選擇資產和平臺：參與者選擇準備進行流動性質押的平臺和質押的資產。

4.2 提供流動性：參與者將其資產質押到對應資產的流動性池，通常提供流動性的資產需要成對存入，形成交易對。

4.3 賺取獎勵：參與者獲得質押獎勵。獎勵通常來源於交易費用、挖礦獎勵或其他協議中設計的激勵，獎勵的分配通常基於質押者提供的流動性份額和質押時間。

4.4 風險管理：參與者需要管理其質押資產的市場風險，如價格波動對其質押資產的影響，以及智能合約的潛在風險。

4.5 撤回質押：參與者在其需要時可選擇撤回其提供的流動性資產。

5. 流動性質押優缺點


5.1 優點


增強流動性：流動性質押提供了更加靈活高效的流動性，允許參與者將 LSD 用於各種 DeFi 協議中進行投資，提高了資本的利用效率。

收入多樣化：用戶可將 LSD 再次部署在 DeFi 協議上產生除質押外額外收入，使個人收入多樣化和最大化。

靈活性：流動性質押通常具有更高的靈活性，質押者可以隨時撤回資產或調整質押策略，適應市場的變化和個人需求。

5.2 缺點


門檻較高：需要質押者具備一定的經驗和操作技能，對於新手用戶有一定的學習成本。

合約風險：智能合約可能存在漏洞或受到攻擊，導致質押者資產面臨風險。

價格脫鈎：LST 的價格不與其所代表的標的資產掛鈎，可能由於意外的市場波動而跌至資產價格以下。

6. 代表項目


目前流動性質押市場份額主要集中在以太坊網絡和 Solana 網絡。根據最新 DeFiLlama 數據顯示，TVL 前十分別來自是 Lido、Rocket Pool、Binance、Jito、Mantle、Marinade、Coinbase、Sanctum、Frax Finance 和 StakeStone。


6.1 Lido（LDO）



Lido 是一種支持多條 PoS 網絡的流動性質押協議。Lido 允許用戶在不鎖定資產且不用自行維護硬件或者軟件等基礎設施的情況下質押他們的代幣，同時參與鏈上活動（例如借貸，收益挖礦等）。Lido 讓用戶質押任意數量的代幣並獲得每天的質押獎勵。

截止目前位置，Lido 仍然是 TVL 最高的 DeFi 協議。

6.2 Jito（JTO）



Jito 是由 Jito Lab 在 Solana 網絡上推出的流動性質押協議，目前是 Solana 網絡上 TVL 最高的質押協議。與其他現有的流動性質押協議不同，Jito 提供給質押者的獎勵除了質押收益外還有額外的 MEV 獎勵。

6.3 Babylon



Babylon 協議是一個比特幣質押協議，允許用戶在比特幣網絡鎖定 BTC 來為其他 POS 鏈提供安全性，同時可獲得質押收益。Babylon 使得比特幣能利用自身獨特的安全性和去中心化特性，為其他 POS 鏈提供經濟上的安全性，來實現其他項目的快速起動。

Babylon 項目目前還處於測試階段，主網尚未上線，尚未發幣。

7. 如何參與流動性質押


流動性質押由於允許隨時取消質押和獲得多重收益吸引用戶前來參與。在項目網站參與流動性質押時，用戶需注意識別網絡釣魚網站，以免發生資產被盜等情況。隨著參與流動性質押的用戶激增，其收益也呈現下降趨勢，這對於後來的參與者來說無疑是不利的。

對於絕大多數用戶來說，選擇持有相關項目的代幣，從代幣價格變動中獲利也是一個不錯的選擇。MEXC 提供了種類豐富的現貨和合約代幣，擁有超過 2500 個交易對，滿足您的交易需求。

我們以 LDO 代幣為例進行購買演示。打開並登錄 MEXC App，在首頁搜索框中輸入 LDO，選擇【現貨】進入 K 線頁面，點擊【買入】進入交易頁面。選擇委託方式，輸入數量，點擊【買入 LDO】即可完成購買。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


