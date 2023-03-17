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LSD
LSDx 是適用於所有 LSD 的超流動協議。我們的目標是優化 liquid staking liquid staking derivatives (LSD) 資產的財務價值，解決其流動性有限和缺乏多樣化金融場景的問題，這些問題阻礙了它們與各種 DeFi 協議的連接。 LSD Token 是平台的治理代幣，用於對與 LSDx 的開發和管理相關的提案和決策進行投票。
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LSD
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