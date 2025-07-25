什麼是AIL（AILayer）？數字資產介紹

AIL（AI Link™ / AILayer）是一種基於區塊鏈的加密貨幣，旨在為AILayer去中心化平台提供動力，該平台專注於將人工智慧（AI）與區塊鏈技術相結合。AIL於2025年推出，旨在滿足區塊鏈生態系統中對於安全、可擴展且高效的AI驅動解決方案日益增長的需求。通過利用其先進的技術基礎，AIL使用戶能夠訪問、部署和貨幣化AI服務，同時確保高度的安全性、透明性和成本效益。該平台旨在彌合AI創新與去中心化基礎設施之間的差距，使開發人員、企業和終端用戶更容易接觸並信任AI。

AILayer於2024年由一群具有區塊鏈工程、AI研究和企業軟體開發背景的經驗豐富專業人士創立。創始成員此前曾在領先的科技公司和學術機構擔任要職，集結了分布式系統、密碼學和機器學習方面的專業知識。他們的願景是通過利用區塊鏈技術的透明性和安全性來打造一個能使AI民主化的平台。

自成立以來，AILayer已經達成了多個重要的里程碑，包括成功完成種子輪融資、2024年底測試網的推出以及2025年初主網的上線。該項目還與AI研究實驗室和區塊鏈基礎設施提供商建立了戰略合作夥伴關係，進一步鞏固了其在AI-區塊鏈融合領域作為創新者的地位。AILayer在其預上市積分計劃及隨後的代幣發行公告發布後獲得了廣泛關注，使其成為去中心化AI領域的一個有前途的參與者。

AILayer生態系統包含幾個相互連接的產品，旨在為開發人員、企業和AI愛好者提供全面的解決方案：

AILayer主平台

AILayer主平台作為核心應用程序，使用戶能夠通過去中心化市場部署、訪問和貨幣化AI模型和服務。該平台建立在強大的區塊鏈基礎設施之上，確保數據完整性、模型溯源和安全交易。目前，越來越多的開發人員和企業正在使用該平台尋求可靠的AI解決方案，應用範圍涵蓋數據分析、自動化和預測建模。

AI服務市場

AI服務市場通過提供一個策劃環境來延伸生態系統，用戶可以在其中發現、購買和整合AI驅動的服務。憑藉智能合約，該市場確保透明定價、自動支付和可驗證的服務交付。這種方法為AI提供商和消費者創造了無縫體驗，促進創新和協作。

開發者工具和SDK

AILayer提供了一套開發者工具和軟體開發套件（SDK），簡化了將AI功能集成到去中心化應用（dApps）中的過程。這些資源賦予開發人員高效構建、測試和部署AI驅動解決方案的能力，加速了AI在區塊鏈領域的採用。

這些組件共同構成了一個強大且緊密聯繫的生態系統，其中AIL作為實用代幣，促進所有互動、激勵參與並支持平台的增長。

AI和區塊鏈行業面臨著AILayer希望解決的一些持續挑戰：

數據隱私與安全

AI應用通常需要訪問敏感數據，這引發了對隱私和未經授權使用的擔憂。傳統解決方案難以提供強大的數據保護，導致潛在的數據洩露和信任喪失。

AI模型缺乏透明度

許多AI模型運作如同“黑箱”，用戶很難驗證其完整性、公平性和性能。這種透明度的缺乏阻礙了採用，特別是在受監管的行業中。

AI貨幣化與獲取的障礙

由於高進入成本、有限的分銷渠道和複雜的許可模式，開發人員和小型企業在貨幣化其AI創新方面面臨障礙。

AILayer通過其去中心化架構解決這些痛點，確保安全的數據處理、透明的模型驗證和開放的AI服務市場。通過利用區塊鏈技術，AILayer提供了一個全面的解決方案，使用戶能夠控制自己的數據、驗證AI輸出並參與公平高效的AI經濟。

AIL代幣的總發行量（最大總供應量）為1,000,000,000（10億）枚代幣。這一數字已通過交易所公告和區塊鏈瀏覽器數據確認。AIL代幣是一種ERC-20資產，部署在合約地址0xAFf47Cc6b24FE9986B7FC3Cad0E671913E7b9F68。在代幣發行之前，有21,000,000,000枚預上市積分，這些積分按照21:1的比例映射為AIL代幣。

然而，AIL代幣的比例分配（代幣分配細節）在現有的搜索結果中未提供。來源確認了總供應量和從預上市積分的映射比例，但未明確說明10億枚代幣如何在團隊、投資者、生態系統或社區等類別之間分配。

關鍵細節：

- 代幣名稱：AIL（AI Link™ / AILayer）

- 總供應量：1,000,000,000 AIL

- 預上市積分：21,000,000,000（按21:1比例映射為AIL）

- 區塊鏈：ERC-20代幣（合約地址：0xAFf47Cc6b24FE9986B7FC3Cad0E671913E7b9F68）

限制：

現有搜索結果中未提供官方的比例分配細節（例如，分配給團隊、投資者、生態系統等的具體情況）。如需詳細分配信息，請參閱項目的官方白皮書或代幣經濟學文檔，但這些資料在提供的來源中未找到。

在AILayer生態系統中，AIL代幣具有多種功能：

- 交易費用：用於支付平台上部署和訪問AI服務的費用。

- 激勵：獎勵開發人員和貢獻者提供高質量的AI模型和服務。

- 治理：授予持有者參與協議治理的權利，包括對關鍵提案和升級進行投票。

AIL代幣的具體流通時間表和解鎖時間表在現有來源中尚未披露。有關代幣釋放和解鎖安排的詳細信息，請查閱官方項目文件。

AILayer實施去中心化治理模式，允許代幣持有者提出並投票支持協議變更。可能提供質押機制以激勵長期參與和網絡安全，但現有搜索結果中未提供有關年收益率（APY）和質押條款的具體細節。

AIL（AI Link™ / AILayer）作為去中心化AI領域的一個創新解決方案，通過其安全、透明且易於訪問的平台解決了關鍵挑戰。憑藉其強大的技術基礎和不斷增長的生態系統，AIL展示了改變開發人員、企業和用戶與AI和區塊鏈交互方式的巨大潛力。準備開始交易AIL嗎？我們的全面指南《AIL交易完全指南：從入門到實際操作》將帶您了解從AIL基礎知識、錢包設置到高級交易策略和風險管理技巧所需的一切內容。無論您是加密貨幣新手還是經驗豐富的交易者，這份逐步指南都將幫助您掌握MEXC安全平台上的相關知識。立即探索如何最大化您的AIL潛力！