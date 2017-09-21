ChainLink的LINK網路是第一個分散的oracle網路，允許任何人安全地提供智能合同，訪問關鍵的外部數據，脫機支付和任何其他API功能。任何擁有數據Feed，脫機服務（如本地付款）或任何其他API的用戶均可以直接將其提供給智能合同，以換取LINK令牌。