MEXC Airdrop+ 活動常見問題彙總













請您參考以下情況逐一排查：

1）活動獎勵會在活動結束後 10 個自然日內發放，在此時間前請耐心等待。

2）請您確認在活動頁面對應任務下，是否已成功點擊【報名參與】。

4）請您確保在活動中完成所有要求的任務（包括淨充值門檻、交易量、邀請任務等條件），以獲取獎勵資格。

5）請您確認帳戶是否被暫時限制參與活動，此情況可能涉及帳戶安全或合規問題。如需進一步幫助，請聯絡客戶支援了解詳情。









針對不同類型的任務，獎勵領取次數有所差異。具體如下：





每個完成高級身分認證的用戶只能獲得一次獎勵。注意：

1）請您確認過往是否已參與過 Airdrop+ 新用戶任務活動並獲得獎勵。

2）請您確認完成任務的時間是否較晚，新用戶任務遵循先到先得機制。





不限制獲獎次數，交易額越高，獲得的獎勵份額越大。

注意：不同活動中對於交易量的統計口徑存在差異，具體請以對應活動的落地頁規則為準。





不限制獲獎次數，但同一階段內只能領取 1 次獎勵。

無論您符合多少個 Airdrop+ 活動的參與資格，在每個合約交易挑戰賽期間，最多只能獲得一次獎勵。如果您在同一期間完成了多個活動的交易要求，僅可領取第一個符合條件活動的獎勵。在獲得首次獎勵後，您的合約交易量仍會持續累積，並計入活動期間所有其他符合條件的 Airdrop+ 活動中。

只有交易手續費不為零的合約交易才會計入有效合約交易量。





活動獲獎數量不設上限，但每位推薦官在每個活動中最多可邀請 20 位新用戶，名額有限，先到先得。

受邀新用戶需成功完成「新用戶任務」中任一現貨或合約交易任務，並透過高級身分認證，推薦官方有資格獲得對應獎勵。









1）新用戶任務

2）現貨挑戰賽

3）合約挑戰賽









P2P 入金、OTC 入金和鏈上充值均視為有效充值，參與活動的充值金額均為淨充值金額。淨充值金額計算公式為：淨充值金額 = 總充值金額 - 總提現金額。





活動結束時淨充值金額低於最低門檻的參與者將不符合獎勵資格。您可以透過活動頁面的進度條查看充值任務完成進度。









以 USDT 等值表示的代幣獎勵（例如，50,000 美元的代幣 X）是根據活動期間該代幣的 USDT 日均價格計算的。日均價 = 日交易量（USDT）/ 日交易量。





活動期間的平均價為所有日均價的平均值，每日定義為 00:00 (UTC+8) 至次日 00:00 (UTC+8) 的 24 小時。







