



在合約交易過程中，「未實現盈虧」和「已實現盈虧」總讓人感到困惑。為什麼持倉時顯示的盈虧和最終平倉後的實際盈虧可能不同？本文透過簡單公式和實例，幫您理清兩者的區別。

















未實現盈虧和已實現盈虧的關鍵區別在於是否已平倉。





未實現盈虧：當前持倉的倉位盈利或虧損，隨市場價格實時波動。MEXC 未實現盈虧默認由合理價格計算得出，用戶可以在當前倉位內選擇未實現盈虧的價格基準。









已實現盈虧：倉位平倉後實際產生的盈利或虧損，即倉位產生的所有已實現的盈虧，包含手續費、資金費用和平倉盈虧。平倉盈虧是根據平倉時系統撮合的市場價格計算的。









註：合理價格基於指數價格和市場價格綜合計算得出，可能與合約最新成交價有所偏差，此情況屬於造成未實現盈虧和已實現盈虧可能有所不同的一個因素。









倉位類型 浮動盈虧計算公式 平倉盈虧計算公式 多倉 （合理價格 - 開倉均價） * 持倉量 * 面值 （平倉均價 - 開倉均價） * 持倉量 * 面值 空倉 （開倉均價 - 合理價格） * 持倉量 * 面值 （開倉均價 - 平倉均價） * 持倉量 * 面值









為什麼平倉後盈利變少了？以 USDT 本位合約 ETHUSDT 為例。





持倉中：





已平倉：





已知倉位信息：

交易對 ：ETHUSDT（開多-看漲 ETH ）

開倉均價 ：2721.18 USDT

合理價格 ：2703.67 USDT

平倉均價 ：2723.92 USDT

持倉張數 ：50 張（1 張 = 0.01 ETH）

開倉手續費 ：-0.2722 USDT

平倉手續費：-0.2722 USDT





未實現盈虧 =（合理價格−開倉均價）* 持倉量 * 面值 =2723.92 - 2721.18） * 50 * 0.01 = 1.37 USDT

當前浮動盈利 = 1.37 USDT





已實現盈虧 =（平倉均價−開倉均價）* 持倉量 * 面值 − 交易手續費 - 資金費用 =（2722.91 - 2721.18）* 50 * 0.01 -（0.2722 + 0.2722）- 0 = 0.3206 USDT

實際盈利 = 0.3206 USDT









未實現盈虧與已實現盈虧不一致的情況可能因為以下原因出現：





原因 1：當合理價格與市場價格發生偏離時，會導致持倉盈虧與平倉盈虧不一致





未實現盈虧默認基於合理價格計算，已實現盈虧基於實際成交市場價。在市場價格波動較大時，市場價格和合理價格會有所偏差，故而導致倉位未實現盈虧與已實現盈虧不一致的情況。





原因 2：手續費與資金費用的扣除：





平倉計算會包含手續費扣除，扣除手續費後實際盈虧金額與浮動盈虧可能不一致。如持倉時間覆蓋資金費率的收取時間，可能會產生資金費用。





註：如果資金費率為正，多倉將支付資金費用給空倉。反之，如果資金費率為負，空倉將支付資金費用給多倉。





原因 3：價格實時波動：





加密貨幣的價格主要取決於用戶的交易行為，單個大額買入或賣出訂單可能會直接推動市場價格短時大幅波動。受市場價格大幅波動影響，持倉中顯示的盈虧金額與平倉後的實際盈虧金額可能不一致。





溫馨提示：

合理價格機制減少了市場操縱影響，但實際平倉盈虧仍需關注實際成交價。

合約交易中，未實現虧損可能導致強制平倉，需嚴格控制倉位風險。













在合約交易中，盈虧率是衡量交易表現的核心指標之一，計算邏輯為：

倉位盈虧率 = 倉位盈虧/倉位初始保證金 * 100%

倉位初始保證金 = 開倉均價 * 張數 * 面值/槓桿倍數

倉位收益率=未實現盈虧/初始保證金，所以收益率僅與當前槓桿倍數相關,與保證金的增減無關。





交易對：ETHUSDT（開多-看漲 ETH ）

槓桿倍數：500 倍

開倉方向：做多（看漲）

開倉價格：2697.30 USDT

實時合理價格：2703.67 USDT

開倉張數：50 張（1 張 = 0.01 ETH）

交易手續費 = 0.2697 USDT

資金費用 = 0 USDT





初始保證金 =（開倉均價 * 張數 * 面值）/ 槓桿倍數 = （2697.30 * 50 * 0.01） / 500 = 2.6973 USDT





倉位盈虧 = 倉位未實現盈虧 - 交易手續費 - 資金費用 = 3.185 - 0.2697 - 0 = 2.9153 USDT





倉位盈虧率 =（倉位盈虧/倉位初始保證金）*100% = （2.9153/2.6973） * 100% = 108%





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



