在合約交易過程中，「未實現盈虧」和「已實現盈虧」總讓人感到困惑。為什麼持倉時顯示的盈虧和最終平倉後的實際盈虧可能不同？本文透過簡單公式和實例，幫您理清兩者的區別。 1. 未實現盈虧與已實現盈虧區別 1.1 基本定義 未實現盈虧和已實現盈虧的關鍵區別在於是否已平倉。 未實現盈虧：當前持倉的倉位盈利或虧損，隨市場價格實時波動。MEXC 未實現盈虧默認由合理價格計算得出，用戶可以在當前倉位內選擇未實現盈在合約交易過程中，「未實現盈虧」和「已實現盈虧」總讓人感到困惑。為什麼持倉時顯示的盈虧和最終平倉後的實際盈虧可能不同？本文透過簡單公式和實例，幫您理清兩者的區別。 1. 未實現盈虧與已實現盈虧區別 1.1 基本定義 未實現盈虧和已實現盈虧的關鍵區別在於是否已平倉。 未實現盈虧：當前持倉的倉位盈利或虧損，隨市場價格實時波動。MEXC 未實現盈虧默認由合理價格計算得出，用戶可以在當前倉位內選擇未實現盈
新手學院/新手指南/合約/倉位盈虧計算說明

倉位盈虧計算說明

初階
2025年7月16日MEXC
0m
#初階#合約#新手入門
以太幣
ETH$3,553.84+1.13%

在合約交易過程中，「未實現盈虧」和「已實現盈虧」總讓人感到困惑。為什麼持倉時顯示的盈虧和最終平倉後的實際盈虧可能不同？本文透過簡單公式和實例，幫您理清兩者的區別。


1. 未實現盈虧與已實現盈虧區別


1.1 基本定義


未實現盈虧和已實現盈虧的關鍵區別在於是否已平倉

未實現盈虧：當前持倉的倉位盈利或虧損，隨市場價格實時波動。MEXC 未實現盈虧默認由合理價格計算得出，用戶可以在當前倉位內選擇未實現盈虧的價格基準。


已實現盈虧：倉位平倉後實際產生的盈利或虧損，即倉位產生的所有已實現的盈虧，包含手續費、資金費用和平倉盈虧。平倉盈虧是根據平倉時系統撮合的市場價格計算的。


註：合理價格基於指數價格和市場價格綜合計算得出，可能與合約最新成交價有所偏差，此情況屬於造成未實現盈虧和已實現盈虧可能有所不同的一個因素。

1.2 計算公式對比


倉位類型
浮動盈虧計算公式
平倉盈虧計算公式
多倉
（合理價格 - 開倉均價） * 持倉量 * 面值
（平倉均價 - 開倉均價） * 持倉量 * 面值
空倉
（開倉均價 - 合理價格） * 持倉量 * 面值
（開倉均價 - 平倉均價） * 持倉量 * 面值

1.3 舉例分析


為什麼平倉後盈利變少了？以 USDT 本位合約 ETHUSDT 為例。

持倉中：

已平倉：

已知倉位信息：
  • 交易對：ETHUSDT（開多-看漲 ETH ）
  • 開倉均價：2721.18 USDT
  • 合理價格：2703.67 USDT
  • 平倉均價：2723.92 USDT
  • 持倉張數：50 張（1 張 = 0.01 ETH）
  • 開倉手續費：-0.2722 USDT
  • 平倉手續費：-0.2722 USDT

未實現盈虧 =（合理價格−開倉均價）* 持倉量 * 面值 =2723.92 - 2721.18） * 50 * 0.01 = 1.37 USDT
當前浮動盈利 = 1.37 USDT

已實現盈虧 =（平倉均價−開倉均價）* 持倉量 * 面值 − 交易手續費 - 資金費用 =（2722.91 - 2721.18）* 50 * 0.01 -（0.2722 + 0.2722）- 0 = 0.3206 USDT
實際盈利 = 0.3206 USDT

1.4 為什麼平倉前後盈虧不一致


未實現盈虧與已實現盈虧不一致的情況可能因為以下原因出現

原因 1：當合理價格與市場價格發生偏離時，會導致持倉盈虧與平倉盈虧不一致

未實現盈虧默認基於合理價格計算，已實現盈虧基於實際成交市場價。在市場價格波動較大時，市場價格和合理價格會有所偏差，故而導致倉位未實現盈虧與已實現盈虧不一致的情況

原因 2：手續費與資金費用的扣除：

平倉計算會包含手續費扣除，扣除手續費後實際盈虧金額與浮動盈虧可能不一致。如持倉時間覆蓋資金費率的收取時間，可能會產生資金費用。

註：如果資金費率為正，多倉將支付資金費用給空倉。反之，如果資金費率為負，空倉將支付資金費用給多倉。

原因 3：價格實時波動：

加密貨幣的價格主要取決於用戶的交易行為，單個大額買入或賣出訂單可能會直接推動市場價格短時大幅波動。受市場價格大幅波動影響，持倉中顯示的盈虧金額與平倉後的實際盈虧金額可能不一致。

溫馨提示：
  • 合理價格機制減少了市場操縱影響，但實際平倉盈虧仍需關注實際成交價。
  • 合約交易中，未實現虧損可能導致強制平倉，需嚴格控制倉位風險。

2. 如何計算倉位盈虧率


2.1 計算公式說明


在合約交易中，盈虧率是衡量交易表現的核心指標之一，計算邏輯為：
倉位盈虧率 = 倉位盈虧/倉位初始保證金 * 100%
倉位初始保證金 = 開倉均價 * 張數 * 面值/槓桿倍數
倉位收益率=未實現盈虧/初始保證金，所以收益率僅與當前槓桿倍數相關,與保證金的增減無關。

2.2 舉例分析

  • 交易對：ETHUSDT（開多-看漲 ETH ）
  • 槓桿倍數：500 倍
  • 開倉方向：做多（看漲）
  • 開倉價格：2697.30 USDT
  • 實時合理價格：2703.67 USDT
  • 開倉張數：50 張（1 張 = 0.01 ETH）
  • 交易手續費 = 0.2697 USDT
  • 資金費用 = 0 USDT

初始保證金 =（開倉均價 * 張數 * 面值）/ 槓桿倍數 = （2697.30 * 50 * 0.01） / 500 = 2.6973 USDT

倉位盈虧 = 倉位未實現盈虧 - 交易手續費 - 資金費用 = 3.185 - 0.2697 - 0 = 2.9153 USDT

倉位盈虧率 =（倉位盈虧/倉位初始保證金）*100% = （2.9153/2.6973） * 100% = 108%

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

加密貨幣合約交易以其高槓杆和多空雙向獲利的能力吸引了無數投資者，但其複雜的機制——保證金、槓桿、強平價格等，也讓許多新手望而卻步。爲了降低衍生品交易的門檻，MEXC 創新性地推出了「預測合約」。它摒棄了傳統合約的複雜性，將交易迴歸到最核心的本質：判斷漲跌。*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

在加密貨幣合約交易領域，保證金管理是交易者必須掌握的關鍵技能，它直接關係到交易的盈虧與風險控制。其中，自動追加保證金功能作為 MEXC 平台提供的一項重要工具，對於交易者避免爆倉、優化交易策略具有重要意義。*BTN-開始合約交易&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是自動追加保證金？1.1 什麼是保證金？在加密貨幣合約交易裏

跟單交易員教程

跟單交易員教程

跟單交易是一種加密貨幣交易的投資策略，允許投資者自動複製其他經驗豐富的交易員的交易行為。跟單交易對於沒有太多專業知識儲備或交易經驗的新手來說，是非常友好的投資策略。對於擁有豐富經驗的交易用戶來說，您可以申請成為跟單交易員，在賺取交易收益的同時還能夠享受到分潤獎勵。1. 如何成為跟單交易員打開 MEXC 官網，選擇【合約交易】下的【跟單】進入跟單交易頁面。在跟單交易頁面，點選【成為交易員】。按照頁面

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金