新手學院/新手指南/合約/如何在 MEXC 設置行情提醒

如何在 MEXC 設置行情提醒

2025年10月2日MEXC
#初階#合約
由於市場行情價格變動頻繁，用戶在進行合約交易時往往會陷入長時間盯盤的境況中。MEXC 的行情提醒設置功能能有效解決這一痛點，幫助用戶即時關注到市場行情變動。

如何設置行情提醒


在 MEXC平臺，行情提醒設置功能包含價格提醒指標提醒兩部分。價格提醒即代幣價格變動提醒，指標提醒指的是在交易過程中使用到的技術指標的數據變動提醒。兩者設置方式完全一致，我們以價格提醒為例進行演示說明。

web 端


打開 MEXC 官網並登錄賬號，點擊頂部的【合約交易】進入合約交易頁面，點擊 K 線圖上方的行情提醒設置按鈕【🔔】。


在行情提醒設置頁面，如果您打開了【提醒聲音開關】，當您收到行情提醒時將會播放聲音。

【推薦】頁面中默認展示您合約自選列表中的交易對，且價格提醒的觸發條件也已經默認，您只需打開您想要關注的合約幣對價格提醒【開關】即可。如果您想要全部關注，您可以選擇【全部打開】。

如果默認觸發條件不符合您的心裡預期，您可以點擊【創建提醒】，按照自己的偏好進行自定義設置。


在設置價格提醒頁面，選擇交易對，設置提醒類型及價格/漲幅，設置提醒頻率和通知方式，完成後點擊【創建提醒】完成設置。

在提醒類型中，分為價格上漲至、價格下跌至、24小時漲幅達、24小時跌幅達、5分鐘漲幅達、5分鐘跌幅達共 6 種類型。其中價格上漲至和價格下跌至對應具體的價格數值，剩下的則對應價格變動的百分比。

提醒頻率包括重複、僅一次、一天一次三種頻率。重複指的是每次價格達到設定值，將持續提醒，直至取消。僅一次指當條件達到設定值時，會通過您選擇的方式發出提醒，一次提醒後不再接收。一天一次即每天提醒一次。


在通知方式中，如果您的桌面通知是灰色無法勾選，可能是由於您的系統設置或者瀏覽器設置中關閉了這一通知方式，您需要重新打開，刷新頁面後即可點擊勾選。您可以閱讀《如何打開MEXC桌面通知設置》，按照步驟操作進行桌面通知的打開設置。

需要注意的是，自定義價格提醒設置中，一個交易對最多創建 10 條提醒，最多針對 20 個交易對設置提醒。如果您的推薦和自定義價格提醒都有設置，達到閾值後都會推送信息。對於指標提醒來說，指標提醒條數設置上限為 200 條。

App 端


1）打开 MEXC App 並登錄賬號，點選首頁下方的【合約】。
2）在合約頁面選擇右上角設定【…】。
2）選擇【提醒】進入行情提醒頁面。
4）點選【新增提醒】。
5）在設置價格提醒頁面，選擇交易對，設置提醒類型及價格/漲幅，設置提醒頻率和通知方式，完成後點擊【創建提醒】完成設置。

在提醒類型中，分為價格上漲至、價格下跌至、24小時漲幅達、24小時跌幅達、5分鐘漲幅達、5分鐘跌幅達共 6 種類型。其中價格上漲至和價格下跌至對應具體的價格數值，剩下的則對應價格變動的百分比。

提醒頻率包括重複、僅一次、一天一次三種頻率。重複指的是每次價格達到設定值，將持續提醒，直至取消。僅一次指當條件達到設定值時，會通過您選擇的方式發出提醒，一次提醒後不再接收。一天一次即每天提醒一次。


需要注意的是，對於價格提醒設置，一個交易對最多創建 10 條提醒，最多針對 20 個交易對設置提醒。對於指標提醒來說，指標提醒條數設置上限為 200 條。

