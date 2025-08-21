MEXC跟單教程（Web端）





跟單交易是一種複製其他交易員所進行的交易的過程，包括複製其所有操作。本文以 Web 端為例為您展示跟單操作流程。









打開 MEXC 官網並登錄賬號，在頂部【合約交易】中選擇【跟單】進入 MEXC 跟單交易頁面。









在跟單交易頁面向下滑動，您可以看到按照綜合排序、高收益率、高收益額等分類展示出的頂級交易員列表。您也可以點擊【全部交易員】查看當前所有的交易員列表。您可以挑選您喜歡的交易員，點擊【跟單】進入跟單參數設置頁面。









在跟單參數設置頁面的左側，選擇您要跟隨交易員進行操作的【跟單合約】。您可以選擇【全部】跟隨，或者至少選擇一種或多種合約進行跟隨。









在跟單參數設置頁面右側，您有三種跟單方式可供選擇，分別是【智能比例】、【固定金額】或者【固定比例】。





智能比例：複製交易員每筆委託資金佔比開倉。

固定金額：每次跟單都投入相同數額保證金。

固定比例：每次跟單委託數量為交易員成交訂單數量的一定倍數。









我們以智能比例方式為例，進行跟單操作演示，其他跟單方式和智能比例相似。





跟單操作需要您的跟單資金至少為 30 USDT。如果您的現貨賬戶可用餘額不滿足條件，您可以點擊【資金劃轉】從合約賬戶或者法幣賬戶進行補充。





當賬戶淨值達到您設定的【賬戶止損】值時，會為您取消跟單關係。您的所有訂單將會以市價平倉，剩餘資產將劃轉至現貨賬戶。由於市場波動，實際取消跟單時的賬戶淨值可能和您設置的有所不同。





在【交易員爆倉設置】中，您可以選擇跟隨平倉或不跟隨平倉。即當交易員帶單倉位爆倉時，您對應的跟單是否會跟隨平倉。





在【更多設置】中，您還可以對【風控設置】、【保證金設置】、【槓桿/滑點設置】進行設置。





全部設置完成後，點擊【下一步】。









再次核對您的跟單設置信息，確認無誤後點擊【提交】，完成跟單操作。













在 MEXC 跟單交易【頂級交易員】頁面中，您可以看到交易員列表按照綜合排序、高收益率、高收益額、跟單用戶最多進行了初步分類。在交易員的面板上，能看到不同交易員的過往信息，包括 7 日收益率、7 日收益、7 日勝率、交易頻次、分潤比例等信息。









您可以選擇【全部交易員】頁面。您可以根據不同標準來排序交易員，如 7 日收益率、總收益率、總勝率等，選出您喜歡的交易員。





在交易員的個人名片上，您也能看到該交易員的過往交易數據和關鍵詞，您也可以參考這些數據對交易員進行選擇。





需要注意的是，交易員過往的成績不代表未來一定能幫助您賺取收益，因此建議您合理分配跟單資金，設置好止盈止損，保證您的個人資產在一定範圍內波動變化。













在 MEXC 跟單交易頁面個人面板點擊 【>】。









在我的跟單頁面中點擊【我的交易員】，您可以看到自己當前正在跟隨中的跟單交易。您可以點擊【取消跟隨】或者【修改】。





點擊【修改】返回到【跟單參數設置】頁面，您可以重新設置您要進行的跟單合約種類，以及對跟單方式等設置做出修改。點擊【取消跟隨】即可停止跟隨當前交易員。





點擊跟單資金下方的鉛筆形狀修改符號，您可以增加或減少跟單資金，注意跟單資金最少需要保留 30 USDT。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。