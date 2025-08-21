跟單交易是一種複製其他交易員所進行的交易的過程，包括複製其所有操作。本文以 Web 端為例為您展示跟單操作流程。 1. 如何跟單操作 打開 MEXC 官網並登錄賬號，在頂部【合約交易】中選擇【跟單】進入 MEXC 跟單交易頁面。 在跟單交易頁面向下滑動，您可以看到按照綜合排序、高收益率、高收益額等分類展示出的頂級交易員列表。您也可以點擊【全部交易員】查看當前所有的交易員列表。您可以挑選您喜歡的交易跟單交易是一種複製其他交易員所進行的交易的過程，包括複製其所有操作。本文以 Web 端為例為您展示跟單操作流程。 1. 如何跟單操作 打開 MEXC 官網並登錄賬號，在頂部【合約交易】中選擇【跟單】進入 MEXC 跟單交易頁面。 在跟單交易頁面向下滑動，您可以看到按照綜合排序、高收益率、高收益額等分類展示出的頂級交易員列表。您也可以點擊【全部交易員】查看當前所有的交易員列表。您可以挑選您喜歡的交易
MEXC跟單教程（Web端）

跟單交易是一種複製其他交易員所進行的交易的過程，包括複製其所有操作。本文以 Web 端為例為您展示跟單操作流程。

1. 如何跟單操作


打開 MEXC 官網並登錄賬號，在頂部【合約交易】中選擇【跟單】進入 MEXC 跟單交易頁面。


在跟單交易頁面向下滑動，您可以看到按照綜合排序、高收益率、高收益額等分類展示出的頂級交易員列表。您也可以點擊【全部交易員】查看當前所有的交易員列表。您可以挑選您喜歡的交易員，點擊【跟單】進入跟單參數設置頁面。


在跟單參數設置頁面的左側，選擇您要跟隨交易員進行操作的【跟單合約】。您可以選擇【全部】跟隨，或者至少選擇一種或多種合約進行跟隨。


在跟單參數設置頁面右側，您有三種跟單方式可供選擇，分別是【智能比例】、【固定金額】或者【固定比例】。

  • 智能比例：複製交易員每筆委託資金佔比開倉。
  • 固定金額：每次跟單都投入相同數額保證金。
  • 固定比例：每次跟單委託數量為交易員成交訂單數量的一定倍數。


我們以智能比例方式為例，進行跟單操作演示，其他跟單方式和智能比例相似。

跟單操作需要您的跟單資金至少為 30 USDT。如果您的現貨賬戶可用餘額不滿足條件，您可以點擊【資金劃轉】從合約賬戶或者法幣賬戶進行補充。

當賬戶淨值達到您設定的【賬戶止損】值時，會為您取消跟單關係。您的所有訂單將會以市價平倉，剩餘資產將劃轉至現貨賬戶。由於市場波動，實際取消跟單時的賬戶淨值可能和您設置的有所不同。

在【交易員爆倉設置】中，您可以選擇跟隨平倉或不跟隨平倉。即當交易員帶單倉位爆倉時，您對應的跟單是否會跟隨平倉。

在【更多設置】中，您還可以對【風控設置】、【保證金設置】、【槓桿/滑點設置】進行設置。

全部設置完成後，點擊【下一步】。


再次核對您的跟單設置信息，確認無誤後點擊【提交】，完成跟單操作。


2. 選擇交易員


在 MEXC 跟單交易【頂級交易員】頁面中，您可以看到交易員列表按照綜合排序、高收益率、高收益額、跟單用戶最多進行了初步分類。在交易員的面板上，能看到不同交易員的過往信息，包括 7 日收益率、7 日收益、7 日勝率、交易頻次、分潤比例等信息。


您可以選擇【全部交易員】頁面。您可以根據不同標準來排序交易員，如 7 日收益率、總收益率、總勝率等，選出您喜歡的交易員。

在交易員的個人名片上，您也能看到該交易員的過往交易數據和關鍵詞，您也可以參考這些數據對交易員進行選擇。

需要注意的是，交易員過往的成績不代表未來一定能幫助您賺取收益，因此建議您合理分配跟單資金，設置好止盈止損，保證您的個人資產在一定範圍內波動變化。


3. 修改/取消跟單


在 MEXC 跟單交易頁面個人面板點擊 【>】。


在我的跟單頁面中點擊【我的交易員】，您可以看到自己當前正在跟隨中的跟單交易。您可以點擊【取消跟隨】或者【修改】。

點擊【修改】返回到【跟單參數設置】頁面，您可以重新設置您要進行的跟單合約種類，以及對跟單方式等設置做出修改。點擊【取消跟隨】即可停止跟隨當前交易員。

點擊跟單資金下方的鉛筆形狀修改符號，您可以增加或減少跟單資金，注意跟單資金最少需要保留 30 USDT。


免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

