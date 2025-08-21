在跟單交易中，投資者透過複製專業交易者的操作來實現資產增值。跟單交易因其簡單、便捷的特點而備受歡迎，要有效利用跟單交易，理解其中的關鍵概念是投資者入門的基礎。本文將為您詳細解析 MEXC 跟單交易中的核心概念，幫助您更好的掌握這項投資工具。 1. 跟單交易相關概念 這一部分概念位於【跟单参数设置】頁面中，了解和掌握這些概念可以幫助您快速設定跟單參數，開啟跟單交易。 1.1 跟單模式 智能比例：與您在跟單交易中，投資者透過複製專業交易者的操作來實現資產增值。跟單交易因其簡單、便捷的特點而備受歡迎，要有效利用跟單交易，理解其中的關鍵概念是投資者入門的基礎。本文將為您詳細解析 MEXC 跟單交易中的核心概念，幫助您更好的掌握這項投資工具。 1. 跟單交易相關概念 這一部分概念位於【跟单参数设置】頁面中，了解和掌握這些概念可以幫助您快速設定跟單參數，開啟跟單交易。 1.1 跟單模式 智能比例：與您
新手學院/新手指南/跟單/MEXC 跟單交易常見概念解析

MEXC 跟單交易常見概念解析

在跟單交易中，投資者透過複製專業交易者的操作來實現資產增值。跟單交易因其簡單、便捷的特點而備受歡迎，要有效利用跟單交易，理解其中的關鍵概念是投資者入門的基礎。本文將為您詳細解析 MEXC 跟單交易中的核心概念，幫助您更好的掌握這項投資工具。

1. 跟單交易相關概念


這一部分概念位於【跟单参数设置】頁面中，了解和掌握這些概念可以幫助您快速設定跟單參數，開啟跟單交易。


1.1 跟單模式


智能比例與您跟隨的交易員使用完全相同的資金比例下單。
例如：交易員資產 1,000 USDT，委託成交成本 100 USDT，則該筆成交資金佔比為 10%。如果用戶跟單子賬戶資產為 110 USDT。那麼用戶委託成本將會為 11 USDT。

固定金額每次跟單都投入相同金額保證金。
例如：如果用戶使用固定金額模式，設定單筆委託金額為 50 USDT。那麼，無論交易員成交多少數量，用戶委託成本將會為 50 USDT。

固定比例每次跟單委託數量為交易員成交訂單數量的一定倍數。
例如：如果用戶使用固定比例模式，設定固定跟隨比例為 0.7 倍，那麼當交易員成交 100 張合約，用戶將會掛出委託 70 張合約。

1.2 跟單資金


可用：顯示的可用為現貨賬戶可用餘額，提交跟單信息後，系統將從現貨賬戶劃轉你設定的資金到跟單交易賬戶。注意跟單資金必須 ≥ 30 USDT。

1.3 賬戶止損


賬戶止損當賬戶淨值達到您設定的值時，會為您取消跟單關係。您的所有訂單將會以市價平倉，剩餘資產將劃轉至現貨賬戶。由於市場波動，實際取消跟單時的賬戶淨值可能和您設定的有所不同。

1.4 交易員爆倉設定


跟隨平倉當交易員帶單倉位爆倉時，您對應的跟單將會跟隨平倉。

不跟隨平倉當交易員帶單倉位爆倉時，您對應的跟單將不會跟隨平倉，需要您在【我的跟單】-【當前跟單】接管跟單倉位，屆時系統會向您發送訊息通知，您可選擇自動追加保證金以降低強平風險，或者主動平倉。

1.5 風控設定


單筆委託最大比例當單筆合約訂單成本達到資產最大比例時，系統將以最大訂單成本下單。可設定單筆最大訂單比例，防止單一訂單開倉過大。

1.6 保證金模式說明：


跟隨交易員交易員使用逐倉模式委託，則跟隨者使用逐倉模式委託；交易員使用全倉模式委託，則跟隨者使用全倉模式委託。

全倉無論交易員使用逐倉或全倉，跟隨者固定使用全倉模式委託。

逐倉無論交易員使用逐倉或是全倉，跟隨者固定使用逐倉模式委託。

1.7 保證金設定


注意：此一設定僅對逐倉倉位有效。

不調整保證金您的跟單逐倉倉位可能無法調整保證金來降低強平風險。

自動追加保證金當您的逐倉倉位即將強制減倉或爆倉時，您在此交易員名下跟單資產的可用餘額自動轉入倉位保證金中。這將降低您被強平的機率，但是在極端情況下可能導致您在此交易員名下投入的資金全部損失。

跟隨交易員操作您的跟單逐倉保證金將跟隨交易員的保證金設置，包括自動追加保證金和手動調整保證金。

1.8 槓桿及滑點設置


滑點比例設置滑點後，每筆跟單訂單將以限價 IOC（立即成交或撤單）委託，當對手盤口無符合撮合要求掛單時，該筆跟單訂單將會被撤單，則代表這次跟單失敗。

2. 跟單交易員相關概念


這一部分概念位於【交易者詳情】頁面，在這裡您可以透過這些數據多維度了解跟單交易員，從而選擇出合適您交易風格的跟單交易員。


2.1 帶單表現


總收益：歷史带單平倉盈虧之和。
總收益率：總收益 / 歷史帶單保證金之和。
累計跟單人數：累計跟單過該交易員的人數，同一人多次跟單不會重複計入。
跟單者收益：跟單過該交易員的所有跟單者獲得的收益總和。
平均訂單金額：交易員平均開倉訂單價值。
盈虧比：盈利總額、虧損總額比值。
總勝率：所有平倉盈虧大於 0 的已平訂單數量/所有已平訂單數量。
交易頻率：選擇時間段內，平均每週交易次數。
盈利次數：：交易員的帶單交易平倉盈虧大於 0 的次數。
虧損次數：交易員的帶單交易平倉盈虧為 0 或負數的次數。

2.2 跟隨人數


帶單規模：交易員名下目前所有跟單者跟單賬戶的總資產。
總權益：該交易員合約賬戶的總權益，折合為 USDT。
最近交易時間：交易員最近開倉、平倉時間。
粉絲：目前在關注該交易員的人數。

2.3 累計收益


累計收益：指定期限內，所有帶單平倉盈虧之和。
累計收益率：指定期限內，累計收益/對應的保證金總和。

2.4 每日交易表現


單日收益：單日已平訂單平倉盈虧之和。
交易量：所有已平帶單交易量總和。

2.5 跟單用戶收益額


跟單用戶收益額：成為交易員以來，跟單過該交易員的所有跟單者獲得的歷史收益總和。

2.6 合約偏好


合約偏好：所有已平帶單在不同合約下的交易資料匯總。

2.7 持倉時長


持倉時長：根據每位交易員的交易策略，由系統動態劃分並展示（包括目前持倉）的持倉時間段及相應收益。選擇訂單則以每筆訂單的持倉時間進行統計，倉位則以每個部位的持倉時間進行統計。

如果您想了解更多關於跟單交易操作方面的內容，您可以閱讀《MEXC跟單教程（App端）》和《MEXC跟單教程（Web端）》进行学习。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。 MEXC新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

