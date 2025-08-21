MEXC 跟單交易常見概念解析





在跟單交易中，投資者透過複製專業交易者的操作來實現資產增值。跟單交易因其簡單、便捷的特點而備受歡迎，要有效利用跟單交易，理解其中的關鍵概念是投資者入門的基礎。本文將為您詳細解析 MEXC 跟單交易中的核心概念，幫助您更好的掌握這項投資工具。





















智能比例：與您跟隨的交易員使用完全相同的資金比例下單。

例如：交易員資產 1,000 USDT，委託成交成本 100 USDT，則該筆成交資金佔比為 10%。如果用戶跟單子賬戶資產為 110 USDT。那麼用戶委託成本將會為 11 USDT。





固定金額：每次跟單都投入相同金額保證金。

例如：如果用戶使用固定金額模式，設定單筆委託金額為 50 USDT。那麼，無論交易員成交多少數量，用戶委託成本將會為 50 USDT。





固定比例：每次跟單委託數量為交易員成交訂單數量的一定倍數。

例如：如果用戶使用固定比例模式，設定固定跟隨比例為 0.7 倍，那麼當交易員成交 100 張合約，用戶將會掛出委託 70 張合約。









可用：顯示的可用為現貨賬戶可用餘額，提交跟單信息後，系統將從現貨賬戶劃轉你設定的資金到跟單交易賬戶。注意跟單資金必須 ≥ 30 USDT。









賬戶止損：當賬戶淨值達到您設定的值時，會為您取消跟單關係。您的所有訂單將會以市價平倉，剩餘資產將劃轉至現貨賬戶。由於市場波動，實際取消跟單時的賬戶淨值可能和您設定的有所不同。









跟隨平倉：當交易員帶單倉位爆倉時，您對應的跟單將會跟隨平倉。





不跟隨平倉：當交易員帶單倉位爆倉時，您對應的跟單將不會跟隨平倉，需要您在【我的跟單】-【當前跟單】接管跟單倉位，屆時系統會向您發送訊息通知，您可選擇自動追加保證金以降低強平風險，或者主動平倉。









單筆委託最大比例：當單筆合約訂單成本達到資產最大比例時，系統將以最大訂單成本下單。可設定單筆最大訂單比例，防止單一訂單開倉過大。









跟隨交易員：交易員使用逐倉模式委託，則跟隨者使用逐倉模式委託；交易員使用全倉模式委託，則跟隨者使用全倉模式委託。





全倉：無論交易員使用逐倉或全倉，跟隨者固定使用全倉模式委託。





逐倉：無論交易員使用逐倉或是全倉，跟隨者固定使用逐倉模式委託。









注意：此一設定僅對逐倉倉位有效。





不調整保證金：您的跟單逐倉倉位可能無法調整保證金來降低強平風險。





自動追加保證金：當您的逐倉倉位即將強制減倉或爆倉時，您在此交易員名下跟單資產的可用餘額自動轉入倉位保證金中。這將降低您被強平的機率，但是在極端情況下可能導致您在此交易員名下投入的資金全部損失。





跟隨交易員操作：您的跟單逐倉保證金將跟隨交易員的保證金設置，包括自動追加保證金和手動調整保證金。









滑點比例：設置滑點後，每筆跟單訂單將以限價 IOC（立即成交或撤單）委託，當對手盤口無符合撮合要求掛單時，該筆跟單訂單將會被撤單，則代表這次跟單失敗。





















總收益：歷史带單平倉盈虧之和。

總收益率：總收益 / 歷史帶單保證金之和。

累計跟單人數：累計跟單過該交易員的人數，同一人多次跟單不會重複計入。

跟單者收益：跟單過該交易員的所有跟單者獲得的收益總和。

平均訂單金額：交易員平均開倉訂單價值。

盈虧比：盈利總額、虧損總額比值。

總勝率：所有平倉盈虧大於 0 的已平訂單數量/所有已平訂單數量。

交易頻率：選擇時間段內，平均每週交易次數。

盈利次數：：交易員的帶單交易平倉盈虧大於 0 的次數。

虧損次數：交易員的帶單交易平倉盈虧為 0 或負數的次數。









帶單規模：交易員名下目前所有跟單者跟單賬戶的總資產。

總權益：該交易員合約賬戶的總權益，折合為 USDT。

最近交易時間：交易員最近開倉、平倉時間。

粉絲：目前在關注該交易員的人數。









累計收益：指定期限內，所有帶單平倉盈虧之和。

累計收益率：指定期限內，累計收益/對應的保證金總和。









單日收益：單日已平訂單平倉盈虧之和。

交易量：所有已平帶單交易量總和。









跟單用戶收益額：成為交易員以來，跟單過該交易員的所有跟單者獲得的歷史收益總和。









合約偏好：所有已平帶單在不同合約下的交易資料匯總。









持倉時長：根據每位交易員的交易策略，由系統動態劃分並展示（包括目前持倉）的持倉時間段及相應收益。選擇訂單則以每筆訂單的持倉時間進行統計，倉位則以每個部位的持倉時間進行統計。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。 MEXC新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。