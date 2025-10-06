什麼是 USDf？一文讀懂 Falcon Finance 穩定幣的創新機制

TL;DR USDf 是建立在以太坊上的超額抵押合成美元，目前流通量約 18.99 億枚，市場排名第 202 位。 USDf 支援穩定幣和非穩定幣資產作為抵押品，透過動態抵押率確保系統安全性。 USDf 採用經典鑄幣和創新鑄幣雙重機制，滿足不同風險偏好用戶的需求。 USDf 透過 Delta 中性策略和套利機制維持與美元 1:1 的價格錨定。 用戶可透過質押 USDf 獲得 sUSDf 收益代幣，TL;DR USDf 是建立在以太坊上的超額抵押合成美元，目前流通量約 18.99 億枚，市場排名第 202 位。 USDf 支援穩定幣和非穩定幣資產作為抵押品，透過動態抵押率確保系統安全性。 USDf 採用經典鑄幣和創新鑄幣雙重機制，滿足不同風險偏好用戶的需求。 USDf 透過 Delta 中性策略和套利機制維持與美元 1:1 的價格錨定。 用戶可透過質押 USDf 獲得 sUSDf 收益代幣，
TL;DR


  • USDf 是建立在以太坊上的超額抵押合成美元，目前流通量約 18.99 億枚，市場排名第 202 位。
  • USDf 支援穩定幣和非穩定幣資產作為抵押品，透過動態抵押率確保系統安全性。
  • USDf 採用經典鑄幣和創新鑄幣雙重機制，滿足不同風險偏好用戶的需求。
  • USDf 透過 Delta 中性策略和套利機制維持與美元 1:1 的價格錨定。
  • 用戶可透過質押 USDf 獲得 sUSDf 收益代幣，參與多層次的收益計劃。

1. 什麼是 USDf（Falcon USD）


USDf 是 Falcon Finance 的超額抵押合成美元，用戶可以透過存入合格的抵押資產來鑄幣，這些資產包括穩定幣（如 USDT、USDC、DAI）和非穩定幣資產（如 BTC、ETH 以及精選的山寨幣）。超額抵押框架的設計確保抵押品的價值始終超過所發行的 USDf 價值，從而在各種市場條件下保持其穩定性。

用於鑄幣 USDf 的抵押品透過中性市場策略進行管理，在保持資產完全支撐的同時，最大限度地減少價格定向波動的影響。這種方法強化了 USDf 作為超額抵押合成美元的實力和可靠性。

註：Falcon Finance 由 DWF Labs 合伙人 Andrei Grachev 領導創立，並獲得了 World Liberty Financial 1000 萬美元戰略投資。

2. USDf 的定位與願景


Falcon Finance 的 USDf 代表着 DeFi 領域合成資產的新一代發展方向。作為一個超額抵押的合成美元協議，USDf 旨在解決傳統穩定幣面臨的諸多挑戰，包括中心化風險、收益率低下以及監管不確定性等問題。

根據 MEXC 平台的最新數據，USDf 目前在加密貨幣市場排名第 202 位，總供應量和流通供應量均為 1,898,676,740.67 枚。USDf 代幣發行在以太坊公鏈上，在 2025 年 3 月 30 日曾達到 1.024 美元的歷史最高價，最低價則出現在 2025 年 7 月 8 日的 0.909 美元。這種相對穩定的價格波動區間證明了其機制設計的有效性。


Falcon Finance 將 USDf 定位為「機構級風險框架」下的合成資產，強調透明性和可持續性。這種定位使其有別於市場上其他穩定幣項目，為去中心化金融領域樹立了新的標杆。

3. USDf 超額抵押的核心機制


3.1 多元化的抵押品體系


USDf 最大的特色在於其靈活的抵押品接受策略。用戶可以使用兩大類資產來鑄幣 USDf：

1）穩定幣類抵押品：包括 USDT、USDC、DAI 等主流穩定幣。這類資產由於價格穩定，通常可以按照 1:1 的比例鑄幣USDf，為用戶提供了簡單直接的入場方式。

2）非穩定幣類抵押品：包括 BTC、ETH 以及精選的山寨幣。這類資產需要超額抵押，具體的抵押率根據資產的波動性、流動性和市場行為動態調整。例如，ETH 可能需要 150% 的抵押率，而波動性更大的山寨幣可能需要 200% 甚至更高的抵押率。

這種多元化的抵押品策略不僅擴大了 USDf 的潛在用戶群體，還透過分散化降低了系統性風險。

3.2 動態抵押率調整


Falcon Finance 採用了智能化的風險管理系統，能夠根據市場條件實時調整各類資產的抵押率。這個系統會考慮以下因素：
  • 資產的歷史波動率和當前市場波動情況
  • 資產的鏈上和鏈下流動性深度
  • 整體市場的風險偏好和宏觀經濟環境
  • 協議內部的風險敞口和資產配置
透過這種動態調整機制，USDf 能夠在保證安全性的同時，為用戶提供最優的資本效率。

4. USDf 雙重鑄幣機制的創新設計


4.1 經典鑄幣（Classic Mint）


經典鑄幣是 USDf 最基礎也是最易於理解的鑄幣方式。這種機制的運作流程如下：

用戶選擇抵押資產後，系統會根據資產類型自動確定鑄幣參數。如果使用穩定幣，用戶可以直接按 1:1 比例獲得 USDf；如果使用 BTC、ETH 等波動性資產，則需要提供超額抵押。整個過程透過智能合約自動執行，無需人工干預，確保了公平性和透明度。


經典鑄幣的優勢在於其簡單性和可預測性。新手用戶可以輕鬆理解和使用，而經驗豐富的用戶也能快速完成操作，提高資金使用效率。

4.2 創新鑄幣（Innovative Mint）


創新鑄幣允許用戶透過存入非穩定幣資產來鑄造 USDf，同時限制對潛在價格升值的敞口。抵押品將被鎖定 3 至 12 個月的固定期限。在鑄幣時，用戶需要設置以下關鍵參數：期限、資本效率水平、行權價格乘數。這些參數將決定初始鑄造的 USDf 數量、清算價格和行權價格。

用戶的抵押品在整個鎖定期內都會被監控。根據期限內或期限結束時的價格變動，會有三種可能的結果：

1）如果抵押品價格在期限內任何時候跌破清算價格：抵押品將被清算以保護協議的抵押支撐。在這種情況下，用戶不再保留對原始抵押品的任何權利。但是用戶仍持有最初鑄造的 USDf，可以兌換成 USDT 或 USDC 等支援的穩定幣。

2）如果抵押品價格在期限結束時保持在清算價格和行權價格之間：用戶可以透過歸還最初鑄造的 USDf 來取回全部抵押資產。這讓用戶能夠重新獲得資產，同時在期限內仍能使用 USDf 的流動性。用戶將有 72 小時的窗口期（從到期日開始）來取回他們的抵押品。

3）如果抵押品價格上漲並在期限結束時超過行權價格：抵押品將被平倉。用戶不再保留對原始資產的任何權利。相反，他們會收到額外的 USDf 支付，計算公式為：（行權價格 × 抵押品數量） - 已鑄造的 USDf。這筆額外的 USDf 反映了基於約定行權價水平的抵押品價值，實際上以 USDf 形式為用戶鎖定了預定的上漲收益。

4.3 區別於 USDT


對比維度
USDT
USDf
發行方
Tether 公司（中心化）
Falcon Finance（去中心化）
發行機制
法幣儲備 1:1 支撐
超額抵押機制鑄造
抵押品類型
美元現金、短期國債等傳統金融資產
多種加密資產（穩定幣+主流幣）
透明度
依賴第三方審計報告，透明度有限
鏈上可查，透明度高
主要風險
中心化風險、監管風險
智能合約風險、抵押品波動風險
市場地位
市值最大的穩定幣，流動性最高
相對較新，排名202位
使用範圍
全球加密市場廣泛接受
主要在 Falcon Finance 生態內
收益機制
無內生收益，需透過借貸獲取
質押可獲最高 200% 年化收益
流通量
約 1200 億美元
約 18.99 億美元

5. USDf 價格穩定的三重保障


5.1 Delta 中性市場策略


Falcon Finance 透過 Delta 中性和市場中性策略的組合來維持 USDf 的錨定穩定性。當用戶存入抵押品後，協議會將這些資產部署到各種中心化和去中心化交易場所，透過對沖操作消除價格變動的影響。

具體來說，如果用戶抵押了 1 個 ETH（假設價值 3,000 美元），協議可能會在期貨市場開設等值的空頭頭寸。這樣，無論 ETH 價格如何波動，抵押品的美元價值都保持穩定，從而保證了 USDf 的價值穩定性。

這種策略在傳統金融市場已經被廣泛驗證，Falcon Finance 將其創新性地應用到了 DeFi 領域，實現了風險的有效隔離。

5.2 跨市場套利機制


當 USDf 在二級市場的交易價格偏離 1 美元時，套利者可以透過以下方式獲利：

價格高於 1 美元時：套利者可以透過協議鑄造新的 USDf（成本為 1 美元），然後在市場上以高於 1 美元的價格出售，賺取差價。這種套利行為會增加 USDf 的供應量，推動價格回歸 1 美元。

價格低於 1 美元時：套利者可以在市場上以低於 1 美元的價格購買 USDf，然後透過協議贖回價值 1 美元的抵押品，同樣賺取差價。這種行為會減少 USDf 的流通量，推動價格上漲至 1 美元。

5.3 清算機制保護


在極端市場條件下，如果抵押品價值大幅下跌，協議會啟動清算機制。當抵押率低於設定閾值時，清算人可以代為償還部分或全部債務，並獲得相應的抵押品和清算獎勵。這種機制確保了即使在黑天鵝事件中，USDf 仍能保持充足的抵押支撐。

6. USDf 的收益生成與分配體系


6.1 sUSDf 收益代幣


用戶可以將 USDf 質押到協議中，獲得 sUSDf（yield-bearing USDf）代幣。sUSDf 是一種生息代幣，其價值會隨着時間推移而增長，反映了底層收益的累積。

sUSDf 的設計採用了rebase 機制，用戶持有的代幣數量保持不變，但每個代幣代表的 USDf 數量會逐漸增加。這種設計簡化了稅務處理，同時保證了收益的自動複利效果。

6.2 多層次收益策略


Falcon Finance 提供了多個層次的收益策略：

基礎收益（Classic Yield）：這是最簡單的收益方式，用戶只需將 USDf 質押即可獲得穩定的年化收益。收益來源包括抵押品的管理收益、協議費用分成等。

增強收益（Boosted Yield）：用戶可以選擇將sUSDf進行再質押（restaking），參與更高風險但收益更高的策略。這些策略可能包括流動性提供、借貸協議整合等。

定製化策略：高級用戶可以根據自己的需求，組合不同的收益策略，實現風險和收益的最優平衡。


7. USDf 的生態系統整合與應用場景


USDf 的設計使其能夠無縫集成到更廣泛的 DeFi 生態系統中。用戶可以：
  • 在去中心化交易所提供 USDf 流動性，賺取交易費用
  • 將 USDf 作為抵押品在借貸協議中借入其他資產
  • 使用 USDf 參與各種 DeFi 協議的治理和激勵計劃
  • 將 USDf 作為穩定的價值存儲和支付媒介
Falcon Finance 還推出了配套的激勵計劃，如 Falcon Miles 積分系統和 FF 代幣空投，進一步增強了用戶參與的積極性。

8. USDf 的風險管理


儘管 USDf 在設計上考慮了多重安全機制，用戶仍需注意以下風險：

智能合約風險：雖然協議經過審計，但代碼漏洞的可能性始終存在。Falcon Finance 建立了保險基金來應對潛在損失，但用戶應該根據自己的風險承受能力合理配置資產。

市場風險：在極端市場條件下，即使有清算機制保護，系統仍可能面臨壓力。用戶應該密切關注自己的抵押率，避免被清算。

監管風險：合成資產的監管環境仍在演變中，未來的政策變化可能影響 USDf 的運營。

USDf 透過超額抵押、雙重鑄幣機制和 Delta 中性策略的創新組合，為用戶提供了一個既安全又靈活的穩定幣解決方案。雖然仍面臨各種挑戰，但其在機制設計上的創新和對風險管理的重視，使 USDf 有潛力成為 DeFi 領域的重要基礎設施。對於尋求穩定收益和資本效率的用戶來說，USDf 提供了一個值得關注的選擇。隨着 DeFi 生態的成熟和機構參與的增加，USDf 有望成為連接傳統金融和去中心化金融的重要橋梁。

