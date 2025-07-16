MEXC現貨板塊介紹

現貨交易可以通過搜索通證名稱，快速找到想要交易的代幣。MEXC的現貨交易分為數十個板塊，包括主板區、創新區、考核區、MEME、ZK和Arbitrum等。除了前3個外，其他的板塊命名均以時事熱點和代幣種類命名。 那麼什麼是主板區、創新區和考核區呢？ 1. 主板區 主板區是指幣種知名度高和歷史悠久的相關幣種，因此在主板區的幣種多為主流幣種，項目較為成熟，而且市值和交易量較高。最為常見的主板區幣種有：B現貨交易可以通過搜索通證名稱，快速找到想要交易的代幣。MEXC的現貨交易分為數十個板塊，包括主板區、創新區、考核區、MEME、ZK和Arbitrum等。除了前3個外，其他的板塊命名均以時事熱點和代幣種類命名。 那麼什麼是主板區、創新區和考核區呢？ 1. 主板區 主板區是指幣種知名度高和歷史悠久的相關幣種，因此在主板區的幣種多為主流幣種，項目較為成熟，而且市值和交易量較高。最為常見的主板區幣種有：B
現貨交易可以通過搜索通證名稱，快速找到想要交易的代幣。MEXC的現貨交易分為數十個板塊，包括主板區、創新區、考核區、MEME、ZK和Arbitrum等。除了前3個外，其他的板塊命名均以時事熱點和代幣種類命名。

那麼什麼是主板區、創新區和考核區呢？


1. 主板區


主板區是指幣種知名度高和歷史悠久的相關幣種，因此在主板區的幣種多為主流幣種，項目較為成熟，而且市值和交易量較高。最為常見的主板區幣種有：BTC、ETH和MX。



2. 創新區


創新區多以新興項目為主。和主板區市場相比，創新區中的幣種往往價格波動較大，產品⻛險性也更大。建議您多方了解後謹慎操作。如圖所示，創新區代幣。


3. 考核區


考核區項目通常屬於非首發項目，其中部分為早期項目，有一定用戶基礎，經社區用戶推薦上線。考核區部分早期項目尚需時間和市場考驗，項目價格波動較大，需請用戶留意追高和潛在隱藏下架⻛險。如圖所示，考核區代幣。


需要您了解的是，考核區的代幣定期會進行評估。代幣在進入考核區後將進行為期60天的評估期。如果通過評估，代幣將轉入到創新區。反之，如果未能通過評估，代幣將會被下架。

請注意：


  • 如果該項目在考核結束前總體運行良好，MEXC將在考核結束後將項目移除考核區並轉入創新區。
  • 如果該項目在考核結束前未得到有效改善，MEXC將在相關的交易對上添加 "ST"警告標籤並執行下架流程。詳情可參考：ST規則
  • 如項目在考核期間觸發ST規則，考核將提前結束， MEXC將在相關的交易對上添加 "ST"警告標籤並執行下架流程。
  • 轉入考核區的項目與上線考核區項目的考核時間不同，轉入考核區的項目考核時間為30天，上線考核區項目考核時間為60天。


