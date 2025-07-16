MEXC現貨板塊介紹

那麼什麼是主板區、創新區和考核區呢？

現貨交易可以通過搜索通證名稱，快速找到想要交易的代幣。MEXC的現貨交易分為數十個板塊，包括主板區、創新區、考核區、MEME、ZK和Arbitrum等。除了前3個外，其他的板塊命名均以時事熱點和代幣種類命名。

主板區是指幣種知名度高和歷史悠久的相關幣種，因此在主板區的幣種多為主流幣種，項目較為成熟，而且市值和交易量較高。最為常見的主板區幣種有：BTC、ETH和MX。













創新區多以新興項目為主。和主板區市場相比，創新區中的幣種往往價格波動較大，產品⻛險性也更大。建議您多方了解後謹慎操作。如圖所示，創新區代幣。













考核區項目通常屬於非首發項目，其中部分為早期項目，有一定用戶基礎，經社區用戶推薦上線。考核區部分早期項目尚需時間和市場考驗，項目價格波動較大，需請用戶留意追高和潛在隱藏下架⻛險。如圖所示，考核區代幣。









需要您了解的是，考核區的代幣定期會進行評估。代幣在進入考核區後將進行為期60天的評估期。如果通過評估，代幣將轉入到創新區。反之，如果未能通過評估，代幣將會被下架。





