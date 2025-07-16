比特幣是如何誕生的？





2008年，人類正面臨史無前例的金融風暴「次貸危機」，各國政府為應付這場危機疲於奔命。為應對這場全球危機，以美聯儲為首世界金融體系開始「大放水」，加大紙幣發行數量刺激經濟恢復。這樣「飲鴆止渴」的做法，讓不少人對政府失望透頂，密碼學家們開始建立去中心化的「數字貨幣體系」。在此背景之下，比特幣誕生。









比特幣是千禧年以來最偉大的創新。但創新從來不是一蹴而就的，是螺旋上升的，是站在前人的肩膀之上的。比特幣的誕生經過了無數技術繼承創新和發展，比特幣技術理念最早可以追溯到上世紀的「密碼朋克」組織。









「密碼朋克」是由一群極客天才和IT精英自發成立的組織，旨在通過加密算法保護個人隱私權。該組織沒有正式的領導階層，一般通過加密郵件列表進行聯繫。





密碼朋克起源於1992年，三位退休技術大咖Eric Hughes、Tim May和John Gilmore邀請了二十餘位朋友非正式聚會，期間他們討論了很多密碼學問題。同年底，Tim May正式發起了「密碼朋克」郵件組織列表，隨着「密碼朋克」組織的不斷發展，他們的郵件列表迅速流行起來，被越來越多的用戶訂閱，每天都有大量的話題被討論，包括：數學、加密技術、計算機、政治和哲學，無數天馬行空的想法從中誕生。





1993年，Eric Hughes寫了一本名叫《密碼朋克宣言》的書，本書結合了電腦朋克的思想，強調用加密方法保護個人隱私數據，這本書中也首次明確出現了「密碼朋克」一詞。此時，經過1年左右的發展，密碼朋克組織已經發展到了1400人，其中包括很多IT精英，比如：維基解密的創始人Julian Assange、萬維網發明者Tim Berners-Lee、智能合約之父Nick Szabo，當然也包括比特幣的發明人「中本聰」。









據說在比特幣發明之前，「密碼朋克」的成員曾經討論並發明過數十個數字貨幣。這裡我們簡要介紹兩種對比特幣影響最大的數字貨幣。





2.1 Hashcash





Hashcash由Adam Back博士於1997年創建，Hashcash是一種用於防止垃圾電子郵件和拒絕服務攻擊的工作量證明系統。就其本質而言，它其實是一種反垃圾郵件機制，通過增加發送電子郵件的時間和計算能力，從而使發送垃圾郵件的成本提高：發件人必須證明他們已經花費了算力在電子郵件標題中創建「郵票」--類似於工作量證明，然後才能發送郵件。





BTC採用的工作量證明機制（Proof-of-Work，PoW）即來源於Hashcash。在中本聰的比特幣白皮書中，特意引用了貝克提出的Hashcash，並肯定了Adam Back博士為提出比特幣工作量證明(Proof Of Work,簡稱POW)算法作出的成就。





2.2 B-money





1998年，華人密碼學家Wei Dai在「密碼朋克」的郵件列表中發表了一個proposal，即B-money。proposal是指只有文字描述沒有相應的代碼實現。在Wei Dai的設想中，B-money的設計目標是成為一個分布式、匿名的電子現金系統，且B-money應該具有兩個核心功能：①通過PoW機制產生代幣②分布式記賬。





在B-money 的論文中首先講了如何通過PoW機制產生代幣。B-money 的邏輯和比特幣的邏輯幾乎類似，都是通過投入計算資源去解決計算難題，從而產生相應代幣。再說分布式記賬過程。B-money 的發送方和接收方都沒有真實姓名，都只是公鑰。發送方用私鑰簽名，然後廣播交易到全網。每個網絡節點都會保存一個包含所有人的交易記錄的大賬本。可以說B-money的核心技術思路和當今主流貨幣差距不大。





但是B-money 沒有找到解決雙花問題的方法，依然需要中心化信任擔保交易。其次B-money也缺少比特幣中的很多概念，比如鏈、發行總量、時間戳等。B-money 缺少的部分給比特幣的創新指明了方向。

















據中本聰解釋說，比特幣是完全點對點和去中心化的，無須可信任第三方來擔保交易。並且通過引入「時間戳」和「點對點支付」，比特幣成功地解決了雙重支付問題。比特幣還允許網絡參與者保持匿名，並通過工作量證明（PoW）共識算法確保安全。





2009年1月3日，中本聰在芬蘭赫爾辛基的一個小型服務器上挖出了比特幣的第一個區塊——創世區塊（Genesis Block），並獲得了首礦獎勵——50個比特幣，這宣告了比特幣誕生。為諷刺傳統金融體系的周期性危機，中本聰將當天《泰晤士報》的文章標題寫入了創世區塊：The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks（財政大臣處於第二次援助銀行的邊緣）。





第一筆比特幣交易清楚地表明，比特幣網絡是有效的，雖然還有許多工作要做。隨後越來越多的「密碼朋克」們加入測試比特幣網絡，比特幣開始在極客中傳播開來。但在相當長的一段時間內，比特幣都是在小範圍內傳播。直到其價格開始大幅上漲和創新性潛能的釋放，比特幣才被越來越多人關注。









