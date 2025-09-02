如何使用 MX 抵扣交易手續費





MX 是 MEXC 交易所的原生加密貨幣，用戶持有 MX 不僅可以享受免費空投福利，還能夠使用 MX 獲得交易手續費折扣。本文將帶你詳細解讀如何使用 MX 抵扣交易手續費，提升您在 MEXC 平臺的使用體驗。





MEXC 當前現貨交易費率掛單方（Maker）手續費率為 0%，吃單方（Taker）手續費率為 0.05%。合約交易費率掛單方（Maker）手續費率為 0.01%，吃單方（Taker）手續費率為 0.04%。對於一些特殊交易對，提供了不同的交易費率，您可以在 官網費率頁面 進行查看。不同國家和地區的費率可能會有所差異，請您以費率頁面顯示為準。









對於平臺用戶，目前使用 MX 可以抵扣現貨和 USDT 本位永續合約 20% 的手續費優惠。如果您近 24 小時內 MX 現貨持有數量 ≥500，即可享受現貨和合約手續費 50% 優惠。





需要注意的是，子主賬戶獨立享用權益無法共享。持倉 MX 現貨享受的手續費優惠與 MX 抵扣無法同時享用，優先使用 MX 現貨持倉優惠，即優先折扣費率更高的。





現貨交易：開啟抵扣後，在 MEXC 平臺進行現貨交易可享受 20% 手續費優惠。當您的可用 MX 不足以支付手續費時，系統自動切換為平臺默認費率。如果您近 24 小時內 MX 現貨持有數量 ≥500，即可享受現貨手續費 50% 優惠。





合約交易：將 MX 轉入合約賬戶後視為開啟 MX 抵扣優惠，您在 USDT 本位合約交易時產生的手續費以 MX 來進行抵扣，並享受 20% 折扣，MX 消耗完畢則視為關閉。如果您近 24 小時內 MX 現貨持有數量 ≥500 ，可享受合約手續費 50% 優惠。需要注意的是，如果您的合約賬戶有合約体验金，會優先使用合約体验金，合約体验金不享受抵扣優惠費率。





類型 現貨費率 活動 費率 （未持有 MX） 持倉費率 （持有 500 MX，5 折優惠） 抵扣費率 （MX 抵扣，8 折優惠） 掛單方（Maker） 0% 0% 0% 吃單方（Taker） 0.05% 0.025% 0.04%





類型 合約費率 活動 費率 （未持有 MX） 持倉費率 （持有 500 MX，5 折優惠） 抵扣費率 （MX 抵扣，8 折優惠） 掛單方（Maker） 0.01% 0.005% 0.008% 吃單方（Taker） 0.04% 0.02% 0.032%









我們以現貨使用 MX 抵扣交易手續費操作為例進行演示，合約操作和現貨一致。









在 MEXC 官網費率頁面 ，點擊【獲得高達50%手續費優惠】按鈕。









點擊【立即開啟】即可完成使用 MX 抵扣交易手續費。













1）在 MEXC App 首頁，點擊左上角【個人頭像】

2）點擊【費率設置】

3）在費率設置頁面，點擊【獲得高達50%手續費優惠】

4）點擊【立即開啟】即可完成使用 MX 抵扣交易手續費。







