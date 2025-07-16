如何設置新幣開盤提醒功能





MEXC 交易平台因熱幣最多、費率最低受到廣大用戶喜愛。同時，我們也相信加密貨幣應該是人人皆可輕鬆掌握的工具。為了解決用戶在新幣上線時需要長時間盯盤或可能錯過開盤的困擾，MEXC 特別推出上線了新幣開盤提醒功能。





















點擊右側的【更多】按鈕，您將跳轉到更加詳細的新幣榜單數據頁面，您可以看到近期即將上線的所有新幣信息，以及近期上線新幣的漲跌幅數據。













打開 MEXC App 首頁，點擊下方【新幣榜】，滑動頁面即可看到即將上線代幣信息，包括代幣交易對名稱，上線倒計時時間等信息。

















點擊任意的新幣，跳轉至代幣交易頁面，在交易頁面您可以看到代幣交易開始的倒計時。





在倒計時下方，打開【開盤前 30 分鐘提醒我】右側的開關按鈕，即可完成新幣開盤提醒功能設置。









點擊右側【>】按鈕，您可以對開盤提醒進行個性化設置。





您可以選擇開盤前 30 分鐘、10 分鐘、3 分鐘，或者自定義時間進行提醒。













如果您針對該交易對已設置過新幣提醒，且已被觸發，則不再支持針對該交易對設置新的開盤提醒功能。









1）點擊任意的新幣，跳轉至代幣交易頁面，在交易頁面您可以看到代幣交易開始的倒計時。





2）在倒計時下方，打開【開盤前 30 分鐘提醒我】右側的開關按鈕，即可完成新幣開盤提醒功能設置。需要注意的是，您需要先打開手機的通知功能才可以開啟這一提醒功能。





3）點擊【開盤前 30 分鐘提醒我】文字，您可以對開盤提醒進行個性化設置。





4）您可以選擇開盤前 30 分鐘、10 分鐘、3 分鐘，或者自定義時間進行提醒。在通知方式中，目前支持 App 通知、站內信和桌面通知三種方式。桌面通知僅針對 Web 端生效。









如果您針對該交易對已設置過新幣提醒，且已被觸發，則不再支持針對該交易對設置新的開盤提醒功能。



