新手學院/新手指南/現貨/如何進行現貨倉位管理？

如何進行現貨倉位管理？

2025年7月16日
0m
#現貨#基礎概念
倉位是一個交易者應該熟知的概念，配置不同種類加密貨幣的資金占所有可支配資金的比例稱為倉位。比如，您一共有1萬USDT，其中3000U是BTC，3000U是ETH，2000U是MX，2000U是USDT，那麼您的倉位一共是1萬U的頭寸，其中30%是BTC，30%是ETH，20%是MX，20%是USDT。

以上只是簡單的舉例，在進入市場之前，也許我們應該思考更多的東西，比如：倉位數量、交易規模、風險預期和出場條件等。做好以上倉位管理的準備，擬定出交易計劃，才能將風險最小化。

1.為什麼需要倉位管理？


①良好的倉位管理可以降低風險。


在投資過程中，正確的倉位管理十分重要，倉位管理決定了您的倉位配置和大小。而倉位大小和配置直接決定了投資的風險和收益。合理的倉位大小，適當的倉位配置，可以降低風險。反之，不合理的倉位大小，單一的倉位配置，可能會增加風險。

②排除情緒干擾。


提前設置倉位管理計劃，按照計劃行事，可以排除人為的情緒干擾。加密貨幣市場波動巨大，有經驗的莊家經常利用新聞製造話題，讓市場發生重大波動。如果此時，您按照情緒交易，很可能導致虧損，但按照提前做好的倉位管理計劃，可以有效避免情緒交易帶來的損失。

2.倉位管理的技巧


優秀的倉位管理技巧可以幫助投資者控制風險並最大化投資回報，以下是一些倉位管理的實用技巧：


①根據市場情況，控制倉位大小。


您需要合理判斷當前市場走勢，如果大部分幣種在上漲，可能目前市場處於“牛市”，您可以適當增加您的倉位；如果大部分市場在下跌，當前可能是在“熊市”，可以適當減少倉位。但您需要控制您的倉位配置，避免將所有的資金配置在某個單一的投資標的中。

②選擇合適的投資標的，進行倉位分配。


加密貨幣根據市值可以分為：大盤幣，中盤幣和小盤幣。大盤幣的總市值超過100億美元，中盤幣的總市值在10-100億美元之間，小盤幣的總市值小於10億美元。其中，大盤幣的波動率最小，中盤幣居中，小盤幣波動率最大。一般來講，波動率越大，收益率和風險率也越大。您可以根據不同幣種類型的特點，進行合理的倉位配置。比如：大盤幣倉位占據60%，中盤幣30%，小盤幣10%。

3.進行賬戶風險管理


確定您的風險承受能力，風險承受能力每個人都是不同的。激進的人可能風險承受能力會大於保守的人，願意承擔更多的交易虧損。一般來講，優秀的交易員會將現貨交易的損失控制在一定的比例，比如2%，也就是一筆現貨交易的虧損總額不超過總本金的2%。

4.擬定交易計劃，按照步驟實施


確定以上3個關鍵因素後，您需要制定出您的倉位管理計劃。


具體來講，會涉及到以下步驟：①您的倉位大小和投資標的②每種投資標的具體倉位大小是多少③您的入場條件④您止損設置，這涉及到風險管理⑤您的加倉和減倉條件⑥完全出場的條件。

免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

新手必看！什麼是限價止盈止損單？如何在 MEXC 設置？鎖定利潤防止虧損

新手必看！什麼是限價止盈止損單？如何在 MEXC 設置？鎖定利潤防止虧損

在加密貨幣市場中，價格波動劇烈，稍有延遲就可能錯失交易機會或遭受不必要的損失。限價止盈止損單（stop limit order ）作爲一種常用的自動化交易工具，能夠幫助投資者在預設價格觸發時，自動執行買入或賣出操作，從而實現風險控制和收益鎖定。*BTN-點選購買BTC&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/zh-TW/exchange/BTC_USDT *1. 什麼是限價

秒懂現貨交易

秒懂現貨交易

加密市場中常見的交易方式主要分為現貨交易和合約交易。現貨交易指的是通過在市場上買入或賣出數字貨幣，實現兩種不同加密貨幣之間的兌換並持有加密貨幣的行為。現貨交易的價格通常是實時市場價格，交易者可以在任何時候進行交易，並且沒有到期日。如何在MEXC進行現貨交易本篇內容我們以 MX 為例，進行頁面詳情的展示和交易演示。由於交易頁面 App 端相對簡單，包含信息不如 Web 端豐富，因此頁面詳情展示我們以

盤前交易的風險與機會：MEXC「安全鐵三角」與投資心法

盤前交易的風險與機會：MEXC「安全鐵三角」與投資心法

在加密市場的蓬勃發展中，空投和積分制度已成為項目方吸引用戶、分配代幣的重要方式。部分用戶為鎖定收益，選擇在代幣正式上市前出售空投代幣或積分；而看好項目前景的投資人則希望以較低價格提前購入。這種供需關係催生了盤前交易市場的興起。盤前交易，顧名思義，指在代幣生成事件（TGE）或正式上市前，投資者透過特定平台進行代幣或積分交易的機制。從早期的非規範化場外交易（OTC）起步，盤前交易已演變為由 CEX 和

什麼是MEXC盤前交易

什麼是MEXC盤前交易

1. 什麼是盤前交易盤前交易是 MEXC 提供的一個場外交易（OTC）服務。它使交易者有機會在新代幣在加密貨幣交易所正式上市之前買賣新代幣。這種交易方式允許買家和賣家自行設定價格並匹配交易。這樣您就可以按照您想要的價格進行交易。通過 MEXC 盤前交易，您可以在代幣進入公開市場之前獲得競爭優勢。始終了解交易流程和要求，以最大限度地提高您的交易成功率。2. 盤前交易有什麼優勢MEXC 盤前交易為投資

