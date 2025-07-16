如何計算合約頭寸大小？

頭寸是一個金融交易中常見的術語，在不同場景下，有不同含義。在期貨合約交易市場中，頭寸專指買賣期貨合約的數量。對買入做多者，稱持有多頭頭寸。對賣出做空者，稱持有空頭頭寸。在進行頭寸計算之前，我們需要對多頭頭寸和空投頭寸的概念有基本了解。 1. 什麼是多頭頭寸和空頭頭寸？ 多頭頭寸是指交易者認為後市上漲的概率較大，因而看多後市，購買頭寸（一定數量的期貨合約）稱為多頭。交易者以一定價格買入後，等待價格上頭寸是一個金融交易中常見的術語，在不同場景下，有不同含義。在期貨合約交易市場中，頭寸專指買賣期貨合約的數量。對買入做多者，稱持有多頭頭寸。對賣出做空者，稱持有空頭頭寸。在進行頭寸計算之前，我們需要對多頭頭寸和空投頭寸的概念有基本了解。 1. 什麼是多頭頭寸和空頭頭寸？ 多頭頭寸是指交易者認為後市上漲的概率較大，因而看多後市，購買頭寸（一定數量的期貨合約）稱為多頭。交易者以一定價格買入後，等待價格上
頭寸是一個金融交易中常見的術語，在不同場景下，有不同含義。在期貨合約交易市場中，頭寸專指買賣期貨合約的數量。對買入做多者，稱持有多頭頭寸。對賣出做空者，稱持有空頭頭寸。在進行頭寸計算之前，我們需要對多頭頭寸和空投頭寸的概念有基本了解。

1. 什麼是多頭頭寸和空頭頭寸？


多頭頭寸是指交易者認為後市上漲的概率較大，因而看多後市，購買頭寸（一定數量的期貨合約）稱為多頭。交易者以一定價格買入後，等待價格上漲至其目標價位再賣出頭寸以實現獲利。

空頭頭寸是指交易者認為後市下跌的概率較大，因而看空後市，賣出頭寸（一定數量的期貨合約）稱為空頭。交易者以一定的價格賣出頭寸後，等待價格下跌至期望目標後再通過買入頭寸以實現獲利。

2. 什麼是風險管理？


任何交易都有失敗的可能，比如持有多頭頭寸後，行情突然迎來下跌，此時您需要設置一個出場價格。然後按照出場價格認賠出場，這部分虧掉的錢也稱為風險金額。風險金額的虧損是必要的，因為這將風險最小化，避免您的賬戶遭受超過您最大承受能力的虧損。

出場價格的設置根據個人交易原則和交易方法判斷，每個人可能都不同。具體而言，您的交易方法和理念是什麼，您如何判斷市場已經發生轉向，需要認賠出場？請注意，出場價格和入場價格之差和入場價格之間的絕對比例，我們稱為止損幅度。

儘管每個人的交易方法不同，但大多數交易員的風險幅度都在賬戶的0.5%-2%之間。也就是，將每次的風險金額設定在總資金量的0.5%-2%之間，這樣即使產生虧損，也可以有回本或後續盈利的機會。

在傳統的金融交易市場中，更多是採用1%投資原則，即每次虧1%的風險幅度。比如您的賬戶規模是$10000，那麼每筆交易最多可以承受$100的風險金額虧損。

3. 如何計算頭寸大小？


頭寸大小的計算公式如下：頭寸大小=風險金額/止損幅度。
其中風險金額=倉位大小*風險幅度，止損幅度= |（入場價格-出場價格）| /入場價格。

假設我們的賬戶中有10000美元，風險幅度為1%，那麼風險金額=10000*1%=$100。
我們要在比特幣26000美元開空，我們把止損出場設為27000，也就是止損幅度達到3.8%時，我們止損。
那麼頭寸大小=$100/0.038=$2631。
同理，如果在26000美元開多，止損出場為25000，也是止損幅度達到3.8%出場。頭寸大小也會得出$2631。

所以我們的頭寸大小規模應該設定在2631美元，如果比特幣以27000美元的價格達到我們的做空止損價，以25000美元的價格達到我們的做多止損價，我們都將虧損 100美元。

