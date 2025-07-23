如何在MEXC上購買NIL：詳細指南

NIL 是 Nillion 的原生代幣，這是一個先進的區塊鏈網絡，專為人工智慧和區塊鏈應用程式安全存儲和處理私有數據而設計。Nillion 的基礎設施包括一套開發者工具——nilAI、nilVM、nilDB 和 nilChain——能夠實現強大的去中心化應用和數據解決方案。該項目已與 NEAR、Aptos、Arbitrum 和 Meta 等領先的區塊鏈和技術項目建立了合作關係。其驗證者計劃吸引了近 50 萬活躍驗證者，保護了超過 1,050 GB 的數據，突顯了強大的社區參與度和網絡安全性。

NIL 代幣 是 Nillion 生態系統的核心，用途包括：

支付計算服務和數據存儲費用

支付交易手續費

質押以保障網絡安全並獲得獎勵

參與去中心化治理，投票權與質押的 NIL 數量成正比

Nillion 專注於隱私、可擴展性和開發者可訪問性，使 NIL 成為加密貨幣新手和經驗豐富的交易者都值得投資的加密貨幣。該項目的創新技術和強大的合作夥伴關係吸引了機構投資者和零售交易者的關注，他們都希望購買 NIL 代幣。

MEXC 被公認為全球領先的加密貨幣交易所，以其穩健的安全協議、全面的風險管理系統和定期的安全審計而聞名。對於 NIL 交易者，MEXC 提供：

高流動性 ，確保 NIL 交易順暢

，確保 NIL 交易順暢 具有競爭力的交易手續費 ，起始僅為 0.1%

，起始僅為 0.1% 快速的交易處理 和用戶友好的加密貨幣交易所界面

在 MEXC 上，NIL 通常與主要的基本貨幣（如 USDT）配對。平台的競爭性費率結構和深度流動性使其成為進行 NIL 代幣現貨交易和高級交易的理想場所。

要購買 NIL 代幣，首先需要創建一個安全的 MEXC 帳戶。訪問 MEXC.com 網站或從 Apple App Store 或 Google Play Store 下載 MEXC 應用程式。點擊右上角的「註冊」按鈕，然後使用電子郵件地址、手機號碼或第三方賬戶（如 Google、Apple、MetaMask 或 Telegram）註冊。

註冊後，通過以下方式增強您的帳戶安全性：

啟用 雙因素身份驗證 (2FA)

設置一個強大且唯一的密碼

完成 KYC 驗證（通常在 24 小時內完成），需要提供政府頒發的身份證明、地址證明以及手持身份證明的自拍照

MEXC 支持多種充值方式：

信用卡/借記卡購買

銀行轉帳

P2P 交易

從外部錢包進行 加密貨幣存款

對於新手來說，信用卡/借記卡選項是最方便且即時的方式，可以立即開始在 MEXC 上交易 NIL。

MEXC 交易界面直觀且功能豐富，包括：

訂單簿

價格圖表

交易歷史

訂單放置面板

在進行首次 NIL 代幣交易之前，熟悉這些元素和可用的訂單類型。

對於加密貨幣新手，MEXC 的信用卡/借記卡選項提供了簡單直接的 NIL 加密貨幣購買方式：

登錄並從頂部菜單或首頁導航至 「購買加密貨幣」 部分。 從可用的加密貨幣列表中選擇 NIL。 輸入您希望購買的 NIL 數量或您想花費的法定貨幣金額。 選擇您的支付貨幣（USD、EUR、GBP 等），並輸入您的卡片詳細信息。 檢查交易詳細信息，包括 NIL 數量、匯率和適用的手續費。 確認您的購買並完成任何所需的 3D 安全驗證。

交易通常會在幾分鐘內處理完畢，您可以在「訂單」或「交易歷史」部分監控狀態。為了減少手續費，請考慮在非高峰時段購買，購買較大數量以減少固定費用的百分比影響，並檢查加密貨幣交易所是否有促銷費率折扣。

對於有經驗的用戶或尋求更好價格的人來說，在 MEXC 現貨市場交易 NIL 是理想的選擇：

用基本貨幣為您的帳戶充值 ，例如 USDT，可以直接在 MEXC 上購買或從其他錢包轉移。

，例如 USDT，可以直接在 MEXC 上購買或從其他錢包轉移。 導航至 「現貨交易」 部分並搜索 NIL/USDT 交易對。

部分並搜索 交易對。 界面顯示 NIL 的實時價格波動、交易量和訂單簿深度。

下達 市價單 以最佳可用價格立即執行，或下達 限價單 以特定價格或更好的價格購買 NIL。

以最佳可用價格立即執行，或下達 以特定價格或更好的價格購買 NIL。 執行後，您的 NIL 餘額將出現在您的 MEXC 現貨錢包 中。您可以繼續交易 NIL 代幣、持有以期增值，或轉移到外部錢包進行長期存儲。

P2P 交易： MEXC 的 P2P 平台允許您使用當地支付方式直接從其他用戶那裡購買 NIL，通常比刷卡購買的費用更低。所有交易均受託管保護。

MEXC 的 P2P 平台允許您使用當地支付方式直接從其他用戶那裡購買 NIL，通常比刷卡購買的費用更低。所有交易均受託管保護。 期貨交易： MEXC 提供帶有槓桿的 NIL 期貨合約，讓您在投入較少資本的情況下最大化潛在收益。

MEXC 提供帶有槓桿的 NIL 期貨合約，讓您在投入較少資本的情況下最大化潛在收益。 質押和賺取： 在 MEXC 上質押 NIL 代幣，通過年百分比率 (APY) 獲得被動收入。MEXC 還為 NIL 持有者提供儲蓄和 Kickstarter 產品。

在 MEXC 上質押 NIL 代幣，通過年百分比率 (APY) 獲得被動收入。MEXC 還為 NIL 持有者提供儲蓄和 Kickstarter 產品。 促銷活動和空投： 參與 NIL 的交易競賽、空投和啟動板活動，以優惠價格獲取代幣或贏取獎勵。

MEXC 提供多種安全途徑來獲取 NIL 加密貨幣，滿足新手和有經驗的交易者的需求。務必啟用所有可用的安全功能，並考慮將重要資產提取到硬體錢包以增加安全性。新手可能更喜歡直接刷卡購買，而有經驗的交易者則可以利用現貨交易 NIL 的高級功能。無論您的目標是短期收益還是長期持有，MEXC 都能為您的 NIL 代幣之旅提供安全且用戶友好的加密貨幣交易平台。購買後，探索質押和賺取產品，以最大化您的數字資產潛力。