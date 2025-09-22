通過分析龍頭DeFi協議的TVL變化，學習如何通過根據TVL抓住交易機會









格羅蒂卡 Unsplash拍攝 照片由









MEXC 總價值鎖定（TVL）長期以來一直是衡量 DeFi 協議發展水平的重要指標之一。它代表通過質押、貸款或流動性池鎖定在 DeFi 協議的資產總價值。對於的交易者來說，觀察TVL趨勢不僅僅是一個抽象的指標——它是一個前瞻性信號，表明哪些代幣可能推動流動性、獲得CEX的關注、並在整個市場上產生相應的影響力。









Kanchanara unsplash 照片由





以太坊仍然佔據着全球 DeFi 協議中TVL的最大份額。像MakerDAO、Aave和Uniswap這樣的協議擁有數十億美元的TVL，短期內以太坊的地位似乎難以撼動。然而，多鏈浪潮正在逐漸改變這一格局：BNB Chain、Solana、Avalanche和L2，如Arbitrum 和 Optimism，正在以更低的費用和更快的效率吸引資產流入。





對於MEXC用戶來說，這些變化產生的影響顯而易見。在新興公鏈或L2上獲得更多 TVL 的 DeFi 協議通常會迅速吸引中心化交易所的注意。例如，當Solana的TVL突然飆升，可能會引起SOL及其生態系統代幣在MEXC的 現貨 合約 市場上的交易量增加。









截至2025年中期，全球 DeFi 協議 TVL約爲1230億-1540億美元，具體取決於數據來源。以太坊繼續佔據主導地位，約有920億美元，佔總市場份額的60%以上。Solana緊隨其後，約爲120億美元，BNB Chain和Tron分別以75億美元與60億美元位列第三和第四。至於L2，如Arbitrum（104億美元）和Optimism（56億美元）也正在穩步增長。

















Aave和Compound仍然佔據主導地位。它們穩定的TVL——僅Aave就持有約240億美元——表明對分散槓桿的持續需求。觀察借貸協議的資產流入情況通常可以瞭解大部分交易員是更看好後續的市場走勢或者相反。

















基於MakerDAO的 DAI 對以太坊 DeFi 生態至關重要，它的TVL超過70億美元。像Frax這樣的項目正在以算法穩定性進行創新，吸引了投資者的注意力。穩定幣TVL趨勢有助於MEXC交易員衡量對美元掛鉤資產的需求是上升還是下降——這是對衝交易和槓桿交易需要考慮的關鍵因素。









以太坊轉向PoS後，Lido 協議的TVL飆升，目前大約有220億美元。流動性質押協議中TVL的上升往往會轉化爲對ETH市場的新興趣，影響中心化交易所的衍生品交易量和波動性。













EigenLayer是一個鎖定了超過100億美元的突出產品，反映了圍繞重啓的新敘事。它的崛起表明資本可以多快地轉移到新的類別，當相關代幣到達MEXC等交易所時，會產生新的交易機會。





EigenLayer是一個傑出的公司，它鎖定了超過100億美元，反映了圍繞再質押的新敘事，當相關代幣被轉移到MEXC等交易所時，會產生新的穩定的收益機會。













不斷增長的TVL通常會產生下一波吸引交易所關注的新代幣。越早發現並抓住這一數據的變化，就越能夠在中心化交易所上線這些代幣之前在價格窪地抓住投資機會，以獲得最大的收益。









TVL的增長往往預示着代幣需求和流動性即將上升。

以太坊總體占主導地位，但Solana、BNB Chain和Layer 2正在縮小差距。

像Aave、Lido和MakerDAO這樣的協議對於去中心化金融穩定仍然至關重要。

跨鏈流動性轉移創造了新的動力，使交易對成爲焦點。

加密錢包活動是一個早期指標，顯示資本下一步流向何方。









在牛市週期中，投資者普遍追逐收益率，TVL在各種協議中迅速增長。與這些協議相關的代幣通常在交易所上有更高的需求和流動性。而在熊市中，TVL急劇收縮，但在此期間投資者可以發現哪些項目仍然具有彈性，以此來制定防禦性的策略。









鏈上TVL的增長通常會溢出到中心化市場。更多的鎖定價值意味着更多的用戶參與DeFi，這意味着當這些資產流入或流出MEXC等交易所時，交易活動會增加。對於交易者來說，監控TVL是流動性流動的早期預警系統，可能會影響交易量。









隨着跨鏈技術的不斷髮展，流動性不再只屬於以太坊。BNB Chain、Avalanche、Solana和Layer 2s都在爭奪TVL的主導地位。每次流動性發生變化，MEXC的市場都會反映這一趨勢。

BNB鏈TVL峯值經常發生在BNB價格上漲和PancakeSwap的交易量增長時。

Avalanche的資產流入可以在AVAX和生態系統代幣中創造交易量激增。

Solana在TVL的反彈通常轉化爲SOL和SPL資產的波動。

Arbitrum 和 Optimism增長增強了ETH相關活動，提振了衍生品交易需求。





通過跟蹤這些信息，投資者可以提前抓住相關資產的價格走勢和佈局機會。









在實際交易中，每一次與 DeFi 協議的互動都始於一個加密錢包。對於用戶來說，錢包提供了通往質押、借貸和流動性池的門戶——這些正是推動TVL數字的活動。但對於MEXC上的交易者來說，錢包不僅僅是鏈上參與的工具，更是是用戶行爲變化出現的關鍵信號，與新協議的錢包互動增加通常預示着TVL的增長，然後轉化爲交易機會。













TVL上升 →信心增強，資本流入，潛在的看漲溢出到交易量。

TVL下跌 →回落至安全，交易活動減弱，可能出現修正。

TVL發生轉移→新敘事、新興生態系統和新交易對正在獲得牽引力。





跟蹤TVL的變化需要足夠的耐心，通過觀察資本流動的方向，來發現哪些風險正在上升，哪些機會正在孕育，以及哪些代幣可能成爲明天的頭條新聞。









免責聲明：本文作者Deborah Martin，著作權歸原作者所有。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、譫詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。 MEXC新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。



