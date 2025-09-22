TL;DR TVL是一個核心的去中心化金融指標，它預示着流動性流動和市場實力。 以太坊以鎖定920億美元領先，但索拉納、BNB鏈和第2層正在快速上升。 Aave、Lido、MakerDAO和Curve等關鍵協議驅動情緒和交易信號。 TVL的變化通常預示着MEXC市場的看漲或看跌活動。 加密錢包活動是去中心化金融新機遇的早期指標。 照片由格羅蒂卡在Unsplash拍攝 1.爲什麼TVL是去中心化金融TL;DR TVL是一個核心的去中心化金融指標，它預示着流動性流動和市場實力。 以太坊以鎖定920億美元領先，但索拉納、BNB鏈和第2層正在快速上升。 Aave、Lido、MakerDAO和Curve等關鍵協議驅動情緒和交易信號。 TVL的變化通常預示着MEXC市場的看漲或看跌活動。 加密錢包活動是去中心化金融新機遇的早期指標。 照片由格羅蒂卡在Unsplash拍攝 1.爲什麼TVL是去中心化金融
新手學院/Learn/精選內容/通過分析龍頭...抓住交易機會

通過分析龍頭DeFi協議的TVL變化，學習如何通過根據TVL抓住交易機會

2025年9月22日MEXC
0m
DeFi
DEFI$0.000833+4.12%
幣安幣
BNB$994.49-0.31%
AaveToken
AAVE$228.31+6.72%
Brainedge
LEARN$0.0135+1.58%
Solana
SOL$167.69+1.24%


TL;DR


  • TVL是一個核心的去中心化金融指標，它預示着流動性流動和市場實力。
  • 以太坊以鎖定920億美元領先，但索拉納、BNB鏈和第2層正在快速上升。
  • Aave、Lido、MakerDAO和Curve等關鍵協議驅動情緒和交易信號。
  • TVL的變化通常預示着MEXC市場的看漲或看跌活動。
  • 加密錢包活動是去中心化金融新機遇的早期指標。
照片由格羅蒂卡Unsplash拍攝

1.爲什麼TVL是去中心化金融交易者的核心指標


總價值鎖定（TVL）長期以來一直是衡量 DeFi 協議發展水平的重要指標之一。它代表通過質押、貸款或流動性池鎖定在 DeFi 協議的資產總價值。對於MEXC的交易者來說，觀察TVL趨勢不僅僅是一個抽象的指標——它是一個前瞻性信號，表明哪些代幣可能推動流動性、獲得CEX的關注、並在整個市場上產生相應的影響力。

TVL擴張時，通常意味着用戶對該 DeFi 協議的信心增強。當TVL收縮時，往往意味着流動性枯竭。瞭解這些資產流動的意義有助於投資者在MEXC準確把握下一個機會。

對於不熟悉這一概念的用戶，MEXC Learn提供了關於去中心化金融基本面的清晰指南，包括TVL如何塑造流動性流動和市場情緒。


2.以太坊仍然是 DeFi 主力，但涌現出更多的競爭者

照片由Kanchanaraunsplash

以太坊仍然佔據着全球 DeFi 協議中TVL的最大份額。像MakerDAO、Aave和Uniswap這樣的協議擁有數十億美元的TVL，短期內以太坊的地位似乎難以撼動。然而，多鏈浪潮正在逐漸改變這一格局：BNB Chain、Solana、Avalanche和L2，如Arbitrum 和 Optimism，正在以更低的費用和更快的效率吸引資產流入。

對於MEXC用戶來說，這些變化產生的影響顯而易見。在新興公鏈或L2上獲得更多 TVL 的 DeFi 協議通常會迅速吸引中心化交易所的注意。例如，當Solana的TVL突然飆升，可能會引起SOL及其生態系統代幣在MEXC的現貨合約市場上的交易量增加。

3.速覽最新的DeFi 協議中的TVL數據


截至2025年中期，全球 DeFi 協議 TVL約爲1230億-1540億美元，具體取決於數據來源。以太坊繼續佔據主導地位，約有920億美元，佔總市場份額的60%以上。Solana緊隨其後，約爲120億美元，BNB Chain和Tron分別以75億美元與60億美元位列第三和第四。至於L2，如Arbitrum（104億美元）和Optimism（56億美元）也正在穩步增長。

對於交易者來說，關注TVL的增長速度和絕對數值一樣重要。Solana的TVL在30天內上漲了超過10%，表明對SOL生態系統代幣的需求增加。Arbitrum的擴張表明了L2的趨勢，意味着更多的資金流入ETH相關的代幣和衍生品。對於許多交易者來說，比特幣錢包仍然是投資加密資產的第一步，其次纔會擴展到影響TVL的DeFi 協議。

4.塑造TVL格局的協議有哪些？


4.1 去中心化借貸


Aave和Compound仍然佔據主導地位。它們穩定的TVL——僅Aave就持有約240億美元——表明對分散槓桿的持續需求。觀察借貸協議的資產流入情況通常可以瞭解大部分交易員是更看好後續的市場走勢或者相反。

4.2 去中心化交易所


Uniswap和Curve定義了許多代幣對的流動性。Curve在穩定幣中的TVL大概爲40億美元，特別是它爲穩定幣的應用提供了晴雨表，這直接影響了USDT、USDC和其他在MEXC上廣泛使用的穩定幣資產的交易量。

4.3 穩定幣協議


基於MakerDAO的 DAI 對以太坊 DeFi 生態至關重要，它的TVL超過70億美元。像Frax這樣的項目正在以算法穩定性進行創新，吸引了投資者的注意力。穩定幣TVL趨勢有助於MEXC交易員衡量對美元掛鉤資產的需求是上升還是下降——這是對衝交易和槓桿交易需要考慮的關鍵因素。

4.4 流動性質押


以太坊轉向PoS後，Lido 協議的TVL飆升，目前大約有220億美元。流動性質押協議中TVL的上升往往會轉化爲對ETH市場的新興趣，影響中心化交易所的衍生品交易量和波動性。

爲了更好地理解這些數字，下圖比較了2025年最有影響力的三個去中心化金融協議——Aave、Lido和MakerDAO的TVL。

4.4 再質押與新興協議


EigenLayer是一個鎖定了超過100億美元的突出產品，反映了圍繞重啓的新敘事。它的崛起表明資本可以多快地轉移到新的類別，當相關代幣到達MEXC等交易所時，會產生新的交易機會。

EigenLayer是一個傑出的公司，它鎖定了超過100億美元，反映了圍繞再質押的新敘事，當相關代幣被轉移到MEXC等交易所時，會產生新的穩定的收益機會。

5.爲什麼MEXC上的交易者應該關注 TVL 數據變化


5.1 代幣上市中心化交易所和市場情緒的信號


不斷增長的TVL通常會產生下一波吸引交易所關注的新代幣。越早發現並抓住這一數據的變化，就越能夠在中心化交易所上線這些代幣之前在價格窪地抓住投資機會，以獲得最大的收益。

5.2 MEXC交易者需要關注的重要信息


  • TVL的增長往往預示着代幣需求和流動性即將上升。
  • 以太坊總體占主導地位，但Solana、BNB Chain和Layer 2正在縮小差距。
  • 像Aave、Lido和MakerDAO這樣的協議對於去中心化金融穩定仍然至關重要。
  • 跨鏈流動性轉移創造了新的動力，使交易對成爲焦點。
  • 加密錢包活動是一個早期指標，顯示資本下一步流向何方。

5.3 TVL週期和交易機會


在牛市週期中，投資者普遍追逐收益率，TVL在各種協議中迅速增長。與這些協議相關的代幣通常在交易所上有更高的需求和流動性。而在熊市中，TVL急劇收縮，但在此期間投資者可以發現哪些項目仍然具有彈性，以此來制定防禦性的策略。

5.4跨鏈橋上資產流動會影響中心化交易所


鏈上TVL的增長通常會溢出到中心化市場。更多的鎖定價值意味着更多的用戶參與DeFi，這意味着當這些資產流入或流出MEXC等交易所時，交易活動會增加。對於交易者來說，監控TVL是流動性流動的早期預警系統，可能會影響交易量。

5.5 跨鏈流動性競爭


隨着跨鏈技術的不斷髮展，流動性不再只屬於以太坊。BNB Chain、Avalanche、Solana和Layer 2s都在爭奪TVL的主導地位。每次流動性發生變化，MEXC的市場都會反映這一趨勢。
  • BNB鏈TVL峯值經常發生在BNB價格上漲和PancakeSwap的交易量增長時。
  • Avalanche的資產流入可以在AVAX和生態系統代幣中創造交易量激增。
  • Solana在TVL的反彈通常轉化爲SOL和SPL資產的波動。
  • Arbitrum 和 Optimism增長增強了ETH相關活動，提振了衍生品交易需求。

通過跟蹤這些信息，投資者可以提前抓住相關資產的價格走勢和佈局機會。

6.加密錢包在跟蹤 TVL 中的作用


在實際交易中，每一次與 DeFi 協議的互動都始於一個加密錢包。對於用戶來說，錢包提供了通往質押、借貸和流動性池的門戶——這些正是推動TVL數字的活動。但對於MEXC上的交易者來說，錢包不僅僅是鏈上參與的工具，更是是用戶行爲變化出現的關鍵信號，與新協議的錢包互動增加通常預示着TVL的增長，然後轉化爲交易機會。

想要更深入地瞭解TVL是如何跨鏈計算的，請查看MEXC詞彙表的TVL指南，該指南概述了其作爲關鍵的去中心化金融基準的作用。

7.TVL作爲市場情緒指標


  • TVL上升→信心增強，資本流入，潛在的看漲溢出到交易量。
  • TVL下跌→回落至安全，交易活動減弱，可能出現修正。
  • TVL發生轉移→新敘事、新興生態系統和新交易對正在獲得牽引力。

跟蹤TVL的變化需要足夠的耐心，通過觀察資本流動的方向，來發現哪些風險正在上升，哪些機會正在孕育，以及哪些代幣可能成爲明天的頭條新聞。

您還可以在MEXC博客MEXC Learn上探索詳細的市場見解，分析師在那裏解釋TVL的上漲或下跌通常預示着代幣波動和交易量的變化。

免責聲明：本文作者Deborah Martin，著作權歸原作者所有。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、譫詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。 MEXC新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金