MEXC Airdrop+ 活動指南

2025年8月25日
MEXC 的 Airdrop+ 活動讓用戶有機會輕鬆賺取免費代幣和合約體驗金，只需參與與新上線項目相關的活動即可。無論您是資深交易者還是加密貨幣新手，這個活動都能提供多元的賺取機會，同時增加您在平台上的參與度。

1. Airdrop+ 活動的運作方式


Airdrop+ 活動通常由多個部分組成，包括充值、現貨交易、合約交易和邀請好友等。通過完成這些任務，用戶可以根據參與程度獲得相應的獎勵，這使得無論是經驗豐富的交易者還是新手都能輕鬆參與。

2. Airdrop+ 活動類型


2.1 充值活動（僅限新用戶）


新用户可以透过将指定代币存入 MEXC 账户来开启他们的旅程。充值的金额越多，获得的奖励就越多——这对于那些不想频繁交易却想增加资产的人来说，是一个绝佳的机会。

2.2 合約交易挑戰


用戶在活動期間通過交易指定代幣合約，即有機會獲得額外收益。活動要求滿足最低交易量，交易量排名靠前的用戶將獲得額外獎勵，這對於活躍的交易用戶來說，是賺取更多收益的絕佳機會。

2.3 推薦計劃


用戶可以邀請好友參與 Airdrop+ 活動。每成功推薦一位新用戶（需註冊並進行合格交易），邀請者將獲得推薦獎勵，這對於資源豐富的用戶來說是獲得豐厚回報的好機會。

2.4 社交媒體獎勵


一些 Airdrop+ 活動還包括社交媒體互動，鼓勵用戶在 X（Twitter） 等平台上分享活動或代幣的相關信息。高質量或有創意的內容可獲得額外獎勵。

3. Airdrop+ 活動優勢


參與 MEXC 的 Airdrop+ 活動具有以下優勢：
  • 多樣的收益機會：活動提供充值、交易、社交媒體分享和推薦等多種收益方式，確保每位用戶都有參與機會。
  • 參與方式簡單：活動易於參與，適合所有經驗水平的用戶。
  • 搶先體驗新項目：用戶可通過參與活動成為新項目的早期參與者，有機會從項目發展中獲得潛在收益。
  • 社區建設：活動促進用戶之間的互動，加強 MEXC 社區的聯繫。

4. 如何參與 Airdrop+ 活動


  • 登錄或註冊：登錄 MEXC 賬戶；如果是新用戶，請先註冊。
  • 參與活動：選擇並參與正在進行的活動，如充值、交易或邀請推薦。
  • 滿足要求：完成每項活動的必要條件，確保您可以獲得獎勵。

5. 總結


MEXC 的 Airdrop+ 活動讓您在探索新項目同時獲得額外的獎勵。無論您是經驗豐富的交易者還是普通用戶，活動提供多種參與方式，幫助您賺取獎勵並增強與 MEXC 社區的聯繫。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

MEXC 合約活動完整介紹，在合約交易的同時獲得更多額外福利

MEXC 合約活動完整介紹，在合約交易的同時獲得更多額外福利

在競爭激烈的加密貨幣交易市場中，選擇一個不僅提供穩定、高效交易體驗，還能持續不斷地爲用戶提供額外福利的平台至關重要。MEXC 交易所深諳此道，爲廣大新老合約交易用戶設計了豐富多彩的活動矩陣。這些活動貫穿交易的始終，無論您是初次嘗試合約的新手，還是經驗豐富的高頻交易者，都能在其中找到適合自己的福利。參與這些活動，意味着您的每一次交易不僅有機會帶來盈利，還能累積額外的合約體驗金、手續費減免和巨額獎池瓜

邀請好友註冊 MEXC

邀請好友註冊 MEXC

除了日常使用 MEXC 平臺進行現貨、合約交易外，還可以通過邀請好友的方式，為自己賺取佣金。當您邀請好友使用 MEXC 時，您可以從好友的現貨、合約交易中賺取一定比例的佣金，最高比例可以達到 50%。1. 如何邀請好友1.1 網頁版：打開 MEXC 官網並登錄您的 MEXC 賬號，點擊右上角的【個人頭像】，選擇【邀請好友】。進入到邀請頁面後，點擊【邀請好友】，您可以選擇復製【邀請碼】，新用戶在註冊

持有 MX 獲得被動收入有哪些？

持有 MX 獲得被動收入有哪些？

MX 是 MEXC 發布的原生加密實用代幣。持有 MX 能夠獲得的被動收入有哪些？1. 代幣增值代幣最直接的價值來源於自身價格的波動，MX 也不例外。2023 年第一季度 MX 的增長率最高時達到 330%，作為長期持有 MX 的用戶，能夠從一季度的漲幅中賺取收益。您持有的數量越多，建倉成本越低，收益就越高。2. Launchpool 活動收益MEXC Launchpool 是一個讓用戶通過質押指

如何參與M-Day?

如何參與M-Day?

1. 什麼是M-Day？M-Day 是 MEXC 特色合約活動。參與 M-Day 您可以免費獲得寶箱，挖宝获取合約體驗金奖励，滿足 45,000 USDT 交易量即可獲得 1 個寶箱，交易量越多寶箱越多，掘到鑽石機率越高。2. 為什麼要參與M-Day？參與 M-Day 對您有諸多益處：掘到鑽石和黄金的用戶可以獲得大量合約體驗金獎勵。合約體驗金可作為保證金，產生的盈利可以提現。未掘到鑽石的用戶可以從

