合约交易市场术语解释

開盤指令(At-the-Opening Order)-開盤時訂單是投資者在交易日開始時向其經紀人或經紀公司發出的在其賬戶中買賣特定證券的指令。如果在股票市場開市時不能執行訂單，它將被取消。

收盤指令 (At-the-Close Order)-收盤時定單指定交易將在市場收盤時執行，或盡可能接近收盤時間。收盤時指令是指經紀人和/或交易所被指示確保僅在交易日的給定時間執行指令的指令。

按市價 (At-the-Market)-市價單在處理時以現行市場買入或賣出價買入或賣出股票（或期貨合約）。市價單是市價單的一種，是投資者向經紀人發出的以當前金融市場上的最佳價格買入或賣出資產的指令。

賣方出價（Ask）–報價的價格水平，如買賣差價。



基點(Basis Point)-對債務證券收益率變化的衡量。一個基點等於百分之一的 1/100。



基差報價(Basis Quote)-以高於或低於期貨價格的差價（例如 12 月玉米 10 美分）的形式出售或出售現金商品。



基差風險(Basis Risk)-與建立對沖頭寸和解除對沖頭寸之間的基差意外擴大或縮小相關的風險。