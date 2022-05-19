合约交易市场术语解释

開盤指令(At-the-Opening Order)-開盤時訂單是投資者在交易日開始時向其經紀人或經紀公司發出的在其賬戶中買賣特定證券的指令。如果在股票市場開市時不能執行訂單，它將被取消。
收盤指令 (At-the-Close Order)-收盤時定單指定交易將在市場收盤時執行，或盡可能接近收盤時間。收盤時指令是指經紀人和/或交易所被指示確保僅在交易日的給定時間執行指令的指令。
按市價 (At-the-Market)-市價單在處理時以現行市場買入或賣出價買入或賣出股票（或期貨合約）。市價單是市價單的一種，是投資者向經紀人發出的以當前金融市場上的最佳價格買入或賣出資產的指令。
賣方出價（Ask）–報價的價格水平，如買賣差價。
基點(Basis Point)-對債務證券收益率變化的衡量。一個基點等於百分之一的 1/100。
基差報價(Basis Quote)-以高於或低於期貨價格的差價（例如 12 月玉米 10 美分）的形式出售或出售現金商品。
基差風險(Basis Risk)-與建立對沖頭寸和解除對沖頭寸之間的基差意外擴大或縮小相關的風險。
基差互換 (Basis Swap)-在基礎利率互換交易中，交易雙方分別支付和收取兩種不同浮動利率的利息款項。兩種浮動利率的利息額都以同等數額名義本金為基礎計算的。
做空投機者(Bear)-指投資者預測股票價格將會下跌，於是向經紀人交付抵押金，並藉入股票搶先賣出。待股價下跌到某一價位時再買進股票，然後歸還借入的股票，並從中獲取差額收益。 “做空”是一個期貨術語，是在客戶支付了足額保證金的情況下，認為價格要下跌先訂立空單，然後待價格下跌後再訂立同等數額方向相反的多單，進行平倉操作。
熊市(Bear Market)-價格通常在數月或數年內下跌的市場。與牛市相反。
熊市反彈(Bear Market Rally)-熊市期間價格暫時上漲
做多投機者(Bull)-就是看好未來的上漲前景而進行買入持有等待上漲獲利。
做多操作和做空操作正好相反，投資者判斷股票證券行情有上漲趨勢，以現價買入之後持股待漲，然後在上漲之後賣出，賺取中間的差價，總體來說就是先買後賣。
牛市（Bull Market)-價格通常在數月或數年內上漲的市場。與熊市相反。
收盤時買入或賣出 (Buy (or Sell) On Close)- 在收盤價範圍內的交易時段結束時買入
開盤時買入或賣出 (Buy (or Sell) On Opening)-在開盤價範圍內的交易時段開始時買入（或賣出）。
買方出價(Bid)-以給定價格購買商品的意願的表達；
收盘价 （Closing Price） – 收盘价是指某种证券在证券交易所一天交易活动结束前最后一笔交易的成交价格。 如当日没有成交，则采用最近一次的成交价格作为收盘价，因为收盘价是当日行情的标准，又是下一个交易日开盘价的依据，可据以预测未来证券市场行情；所以投资者对行情分析时，一般采用收盘价作为计算依据。
开多（Long Position） -是多头开仓的简称，指持仓量增加，但持仓量的增加值小于现量，且为主动买盘。
开空 （Short Position） - 是空头开仓的简称，指持仓量增加，但持仓量的增加值小于现量，且为主动卖盘；例如：将上例中的卖出、买入反过来即可。
交易量（Trade Volume） – 在特定时间段内执行的交易数量
违约 （Default ）– 多头或空头未能向票据交换所存入足够的保证金。还有卖方未能交货或买方未能在交货期间提货交货期。
保值（Hedging）- 购买或者出售一个期货合同作为一种临时性的替代品 , 以替代将来的现货交易 . 通常情况下同时在现货市场和期货市场做出相反方向的交易.
现货（Spot）-立即交付和支付产品的现货市场。
上涨-下跌理论 （Advance-Decline Theory）-上涨/下跌线（或 A/D 线）是一种技术指标，用于绘制每天上涨和下跌股票数量之间的差异。 该指标是累积的，将一个正数添加到先前的数字中，或者如果该数字为负数，则从先前的数字中减去它。
顺 行 情 交 易 （Don't Fight the Tape）-格言说一个人不应该逆着大趋势进行交易。 从本质上讲，这句话建议投资者跟随人群； 也就是说，一个人应该在价格上涨时（以及其他人都在购买时）买入，在价格下跌时（并且其他人都在卖出）卖出。
套利（Arbitrage）- 一种投资实践，试图通过进行相互抵消的交易来从价格低效中获利。 例如，一个人可能会以低价购买证券，然后在几秒钟内以更高的价格将其转售给愿意购买的人。 套利者可以保持价格相对稳定，因为市场试图抵制他们的价格剥削尝试。 套利者经常使用计算机程序，因为他们的交易可能很复杂并且会迅速发生。
双底(Double Bottom)-技术分析中使用的术语，指股票价格下跌，反弹，然后回落到与原始下跌相同的水平。 该模式看起来像字母 W。在技术分析中，这种模式被认为对股票有利。 该股已经触底，技术分析师预计该股随后会升值。
双顶（Double Top-技术分析中使用的术语，指股票价格上涨、下跌，然后回升至与最初上涨相同的水平。 该模式看起来像字母 M。在技术分析中，这种模式被负面解释，表明存在一些阻力位（M 顶部），因此股票无法走高。
抛售（Dumping）- 在一个市场以异常低的价格销售一种产品，而在另一个市场以高得多的价格销售相同的产品。指快速的把手里持有的股票卖出去，但是卖股票是有学问的，比如你抛售是不是划得来，是不是会有人接盘，价格定得合理与否，这样都会影响你抛售的结果，相信大家都想快点抛售出去，获利最大化吧。 看看下面的这些技巧
头肩顶 （Head and Shoulders）-在技术分析中，一种价格上升至峰值、下降、上升至更高峰值然后再次下降，最后上升至与第一个峰值大致相等的第三个峰值并再次下降的指标。 虽然一般来说，头肩形态被认为是看跌指标，但它包含各种看涨点，即在价格上涨之前。 这些看涨点被称为颈线。 当技术分析师看到证券下跌至颈线时，他们将其视为买入信号，因为历史模式表明证券价格随后将很快上涨。 另一方面，第三个峰值被认为是卖出信号。