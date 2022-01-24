如何使用錢包進行加密貨幣充值

第 1 步：登錄 www.mexc.com 上的 MEXC 賬戶，點擊 [Wallet] - [Overview]

第二步：請點擊【充值】按鈕； 選擇要存入的代幣。

下面以 Tether(USDT) 為例，說明相應的步驟。

第三步：選擇代幣USDT後，【網絡】欄將顯示「USDT可用網絡」。

請確保選擇了正確的網絡。 通過錯誤的網絡轉賬可能會導致不可逆轉的資金損失。 對區塊鏈網絡有任何疑惑，請咨詢MEXC官方在線客服團隊。

假設您之前從未獲得過充值地址，請點擊「點擊生成地址」獲取網絡下的地址和您選擇的代幣。

第四步：假設你選擇了『USDT』代幣和『TRC-20』作為你的充值網絡，接下來的二維碼和字符串對應你MEXC賬戶下的USDT-TRC20地址。 請點擊復製按鈕將USDT-TRC20充值地址復製到剪貼板，以便您可以將其粘貼到您發送代幣的提現地址欄中。

*此外，您還可以通過掃描提現的二維碼向MEXC充值。

第 5 步：一些代幣和網絡，如 EOS，要求用戶同時填寫地址和備忘錄標簽。 看到提示：請同時輸入地址和Memo進行充值，請務必填寫此Memo，否則「Token」將丟失！

您可以在該充值界面下方的「近期充值」中查看歷史充值記錄，以及查看當前充值進度。

進行存款需要網絡確認。 確認完成後，押金將記入您的賬戶。 請在您的「幣幣賬戶」中查看。

提示：

1.請確保將正確類型的加密貨幣轉移到所述地址。轉移錯誤類型的加密貨幣將導致不可逆轉的資金損失。

2.請註意，有最低存款金額。少於最低金額的存款將不會被捕獲並且無法收回。

3.每次充值時請確保您已確認充值地址和網絡。少數人的存款地址可能會在他們的代幣進行重命名或更新時發生變化。

4.發起存款後，需要通過區塊確認。如果選擇ERC20地址，會提示需要12次網絡確認。在確認完成之前，不會記入令牌。如果充值後沒有收到token，可能是因為交易沒有被區塊網絡確認，區塊交易的網絡確認時間不確定，請耐心等待。您可以自由查看您的存款歷史中的交易狀態。

免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC成長學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。