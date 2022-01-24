KYC，即充分瞭解你的客戶，是對帳戶持有人的強化審查，是反洗錢用於預防腐敗的制度基礎。

KYC政策不僅要求金融機構實行賬戶實名制，了解帳戶的實際控制人和交易的實際收益人。 KYC認證可增加您的資金安全，開啟不同等級的KYC身份認證可以解鎖對應的交易許可權。 我們建議您完成高級認證，這樣可以增加您購買/提現加密貨幣的單筆額度。 MEXC的一些理財收益活動，一般也都需要用戶進行KYC后才可參與。

第一步：

登入MEXC官網， 登入您的帳號，點擊「個人中心」，然後點擊身份認證

第二步：點擊「去認證」

第三步：請根據相關要求填寫您的個人資訊

請按照圖片要求上傳您的相關證件，點擊「提交」

注：僅支援圖片且大小不超過5M，保證圖片清晰完整無曝光

第四步：等待審核結果

如果您是郵箱註冊，將會通過郵件獲取您的審核結果

如果您是手機註冊，將會通過簡訊獲取您的審核結果

我們將會對您的資料進行真實性和有效性進行審核，審核時間約為15分鐘，或您可以聯繫官網客服進行催促。

通過初級認證后，您還可以進行高級認證，來提高每日的提幣額度。

您可以透過KYC加強對資金安全的把控，以及在MEXC平台獲得更高的交易、參與和提幣權限。

免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC成長學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。