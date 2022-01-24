谷歌驗證器是一款動態口令工具，工作原理類似短信動態驗證，綁定後每30s生成一個動態驗證碼。在手机离网状态下，依旧可以使用。

開啟谷歌身份驗證後，在MEXC進行登錄、交易、提現等安全性会大大提升，有效降低因为仅被黑客盗取账户密码，就造成资金损失的可能性。

第一步：請先登錄您的帳號，點擊「安全中心」

第二步：點擊「設定」

第三步：請根據您的手機系統及相應提示完成綁定

iOS用戶可點擊「App Store」演示視頻瞭解具體操作

安卓用戶可根據需求點擊「Google Play」演示視頻了解具體操作

iOS使用者登入App Store搜尋「谷歌驗證」或「Google Authenticator」獲取

安卓使用者登入 Google應用商店，搜索「谷歌驗證」獲取。

點擊右下方「+」，会跳出添加选项

您可透過掃描二維碼或手動輸入秘钥的方式，將您的秘钥添加至驗證器。

請依次輸入登錄密碼、點擊「立即取得」查收並輸入您的手機/郵箱驗證碼、谷歌驗證碼，點擊「綁定」即可

注: 秘鑰将会用于手機更換或遺失時找回所绑定的谷歌驗證器，綁定前請務必將密鑰備份保存。

每次動態口令的有效時間為30秒，且僅用於一次操作，過期立刻更換，請您及時操作。

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