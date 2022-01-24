比特幣（Bitcoin）簡稱BTC，是一種基於去中心化、採用點對點網絡與共識主動性，開放源代碼，以區塊鏈作為底層技術的加密貨幣。由中本聰在2008年首次提出。 2009年比特幣的第一個區塊“創世區塊”被挖出，標誌著比特幣網絡的啟動，也意味著加密資產和區塊鏈運動的開始。

比特幣作為加密貨幣的鼻祖，最初是作為“貨幣”而被構造。由於比特幣“總量恆定”，“經濟自由”的特性，現在越來越多的人把它當成一種投資商品，跟黃金一樣，是一種投資標的，因此比特幣也有“數字黃金”之稱。而也有一些國家政府從法律上把它定義為一種貨幣，使得它更受大眾所關注。

與傳統貨幣相比，比特幣具有去中心化、總量恆定、公開透明不可篡改、全球流通、安全等特性

去中心化：比特幣是一種分佈式的密碼貨幣。其發行和交易不依賴中心化的機構，而是由一個個獨立的參與者決定，且任何參與者的進入或離開都不會對整個系統產生決定性影響。這也是比特幣安全與自由的保證。

總量恆定：比特幣總量恆定且按照一定規則被挖出。算法決定比特幣總量為2100萬枚，比特幣網絡每10分鐘釋放出一定數量的比特幣，又由於其每四年一次的產量減半，預計2140年發行完畢。這也使比特幣具有很強的稀缺性，受到更多投資者的追捧。

公開透明不可篡改：關於比特幣的任何交易行為都公開透明的，在區塊鏈上可以查到，且交易數據不能篡改，甚至交易者身份都是匿名的，天然具有良好的匿名特性。這為用戶提供了隱私，因為不會有任何可以返給他們的公共追踪。

安全：比特幣是安全的，因為比特幣的金融系統由世界各地的無數計算機運行。在區塊鏈（鏈接）中對此進行了解釋，對系統的攻擊需要黑客入侵全球至少 50% 的計算機——這是極其困難的。

全球流通：與法定貨幣不同的是，比特幣是價值資產，不經過任何機構的管控。像跨國匯款等國際交易往來，會被記錄在案，且要經過層層外匯管制機構，交易時間長；而比特幣交易則只需要輸入數字地址，點一下鼠標，等待網絡確認就交易成功了。

比特幣的以上特徵完全超過了傳統貨幣的限制，儘管安全方便了，但卻沒有任何法律保護，除了其不可逆轉的性質之外，這還可能使用戶容易受到詐騙。權力下放還意味著沒有估值保證，也沒有政府對貨幣的支持。

比特幣的常見用途

由於以上性質特徵，比特幣受到人們的廣泛認可和使用，如像現金一樣網上交易購買商品、支持跨國轉賬等。現在比特幣被越來越多的投資者看重，長期持有價值存儲，來實現抗通脹及財富升值。

比特幣增強了流動性並削減了通脹風險。其不可逆轉的性質使其具有吸引力，因為世界不再需要信任第三方來進行電子支付。人們可以輕鬆管理有關交易/貨幣的信息。

擁有比特幣的方式有很多，常見的有挖礦、交易所購買及空投獎勵等。早期可以通過挖礦來獲得比特幣，通過購買專業的挖礦設備將獲得的比特幣打到比特幣錢包。隨著比特幣價格上漲，全網算力不斷增加，挖礦競爭激烈等因素，挖礦難度越來越大。

對於普通投資者來說，可以通過到MEXC等交易所直接購買或者參與一些空投比特幣的項目來擁有。如果您要在場外直接購買BTC，因缺乏擔保存在較高風險，需謹慎選擇。

與世界第二大加密貨幣以太坊（鏈接）相比，都是去中心化的加密貨幣。然而，他們的目標大相徑庭。比特幣的唯一目的是成為一種安全的數字貨幣，而以太坊則是為了創建一個安全、高效和去中心化的網絡。以太坊的目的不是與比特幣競爭，而是向世界展示區塊鏈可以帶來的可能性。

比特幣發展至今已有十餘年時間，薩爾瓦多總統說比特幣已進入到青春期。確實，在這十幾年時間比特幣價格從0.0025美元到歷史新高69000美元，市值一路飆升，穩居數字貨幣龍頭之位，受到全球越來越多投資者的關注和認可。不過加密資產具有較高波動屬性，也請控制風險謹慎投資。

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