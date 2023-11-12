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MEXC 質押借幣新業務正式上線！

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2023.11.12 MEXC
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質押借幣是 MEXC 推出的加密貨幣借款方案。質押借幣是指質押一種加密貨幣借入另外一種加密貨幣，用於交易現貨、衍生品或投入理財以獲取更高收益，也可用於提幣。

目前 MEXC 的質押借幣業務已經正式上線，您可以前往 MEXC 官網進行參與體驗。安全借款，快速便捷，讓您隨心所欲配置管理自己加密資產，無論是資金周轉還是用於投資，MEXC 的借款解決方案都將滿足您的需求。

如何參與質押借幣


目前質押借幣功能僅支持在 Web 端使用。


Web 版


打開 MEXC 官網並登錄，選擇頂部導航欄【現貨交易】中的【質押借幣】。


在質押借幣頁面，您可以看到當前支持質押的幣種以及借出的幣種，我們以質押 TON 借 USDT 為例進行展示。點擊【立即借款】。


輸入 USDT 的【借款金額】，頁面上會相應的顯示出您需要質押的 TON 數量。選擇【借款周期】，勾選《質押借幣條款協議》，點擊【確定借款】。

如果您【質押金額】中 TON 數量不夠擔保您要借出的 USDT 數量，您可以從合約或者法幣賬戶進行劃轉。


成功借款後，您可以在【我的借款】中查找到這筆質押借幣訂單。

如果您有多筆不同狀態的訂單，可以分別在【未還清】、【已還清】和【退款記錄】中進行查找。


值得注意的是，您需要關注自己的借款周期，在到期後的還款期限內完成還款，否則將會產生逾期利息。目前質押借幣暫不支持提前還款。

質押借幣池中可借總額有上限，當池子中的【當前剩餘可借】數字變成 0 時，其他人則無法繼續質押借幣。

App 版


在 MEXC App 首頁，點擊輪播圖下方快捷按鍵區域的【更多】，選擇【理財】中的【質押借幣】進入頁面。

在質押借幣頁面，您可以看到當前支持質押的幣種以及借出的幣種，我們以質押 TON 借 USDT 為例進行展示。點擊【立即借款】。

輸入 USDT 的【借款金額】，頁面上會相應的顯示出您需要質押的 TON 數量。選擇【借款周期】，向下滑動頁面，勾選《質押借幣條款協議》，點擊【確定借款】。

如果您【質押金額】中 TON 數量不夠擔保您要借出的 USDT 數量，您可以從合約或者法幣賬戶進行劃轉。


成功借款後，您可以在【我的借款】中查找到這筆質押借幣訂單。

如果您有多筆不同狀態的訂單，可以分別在【未還清】、【已還清】和【退款記錄】中進行查找。


值得注意的是，您需要關注自己的借款周期，在到期後的還款期限內完成還款，否則將會產生逾期利息。目前質押借幣暫不支持提前還款。

質押借幣池中可借總額有上限，當池子中的【當前剩餘可借】數字變成 0 時，其他人則無法繼續質押借幣。

TON（The Open Network）是 MEXC 的戰略投資夥伴，隨著 MEXC 的質押借幣業務上線，質押 TON 借幣服務同步上線。MEXC Ventures 的支持為 TON 的質押計劃帶來了更多的安全和可靠性。歡迎投資者們前來體驗，享受到 MEXC 平臺提供的優質服務和保障。


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