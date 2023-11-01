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如何進行現貨倉位管理？

#現貨
#基礎概念
2023.11.1 MEXC
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倉位是一個交易者應該熟知的概念，配置不同種類加密貨幣的資金占所有可支配資金的比例稱為倉位。比如，您一共有1萬USDT，其中3000U是BTC，3000U是ETH，2000U是MX，2000U是USDT，那麼您的倉位一共是1萬U的頭寸，其中30%是BTC，30%是ETH，20%是MX，20%是USDT。

以上只是簡單的舉例，在進入市場之前，也許我們應該思考更多的東西，比如：倉位數量、交易規模、風險預期和出場條件等。做好以上倉位管理的準備，擬定出交易計劃，才能將風險最小化。

1.為什麼需要倉位管理？


①良好的倉位管理可以降低風險。


在投資過程中，正確的倉位管理十分重要，倉位管理決定了您的倉位配置和大小。而倉位大小和配置直接決定了投資的風險和收益。合理的倉位大小，適當的倉位配置，可以降低風險。反之，不合理的倉位大小，單一的倉位配置，可能會增加風險。

②排除情緒干擾。


提前設置倉位管理計劃，按照計劃行事，可以排除人為的情緒干擾。加密貨幣市場波動巨大，有經驗的莊家經常利用新聞製造話題，讓市場發生重大波動。如果此時，您按照情緒交易，很可能導致虧損，但按照提前做好的倉位管理計劃，可以有效避免情緒交易帶來的損失。

2.倉位管理的技巧


優秀的倉位管理技巧可以幫助投資者控制風險並最大化投資回報，以下是一些倉位管理的實用技巧：


①根據市場情況，控制倉位大小。


您需要合理判斷當前市場走勢，如果大部分幣種在上漲，可能目前市場處於“牛市”，您可以適當增加您的倉位；如果大部分市場在下跌，當前可能是在“熊市”，可以適當減少倉位。但您需要控制您的倉位配置，避免將所有的資金配置在某個單一的投資標的中。

②選擇合適的投資標的，進行倉位分配。


加密貨幣根據市值可以分為：大盤幣，中盤幣和小盤幣。大盤幣的總市值超過100億美元，中盤幣的總市值在10-100億美元之間，小盤幣的總市值小於10億美元。其中，大盤幣的波動率最小，中盤幣居中，小盤幣波動率最大。一般來講，波動率越大，收益率和風險率也越大。您可以根據不同幣種類型的特點，進行合理的倉位配置。比如：大盤幣倉位占據60%，中盤幣30%，小盤幣10%。

3.進行賬戶風險管理


確定您的風險承受能力，風險承受能力每個人都是不同的。激進的人可能風險承受能力會大於保守的人，願意承擔更多的交易虧損。一般來講，優秀的交易員會將現貨交易的損失控制在一定的比例，比如2%，也就是一筆現貨交易的虧損總額不超過總本金的2%。

4.擬定交易計劃，按照步驟實施


確定以上3個關鍵因素後，您需要制定出您的倉位管理計劃。


具體來講，會涉及到以下步驟：①您的倉位大小和投資標的②每種投資標的具體倉位大小是多少③您的入場條件④您止損設置，這涉及到風險管理⑤您的加倉和減倉條件⑥完全出場的條件。

免責聲明：加密貨幣交易涉及重大風險。本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


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