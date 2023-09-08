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如何設置價格提醒

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2023.09.8 MEXC
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許多MEXCers在使用MEXC App進行現貨交易或永續合約交易時，面對突如其來的行情，為了能夠抓住合適的入場機會，往往需要長時間的盯盤：無論是對於熟悉操盤技巧的交易者，還是剛開始接觸合約交易的小白來說，這無疑是一件十分消耗心力的過程。如果您的交易軟件擁有一個功能：既可以滿足在行情到來時提醒您及時入場，也可以使您在沒有行情或者盤整過程中專注於其他項目，那麽一定可以使您的交易過程事半功倍。這個功能就是：【價格提醒】。今天，我們來一起學習在MEXC App上如何使用【價格提醒】。

什麽是【價格提醒】？


【價格提醒】是一個消息提醒功能，在MEXC App的【現貨交易】和【合約交易】頁面中可以找到它的具體位置。【價格提醒】的使用邏輯是：通過設置觸發價格提醒的限制條件，待價格觸達限制條件之後，MEXC App將通過【站內信】和手機推送的形式告知MEXCers當下的價格水平，形成【價格預警】。

觸發條件


當您使用【價格提醒】時，需要設置不同的觸發條件：當價格觸發到不同的條件時，MEXCers均會收到通知。然而，不同的觸發條件適用於不同的交易場景。您需要了解這些觸發條件的使用邏輯和適用的交易場景；

【現貨交易】


在MEXC【現貨交易】中，點擊【提醒類型】，僅有一種觸發條件，它是：

【價格设置】


當您使用這種觸發條件時，意味著您關注的是某一交易對的市場價格是否到達某個價格水平；所以在這個界面，作為觸達條件，您需要設置精確的價格。此時，一部分交易者會根據當下的價格水平擇機入場。

例如

您交易BTC/USDT時，設置價格上漲至31,000 USDT；如果此時，BTC/USDT的市場價格是30,000 USDT，當該現貨交易的市場價格觸達到31,000 USDT時，您將收到【價格預警】通知。

【合約交易】


在MEXC【合約交易】中，點擊【提醒類型】，一共會顯示六種觸發條件，它們分別是：

  • 價格上漲至

  • 價格下跌至

  • 24小時漲幅達

  • 24小時跌幅達

  • 5分鐘漲幅達

  • 5分鐘跌幅達

1. 【價格上漲/下跌至】


當您使用這兩種觸發條件時，意味著您關注的是某一交易對的市場價格是否到達某個價格水平；所以在這個界面，作為觸達條件，您需要設置精確的價格。此時，一部分交易者會根據當下的價格水平擇機入場。

例如

您交易BTC/USDT永續合約時，設置【價格上漲至】的價格為31,000 USDT；如果此時，BTC/USDT永續合約的市場價格是30,000 USDT，當該永續合約的市場價格觸達到31,000 USDT時，您將收到【價格預警】通知。

2. 【24小時漲幅/跌幅達】


當您使用這兩種觸發條件時，意味著您正在關注某一個交易對的波動水平；同時，因為這兩個觸發條件增加了一個時間周期的概念，並且這個時間周期為24小時，所以，這是一個根據24小時震蕩區間作為觸發依據的條件。綜上，您在設置該觸發條件時，需要設置的是具體的百分比數值

例如

您交易BTC/USDT永續合約時，設置【24小時漲幅達】的百分比數值為10（%）；如果此時，BTC/USDT永續合約的市場價格是30,000 USDT；在24小時內，當該永續合約的市場價格觸達到33,000 USDT時，您將收到【價格預警】通知。

3. 【5分鐘漲幅/跌幅達】


同上，當您使用這兩種觸發條件時，意味著您還在關注某一個交易對的波動水平；但是，這個觸發條件的時間周期為5分鐘，遠遠低於24小時的時間長度；同樣，這是一個根據5分鐘震蕩區間作為觸發依據的條件。所以，您在設置該觸發條件時，仍然需要設置的是具體的百分比數值。

例如

您交易BTC/USDT永續合約時，設置【5分鐘漲幅達】的百分比數值為10（%）；如果此時，BTC/USDT永續合約的市場價格是30,000 USDT；在5分鐘內，當該永續合約的市場價格觸達到33,000 USDT時，您將收到【價格預警】通知。

如何設置【價格提醒】


设置【現貨交易】-【價格提醒】


1. 打開MEXC App，進入首頁，點擊【交易】



2. 依次點擊 「K先圖標誌」-【🔔】，進入【價格提醒】頁面




3. 選擇交易對




4. 依次【設置價格】和【創建提醒】




如果現貨交易對市場價格觸發【價格提醒】


如果您設置的【價格提醒】被觸發，您會收到【站內信】，手機也會收到相應的通知；相關詳情，可以從首頁中的【站內信】找到


如果您想要刪除【價格提醒】


如果您認為某個【價格提醒】設置有誤，想要刪除並重新設置：點擊刪除標示即可


设置【合約交易】-【價格提醒】


1. 打開MEXC App，進入首頁，點擊【合約】



2. 依次點擊【...】-【提醒】，進入【價格提醒】頁面




3. 點擊【添加提醒】，選擇交易對




4. 選擇【提醒類型】




如果您選擇【價格上漲/下跌至】


  • 以設置【價格上漲至】為例，當您設置完【價值】：比如，30000 USDT；點擊【創建提醒】即可

  • 完成設置後，您可以查閱到【已成功創建提醒】。



如果您選擇【24小時漲幅/跌幅達】


  • 以設置【24小時漲幅達】為例，當您設置完【價值】：比如，10（%）；點擊【創建提醒】即可

  • 完成設置後，您可以查閱到【已成功創建提醒】。



如果您選擇【5分鐘漲幅/跌幅達】


  • 以設置【5分鐘漲幅達】為例，當您設置完【價值】：比如，10（%）；點擊【創建提醒】即可

  • 完成設置後，您可以查閱到【已成功創建提醒】。



如果合約交易對合理價格觸發【價格提醒】


如果您設置的【價格提醒】被觸發，您會收到【站內信】，手機也會收到相應的通知；相關詳情，可以從首頁中的【站內信】找到



如果您想要刪除【價格提醒】


如果您認為某個【價格提醒】設置有誤，想要刪除並重新設置：以刪除【5分鐘漲幅達】為例，點擊刪除標示，在【溫馨提示】中點擊【刪除】



寫在最後


【價格提醒】是一個非常實用的交易輔助工具，可以在非常多的交易場景中使用。在MEXC App【合約交易】中，您可以通過設置【價格提醒】達到入場建倉或者止盈止損的交易目的。【價格提醒】包含六種【提醒類型】，您可以根據具體需要，擇機使用：比如，如果您關注具體價格水平，那麽，【價格上漲/下跌至】功能比較適合；如果您關注日內/短期震蕩幅度，【24小時漲幅/跌幅達】和【5分鐘漲幅/跌幅達】功能則比較適合；前者當市場價格觸達設置的價格條件，您將收到【價格預警】；後者必須在時間周期內，如果市場價格觸達設置的價格條件，您才能收到【價格預警】。

溫馨提示


  • Web暫不支持【價格提醒】功能；

  • 手機推送可能因為網絡原因推送失敗，請您時刻保持網絡暢通；

  • 價格推送受手機型號和系统影響：您可能無法及時收到消息。因此，請注意控制風險；請確保MEXC App在手機後台運行，並開啟手機通知功能。

風險提示：交易有風險，投資需謹慎。本內容不構成對投資的任何建議。請您根據個人的投資目標、財務狀況及風險承受能力，自行決定投資策略。


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