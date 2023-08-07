技術分析歷史悠久，最早源於日本德川幕府時代（1603～1867年）的大米交易，為了記錄大米價格變化來預測大米漲跌趨勢，一位名叫本間宗久的商人發明了蠟燭圖雛形。經過數百年發展和傳承，技術分析開枝散葉，衍生出基礎K線圖、技術指標和道氏理論、波浪理論、江恩理論、纏論等綜合性技術分析理論。





不同交易技術分析理論有著不同方法，不同種類方法核心在於通過K線圖或者價格以往走勢預測出未來市場價格走勢，從而獲取利潤。





需要注意，除以上常見技術分析理論外，市面上還存在各種各樣的技術分析理論。不同方法難易程度不同，適用於不同性格的投資者，投資者可以根據自身特點和性格等要素作出合理選擇。本文將簡要介紹幾大綜合性技術分析理論，但技術分析不是萬能的，往往需要結合基本面才能選擇出較好投資標的。









技術分析以三大假設作為前提：①市場行為涵蓋一切信息②價格沿趨勢移動③歷史會重演。





①市場行為涵蓋一切信息

沒有必要對影響價格因素的具體內容給予過多地關注。根據有效市場假說，在一個競爭充分、完全透明的市場中，市場價格走勢是項目基本面、宏觀經濟、代幣籌碼等所有市場信息的綜合反映。這條假設是技術分析基礎，如果不被承認，那技術分析將毫無意義。





②價格沿趨勢方式演變

價格變動反應了一定時期供求關係變化，供求關係一旦確定，價格變動將會沿着某一確定方向持續，該方向通常也是阻力最小方向。因為趨勢分析和研判是技術分析核心，所以第二假設被視為技術分析最根本假設。





③歷史往往會重演

當市場出現和過去相同或相似情況時，投資者會根據過去的成功經驗或失敗教訓來做出目前的投資選擇，市場行為和價格走勢會出現歷史重演。









技術分析四大因素是指：成交價格、成交量、時間、空間。技術分析方法多種多樣，但都離不開這4個方面。





成交價格和成交量是市場行為最基本的表現。成交價格是指買賣雙方經過充分博弈所達成的實際交易價格，成交量是供需表現形式，是單位時間內成交金額。在某一時間的價格和成交量可以反映出買賣雙方在這個時間點的共同市場行為，是雙方暫時的均衡點。認同程度小，分歧大，成交量大；認同程度大，分歧小，成交量小。





在技術分析中，時間是指完成某個過程所需時間，通常指一個技術形態（如三角形）或一個升降空間所經過的時間，「空間」是指價格升降所能夠達到的程度。一般來說，對於時間長的周期，今後價格變動空間也應該大；對於時間短的周期，今後價格變動空間也應該小。









道氏理論是所有市場技術分析理論的鼻祖。道氏理論源於道瓊斯公司查爾斯·亨利·道，他創立了道瓊斯公司(Dow Jones & Company)，發明道瓊斯工業指數，並創立著名的《華爾街日報》。在1900年到1902年期間，他在該報上發表了諸多關於股市的評論文章，表達了他對股市走勢的觀點。在查爾斯·道去世後，《華爾街日報》的記者將其文章及觀點編成《投機初步》一書，從而使道氏理論正式定名。道氏理論系統龐雜，含有三大假設、五大定理，是一套十分完整的趨勢跟蹤理論。





從三大假設和五大定理中我們可以提煉出道氏理論核心，即K線價格變化的3種趨勢：①主要趨勢②次級趨勢③短暫趨勢。





道氏理論三大趨勢圖解





①主要趨勢

通常持續1年或1年以上，大致可以分為牛市、熊市、區間盤整。

②次級趨勢

次級趨勢和主要走勢方向相反，通常持續3個星期或者數個月，此期間內的折返幅度通常是主要趨勢低點到高點的三分之一至三分之二。

③短暫趨勢

通常是次要趨勢中的K線價格日線調整，很難分析具體趨勢，但分析主要趨勢和次級趨勢需要依靠短暫趨勢進行判斷。













波浪理論提出於20世紀30年代，是美國證券分析家艾略特發明，其通過幾十年對道瓊斯指數小時圖的研究，總結了股市價格運動與波浪之間的聯繫。如果說道氏理論告訴了我們何謂趨勢，那波浪理論則是對趨勢的精細刻畫。





①浪行結構

基於道氏理論對市場趨勢的劃分，波浪理論將市場周期劃分為八浪，即五個驅動浪和三個調整浪。其中每一個波浪裡會包含更小的浪（子浪），每一個波浪也被另一個更大的浪所包含。在牛市八浪模型里，五個推動浪是上升的，一般標記為12345浪，調整浪是下降趨勢的，一般標記為ABC浪。反之，熊市裡面五個推動浪是下降的，調整浪則是上升的。





牛市的波浪理論圖





②波浪嵌套結構

波浪結構並不是簡單的循環，還可以相互嵌套，即：任何一個價格波浪都可以同時處於不同級別的價格循環中（這對應着道氏理論中的主要趨勢、次要趨勢、日常波動的概念）。

也就是說，一個完整的5浪或者3浪結構可以構成更大波浪循環中的一個小浪；反過來，任何一個波浪循環裡的小浪也可以分解為驅動浪或者調整浪的微觀結構。













道氏理論、波浪理論、江恩理論並稱為西方三大技術分析理論，其中江恩理論無疑是其中最為複雜和難以應用的理論。





威廉·江恩是二十世紀最成功的投資家之一，五十餘年的投資生涯斬獲超過三億美元的利潤。江恩相信市場的價格運行趨勢不是混亂的，而是可以通過數學方法預測的，他所創造的理論把時間與價格完美結合起來。





江恩通過數學、幾何學、宗教、天文學的綜合運用，建立起自己獨特的技術分析理論。江恩理論包括：①江恩二十一條買賣法則②江恩十二條買賣規則③江恩回調法則④江恩循環理論⑤江恩波動法則⑥江恩分割比率⑦江恩市場幾何原理⑧江恩測市工具。





以下介紹幾條江恩理論的核心內容：

①價格波動是支配市場循環的重要法則。

價格波動的形式是上升與下跌。當價格由上升轉為下跌時，25%、50%、75%等是重要的支撐位。當價格從低位啟動時，1.25、1.5、2等是股價重要的阻力位。





②反彈的周期時間。

在上升趨勢中，如果以月為單位，調整不會超過2個月。如果以周為單位，調整一般在2～3周。在大跌時，短期的反彈可以維持3～4個月。





③時間是循環周期的參考點。

20年、30年、60年以上為長期循環。1年、2年、3年、……15年等為中期循環。其中30年最重要，因為其中含有360個月，是一個完整圓形的度數。短期循環為24小時、12小時、……甚至可縮小到4分鐘，因為一天有1440分鐘，地球自轉一度為1440除以360，得出4分鐘。





④10年是一個重要循環。

由10年前的頂部(底部)可預測10年後的頂部(底部)。此外，7年也是一個轉折點，因為7天、7周、7個月都很重要。









如果說道氏理論、波浪理論、江恩理論是西方思想產物，那麼纏論無疑是東方思想結晶。纏論是中國網絡名人「纏中說禪」發明的一套技術理論體系，纏論始於「纏中說禪」在2006年6月7日寫的系列「教你炒股」文章。





纏論核心是通過幾何對走勢的結構逐步推導，從而對市場各種走勢作出科學完全分類，指導實際操作。通過這種科學的方法，纏論總結出「走勢必完美」的核心定律。





具體來講，「走勢必完美」包含以下幾層意思。首先，走勢可以分為上漲、下跌、盤整三種類型；其次，任何走勢類型都要完成；第三，任何完成的走勢類型，必然包含一個中樞，即三段次級別走勢；第四，任何走勢類型完成之後，必然會轉化為另外兩種走勢類型之一，如下跌結束將轉為盤整和上漲。





纏論和江恩理論類似十分複雜，可以搜索「纏中說禪108課」，詳細了解，本文不展開過多敘述。





因為渴望財富，技術分析被眾多人追捧，但市場走勢變化萬千，人心的貪婪和恐懼難以預測，讓技術分析存在「失真」可能。基本面分析摒棄了眾多人為因素，可以部分解決技術分析存在的弊端，兩者結合才可能選出合適投資標的。在下一篇文章中，我們將簡要介紹交易基本面分析。









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