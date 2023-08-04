合約交易來源於期貨交易，而最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品，後來隨著交易範圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這樣便有了期貨合約一詞的誕生。
最初的這種契約行為日益復雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，於是便出現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所——皇家交易所。第一家現代意義的期貨交易所1848年成立於美國芝加哥。
為了適應商品經濟的不斷發展，改進運輸與儲存條件；1848年，82位商人發起組織了芝加哥期貨交易 (CBOT)；1851年芝加哥期貨交易所引進遠期合同；1865年芝加哥谷物交易所推出了一種被稱為「期貨合約」的標準化協議，取代原先沿用的遠期合同。這種標準化合約，允許合約轉手買賣，並逐步完善了保證金制度，於是一種專門買賣標準化合約的期貨市場形成了，期貨也成為了投資者的一種投資理財工具。
雖然合約已經存在超過100年了，但是加密貨幣合約交易到 2013年才剛開始發展。從那時候起，許多交易所都對加密貨幣合約表示興趣。可是，當時交易的品類並不是今天我們在MEXC上看到的永續合約。而是，永續合約的前身：交割合約。
交割合約是指期貨合約的雙方同意在指定時間也就是交割日，按期貨的的價格進行合約交割買賣。該合約是以USDT作為計價單位和結算單位，定期進行交割的數字貨幣合約。該合約價格全部由市場機制形成，不使用指數而是用最新成交價計算盈虧。
永續合約就是一種「創新型」合約，屬於加密貨幣市場的金融衍生品。 傳統合約都有到期交割日，而永續合約沒有交割日，可以持倉到永遠，所以被稱為永續合約（Perpetual Contract）。在MEXC上，永續合約既可以是以USDT作為計價單位和結算單位，也可以用數字貨幣本身作為計價單位和結算單位。
永續合約在交易規範上和交割合約有非常大的區別
永續合約則是通過自動減倉，也就是ADL系統（詳細信息可以參考新手學院相關文章），以降低市場風險，不存在「穿倉分攤」的情況。MEXCers建倉後也可以隨時平倉提取收益。
資收益：用「時間」換取更大的「盈利空間」；
風險提示：交易有風險，投資需謹慎。本內容不構成對投資的任何建議。請您根據個人的投資目標、財務狀況及風險承受能力，自行決定投資策略。