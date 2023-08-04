











合約交易來源於期貨交易，而最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品，後來隨著交易範圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這樣便有了期貨合約一詞的誕生。









最初的這種契約行為日益復雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，於是便出現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所——皇家交易所。第一家現代意義的期貨交易所1848年成立於美國芝加哥。





為了適應商品經濟的不斷發展，改進運輸與儲存條件；1848年，82位商人發起組織了芝加哥期貨交易 (CBOT)；1851年芝加哥期貨交易所引進遠期合同；1865年芝加哥谷物交易所推出了一種被稱為「期貨合約」的標準化協議，取代原先沿用的遠期合同。這種標準化合約，允許合約轉手買賣，並逐步完善了保證金制度，於是一種專門買賣標準化合約的期貨市場形成了，期貨也成為了投資者的一種投資理財工具。









雖然合約已經存在超過100年了，但是加密貨幣合約交易到 2013年才剛開始發展。從那時候起，許多交易所都對加密貨幣合約表示興趣。可是，當時交易的品類並不是今天我們在MEXC上看到的永續合約。而是，永續合約的前身：交割合約。









交割合約是指期貨合約的雙方同意在指定時間也就是交割日，按期貨的的價格進行合約交割買賣。該合約是以USDT作為計價單位和結算單位，定期進行交割的數字貨幣合約。該合約價格全部由市場機制形成，不使用指數而是用最新成交價計算盈虧。









永續合約就是一種「創新型」合約，屬於加密貨幣市場的金融衍生品。 傳統合約都有到期交割日，而永續合約沒有交割日，可以持倉到永遠，所以被稱為永續合約（Perpetual Contract）。在MEXC上，永續合約既可以是以USDT作為計價單位和結算單位，也可以用數字貨幣本身作為計價單位和結算單位。









永續合約在交易規範上和交割合約有非常大的區別









從設計機製上來看和交割合約最大的區別就是沒有交割日，永續合約永遠不會到期結算，只要合約不被爆倉，交易者可長期持有；





交割合約有明確的到期日、交割日：比如，3月到期後交易6月合約，6月到期後交易9月合約。在到期日，合約停止交易，交易雙方在交割日完成交割後，合約便再無價值。









很多交易所的交割合約是采用「穿倉分攤」規則：即如果因為行情的劇烈波動造成某些合約用戶沒辦法及時平倉發生穿倉事件，保證金無法覆蓋虧損，那麽所有盈利用戶必須分攤穿倉用戶的損失；





永續合約則是通過自動減倉，也就是ADL系統（詳細信息可以參考新手學院相關文章），以降低市場風險，不存在「穿倉分攤」的情況。MEXCers建倉後也可以隨時平倉提取收益。 ，也就是（詳細信息可以參考），以降低市場風險，不存在「穿倉分攤」的情況。MEXCers建倉後也









永續合約通過資金費率機製，對標現貨價格，避免價格的極端波動，不容易被惡意「插針」爆倉；





交割合約則更容易被「插針」爆倉。交割合約的價格一般是交易平臺自己的盤口價格，會受到盤口價格「買一價」和「賣一價」的影響。









交割合約就不適合做投機，它其實最適合礦工或者一些套期保值的用戶；





永續合約提供最高200倍的靈活可調杠桿，交割合約最高20倍杠桿，前者風險性與投機性更強。









MEXC從2018年開始運營合約業務：經過兩年的發展，2020年，MEXC成為加密貨幣頭部交易所；





2022年，MEXC合約全年增長1200%，日均交易額全球前十。同時，獲得全網第一的合約流動性；





由於MEXC永續合約不設交割日期。永續合約不受限於時間的限制，交易者可長期持有,以獲得更大的投

資收益：用「時間」換取更大的「盈利空間」；









MEXC合約交易利用資金費率機制，使永續合約的價格回歸現貨指數價格，價格更加透明的同時避免價格的異常波動；





「自動減倉機制」確保交易者利益：采用完整的減倉機制而非風險分攤機制，來確保交易者利益。該機制用來確定誰承擔強制平倉，有效確保交易者的利益免受由高風險投機者所造成的巨額損失影響；





「合理價格」機制：此系統將標記價格設置為合理價格而非最新交易價格，由此避免不必要的強平；





最高200倍靈活可調杠桿：在MEXC，永續合約提供高達200倍杠桿（比如，BTC/USDT 永續合約），交易者可以根據交易需求，開倉後靈活調節，平臺提供彈性風險保障的同時，確保交易者最佳交易體驗。





風險提示：交易有風險，投資需謹慎。本內容不構成對投資的任何建議。請您根據個人的投資目標、財務狀況及風險承受能力，自行決定投資策略。