現貨交易 vs 合約交易

在MEXC上，MEXCers不仅可以通過現貨交易來獲得數字貨幣；同時也可以通過最高200倍杠桿的合約交易來沖擊更高收益。那麽，兩者到底有什麽區別呢？除了收益不同之外，我們還能從那些地方找出兩者的區別嘛？看完這篇文章，您便能輕松入門現貨和合約交易。
一般而言，只有在MEXC上完成上幣的現貨交易對才可能擁有與之對應的合約交易對；所以，一方面，並不是所有的現貨交易對都擁有相對應合約交易對。另一方面，也不是所有的合約交易對都能擁有200倍的杠桿倍數：比如，MX代幣。
在MEXC，現貨交易的收益方式是單邊行情T+0：即只能做多，不能做空，下單之後即可賣出；合約交易的收益方式是雙邊行情T+0：即既可以做多，也可以做空，下單之後即可賣出。
現貨交易並不存在設置杠桿；合約交易的杠桿體現在初始保證金上。合約交易可以使少量的初始保證金獲得大量的倉位價值，從而提高收益率。
由於現貨交易和合約交易的投資標的不同，所以，當MEXCers選擇兩種不同的交易方式獲取利潤時，會出現截然不同的交易場景。雖然在一些場景下，現貨交易和合約交易擁有相同的交易機制，但是絕大情況下，兩者的區別依然顯著。有關「交易方式」的區別，我們可以從易到難慢慢去理解。
針對現貨交易，當您打開現貨交易頁面的時候，在交易界面中，您可以選擇限價、市價、限價止盈止損或者OCO四種交易方式。
而在合約交易界面，您能找到更加豐富的下單選擇：有五種；分別是：限價（委託）、市價（委託）、計劃委託、跟蹤委託和只做maker。
註
有關現貨交易和合約交易的下單模式，請參考相應學院內容。
在MEXC上，現貨交易並沒有針對持倉方式的設置。但是，合約交易在持倉方式上的設置是比較詳細的：包含雙向持倉和單向持倉。
同樣，現貨交易並沒有杠桿倍數的交易功能。但是，利用杠桿交易合約卻是普遍存在的；這裏，MEXC專門為用戶提供了兩種設置杠桿的模式：簡約模式和高級模式。同樣，需要MEXCers在開倉前完成設置。
針對現貨交易，當您打開現貨交易頁面的時候，在交易界面中，您可以選擇限價、市價、限價止盈止損或者OCO四種交易方式。
而在合約交易界面，您能找到更加豐富的下單選擇：有五種；分別是：限價、市價、限價委託、跟蹤委託和只做maker。除此之外，您還可以使用添加【止盈止損】（【倉位止盈止損】和【分批止盈止損】）、【閃電平倉】和【平空】/【反手】的功能。
其實，無論是哪一種交易方式，最終需要和MEXCers的投資目的保持一致：
風險提示：交易有風險，投資需謹慎。本內容不構成對投資的任何建議。請您根據個人的投資目標、財務狀況及風險承受能力，自行決定投資策略。