現貨交易 vs 合約交易





在MEXC上，MEXCers不仅可以通過現貨交易來獲得數字貨幣；同時也可以通過最高200倍杠桿的合約交易來沖擊更高收益。那麽，兩者到底有什麽區別呢？除了收益不同之外，我們還能從那些地方找出兩者的區別嘛？看完這篇文章，您便能輕松入門現貨和合約交易。











顧名思義，MEXCers通過現貨交易所獲得數字貨幣，是數字貨幣本身。比如，一個BTC，或者一個ETH。並且，購買之後，MEXCers可以通過不同的網絡自由地轉移。





而合約交易本身所交易的標的物，是永續合約。比如，當您購買了1,000張 BTC/USDT合約之後，您的這部分資產是不會也不能通過任何區塊鏈網絡進行轉移的。









一般而言，只有在MEXC上完成上幣的現貨交易對才可能擁有與之對應的合約交易對；所以，一方面，並不是所有的現貨交易對都擁有相對應合約交易對。另一方面，也不是所有的合約交易對都能擁有200倍的杠桿倍數：比如，MX代幣。









在MEXC，現貨交易的收益方式是單邊行情T+0：即只能做多，不能做空，下單之後即可賣出；合約交易的收益方式是雙邊行情T+0：即既可以做多，也可以做空，下單之後即可賣出。









現貨交易並不存在設置杠桿；合約交易的杠桿體現在初始保證金上。合約交易可以使少量的初始保證金獲得大量的倉位價值，從而提高收益率。









由於現貨交易和合約交易的投資標的不同，所以，當MEXCers選擇兩種不同的交易方式獲取利潤時，會出現截然不同的交易場景。雖然在一些場景下，現貨交易和合約交易擁有相同的交易機制，但是絕大情況下，兩者的區別依然顯著。有關「交易方式」的區別，我們可以從易到難慢慢去理解。













針對現貨交易，當您打開現貨交易頁面的時候，在交易界面中，您可以選擇限價、市價、限價止盈止損或者OCO四種交易方式。









而在合約交易界面，您能找到更加豐富的下單選擇：有五種；分別是：限價（委託）、市價（委託）、計劃委託、跟蹤委託和只做maker。









註

有關現貨交易和合約交易的下單模式，請參考相應學院內容。









現貨交易以即時交割的方式撮合交易，所以最新價格是現貨交易的交割價格。





合約的交割價格則不同於現貨交易：MEXC 采用獨特設計的合理價格標記系統，以避免在高槓桿產品上發生不必要的強制平倉。









在MEXC上，現貨交易並沒有針對持倉方式的設置。但是，合約交易在持倉方式上的設置是比較詳細的：包含雙向持倉和單向持倉。













同樣，現貨交易並沒有杠桿倍數的交易功能。但是，利用杠桿交易合約卻是普遍存在的；這裏，MEXC專門為用戶提供了兩種設置杠桿的模式：簡約模式和高級模式。同樣，需要MEXCers在開倉前完成設置。

















針對現貨交易，當您打開現貨交易頁面的時候，在交易界面中，您可以選擇限價、市價、限價止盈止損或者OCO四種交易方式。









而在合約交易界面，您能找到更加豐富的下單選擇：有五種；分別是：限價、市價、限價委託、跟蹤委託和只做maker。除此之外，您還可以使用添加【止盈止損】（【倉位止盈止損】和【分批止盈止損】）、【閃電平倉】和【平空】/【反手】的功能。













其實，無論是哪一種交易方式，最終需要和MEXCers的投資目的保持一致：





如果MEXCers根據自己的本金多少以及風險偏好做出了風險厭惡的投資態度，那麽，現貨交易是符合這一類MEXCers的需求的。因為，現貨交易不存在【強制平倉】，也很少出現退市或者價格歸零的狀況。





同樣，如果一部分MEXCers認為某一些數字貨幣的（比如，BTC）的投資成本過高；投資之後，如果沒有長時間的單邊上漲行情，便很難獲得較高的收益。那麽，合約交易可以滿足這類MEXCers的投資收益高，回收周期短的需求了。但是，趨勢判斷錯誤以及合約交易使用不當，也會出現高風險的情況，比如，強平。





風險提示：交易有風險，投資需謹慎。本內容不構成對投資的任何建議。請您根據個人的投資目標、財務狀況及風險承受能力，自行決定投資策略。





