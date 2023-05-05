SUI總供應量的一部分預計將在平台主網上線時釋放。剩餘的代幣將在未來幾年歸屬或作為未來的股權獎勵補貼進行分配。

記賬單位/交易媒介：SUI可以用作流動資產，包括貨幣的標準特征——記賬單位、交換媒介或價值存儲——以及智能合約、互操作性和更復雜的生態系統。

治理：SUI代幣作為參與協議升級等問題的鏈上投票的權利，在治理中發揮著重要作用。

交易費：SUI是支付在Sui平臺上執行和存儲交易或其他操作所需的gas費用。

SUI Token持有者：將資金質押給驗證節點以維護網絡並參與治理，或者在與鏈上的資產和應用程序進行交互時支付費用

用戶：向平臺提交交易請求，以創建、更改或轉移數字資產或與在Sui上構建的應用程序交互

股權證明機製用於選擇、激勵和獎勵Sui驗證者和與他們一起抵押的SUI所有者的誠實行為；

Sui的存儲基金用於跨時間轉移股權獎勵，並補償未來驗證者先前存儲的鏈上數據的存儲成本；

無需許可：Sui是一個無需許可的，重新設計和構建而成的區塊鏈底層系統（Layer1），旨在為創作者和開發者提供能夠承載Web3中下一個十億用戶的開發平臺。此外，Sui旨在成為第一個大規模可編程區塊鏈平臺——Web3的基礎層。

水平擴展：Sui可在不破壞原子性可組合性的前提下，以極快的速度、較低的成本和較低的延遲性，可以水平擴展大眾化應用程序的開發，還可以利用增加驗證節點機器運行來提高其性能。而傳統的區塊鏈通常設計為每個驗證節點都要運行一遍。

交易排序：Sui在可擴展性方面取得了重大飛躍——通過在互相獨立的交易啟用並行協議，使大多數交易可以並行處理。這樣可以更好地利用資源，並通過添加更多資源來提高吞吐量。Sui放棄共識，轉而使用更簡單和更低延遲的原語來簡單的處理交易，例如支付交易和資產轉移，這在區塊鏈世界中是前所未有的，從遊戲到實體銷售點的零售支付等許多新的延遲敏感分布式應用程序成為可能。

更好的用戶體驗：Sui用戶能夠將他們的工作負載轉移到Sui Gateway服務以獲得更好的用戶體驗。相比之下，傳統的區塊鏈交易的發送和運行結果是分開的模型，即用戶通過監控區塊鏈狀態以評估其交易提交是否成功。

無系統超時：Sui以網絡快速運行，無需等待系統超時。尤其是當網絡良好且未受到攻擊時，可以顯著的感受到延遲降低。相比之下，大多數其他傳統的和PoW的區塊鏈，需要在提交交易之前等待預定義的超時時長。

低延遲性：延遲與交易事務沖突是成正比，因此支付和轉賬等常見交易的延遲非常低。