Advance/Decline (A/D) 騰落指標

騰落指標（A/D線）是一種技術指標，繪製每天上漲和下跌的加密貨幣數量之間的差異。該指標是累積的，將正數添加到先前的數字，或者如果該數字是負數，則從先前的數字中減去。

A/D線用於顯示市場情緒，因為它告訴交易者是否有更多的加密貨幣上漲或下跌。它用於確認主要指數的價格趨勢，也可以在出現背離時發出反轉警告。

通常，我們使用此指標來確認MEXC上的價格趨勢：

當價格上漲時，上升的A/D線證實了上升趨勢，顯示出強烈的參與。

當價格下跌時，下降的上升/下降線證實了下降趨勢。

我們也可以用它來確認分歧：

如果價格上漲但A/D線向下傾斜，稱為看跌背離，則表明市場正在失去寬度並且可能即將反轉方向。

相反，如果價格繼續走低並且A/D線轉為向上，稱為看漲背離，則可能表明賣家正在失去信心。

如果A/D線的斜率向上並且市場呈上升趨勢，則可以說市場是健康的。我們可以建倉做多。

當價格處於低位，但A/D線即將向上移動時，這是購買加密貨幣的機會。

如果A/D線和市場同時走低，則價格繼續下跌的可能性更大。

當價格處於高位，但A/D線即將向下移動時，這是賣出加密貨幣的機會。