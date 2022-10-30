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Energy Index (CR Index) 能量指標

2022.10.31 MEXC
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定義

CR 指標指的是能量指標，也被稱為中間意願指標。這個指標是，通過最高價，最低價以及交易日前一天的中間價格的關系，計算而得。因為CR指標是一個中間意願指標，所以它可以像BR指標或AR指標一樣去展示買方和賣方的意願。同時，CR指標也是一個勢頭指標，可以用來衡量價格移動的程度。

如何在MEXC交易平臺上使用CR指標呢？

當我們點擊CR指標之後，我們會得到5條曲線：CR，MA1，MA2，MA3和MA4。所有這些曲線都有不同的意義，但是我們，通過不同曲線的組合，來表達不同的結果：

  1. 對於CR本身來說，如果CR數值超過100，這將是一個強勢市場，也就是說多方交易者人數在不斷上升。相反，如果CR數值下降到100以下，市場就比較沈寂。
  2. 從另一個角度上說，如果CR數值遠離100過快，那麽市場會存在超買或者超賣的情況，也就是說市場過沖。市場的情緒被放大了。
  3. 如果CR數值低於所有MA1，MA2，MA3，MA4這些曲線，我們需要非常警惕，因為此時此刻，我們需要清倉鎖定收益了。
  4. MA1和MA2兩條曲線夾著的這個區域，被稱為「副地震帶」，CR曲線進入這個區域時，會被支撐和阻礙。
  5. MA3和M42兩條曲線夾著的這個區域，被稱為「主地震帶」。 同樣，CR曲線進入這個區域時，會被支撐和阻礙。

入場點

  1. 看多趨勢

如果CR數值低過40，價格將要觸底所以這是一個買入的機會。

  1. 看空趨勢

如果CR數值大於400，則價格會出現反轉。

優勢vs劣勢

  1. CR動能指標，和BRAR指標不一樣，可以展示價格波動的程度。
  2. CR數值可以反應市場情緒誇大的情況。
  3. CR，和BRAR一樣，也不能更加精準地表示雙向趨勢的入場位置。

 

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