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Different Moving Average (DMA) 平行線差指標

2022.10.29 MEXC
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定義

平行線差指標是一個用於分析中短期趨勢的指標。一般而言，這個指標包含兩條線：DMA和AMA。DMA線段可能包含不同的時間維度。AMA線段的時間維度是要比DMA線段要短的。這兩條線段是對交易者做短期的交易決策有幫助的。

如何在MEXC中使用平行線差指標呢？

在基礎版K線圖中，DMA位於「副指標」中。所以，在這個界面是不需要另外設置參數的。通常，我們利用DMA和AMA運動方式的差別來去分析潛在的趨勢。

進場點

  1. 看多

  • 如果DMA和AMA的數值都大於0，並且這兩條線一齊上升，那麽這是一個看多的信號。
  • 如果DMA和AMA的數值都小於0，但是，在一段長期的下降之後，它們都開始逐一上升，那麽這可以被當作是一個牛市的開端。

  1. 看空

  • 如果DMA和AMA線段的數值都小於0並且它們一直並向下降，那麽這是一個看空的信號。
  • 如果DMA和AMA線段的數值大於0但是，在一段長期的上漲之後，它們都開始逐一同向下降，那麽這是一個看空的信號。

優勢vs劣勢

  1. DMA指標，不同於EMA和MA，更加適用於短期交易；
  2. DMA指標僅僅通過兩條線來展示潛在趨勢，相比較而言簡單一些；
  3. DMA指標在反轉和橫盤中的表現都是一樣的，所以並不能區分是趨勢反轉還是進入橫盤；
  4. DMA指標和所有的趨勢指標一樣，在橫盤中不能表現潛在的趨勢。

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