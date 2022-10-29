Different Moving Average (DMA) 平行線差指標

平行線差指標是一個用於分析中短期趨勢的指標。一般而言，這個指標包含兩條線：DMA和AMA。DMA線段可能包含不同的時間維度。AMA線段的時間維度是要比DMA線段要短的。這兩條線段是對交易者做短期的交易決策有幫助的。

在基礎版K線圖中，DMA位於「副指標」中。所以，在這個界面是不需要另外設置參數的。通常，我們利用DMA和AMA運動方式的差別來去分析潛在的趨勢。

如果DMA和AMA的數值都大於0，並且這兩條線一齊上升，那麽這是一個看多的信號。

如果DMA和AMA的數值都小於0，但是，在一段長期的下降之後，它們都開始逐一上升，那麽這可以被當作是一個牛市的開端。

如果DMA和AMA線段的數值都小於0並且它們一直並向下降，那麽這是一個看空的信號。

如果DMA和AMA線段的數值大於0但是，在一段長期的上漲之後，它們都開始逐一同向下降，那麽這是一個看空的信號。