YUUKI（YUUKI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00294382 $ 0.00294382 $ 0.00294382 24H最低价 $ 0.00350804 $ 0.00350804 $ 0.00350804 24H最高价 24H最低价 $ 0.00294382$ 0.00294382 $ 0.00294382 24H最高价 $ 0.00350804$ 0.00350804 $ 0.00350804 历史最高 $ 0.03770389$ 0.03770389 $ 0.03770389 最低价 $ 0.00192955$ 0.00192955 $ 0.00192955 涨跌幅（1H） +1.25% 涨跌幅（1D） +10.85% 漲跌幅（7D） +68.47% 漲跌幅（7D） +68.47%

YUUKI（YUUKI）当前实时价格为 $0.00345862。过去 24 小时内，YUUKI 的交易价格在 $ 0.00294382 至 $ 0.00350804 之间波动，市场活跃度显著。YUUKI 的历史最高价为 $ 0.03770389，历史最低价为 $ 0.00192955。

从短期表现来看，YUUKI 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.25%，过去 24 小时内变动为 +10.85%，过去 7 天内累计变动为 +68.47%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

YUUKI（YUUKI）市场信息

市值 $ 72.63K$ 72.63K $ 72.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 72.63K$ 72.63K $ 72.63K 流通量 21.00M 21.00M 21.00M 总供应量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

YUUKI 的当前市值为 $ 72.63K, 它过去 24 小时的交易量为 --。YUUKI 的流通量为 21.00M，总供应量是 21000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 72.63K。