YOINK 今日价格

YOINK (YOINK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.47%。当前 YOINK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 YOINK。

YOINK 目前市值在 $ 27,582 排名第 #-，流通供应量为 926.57M YOINK。过去 24 小时内，YOINK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，YOINK 在过去一小时内波动了 +0.11%，过去7 天内波动了 -61.20%。过去一天，总交易量达到 --。

YOINK（YOINK）市场信息

市值 $ 27.58K$ 27.58K $ 27.58K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 27.58K$ 27.58K $ 27.58K 流通量 926.57M 926.57M 926.57M 总供应量 926,566,055.3294237 926,566,055.3294237 926,566,055.3294237

YOINK 的当前市值为 $ 27.58K, 它过去 24 小时的交易量为 --。YOINK 的流通量为 926.57M，总供应量是 926566055.3294237，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.58K。