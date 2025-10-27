YLDS（YLDS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 24H最低价 $ 0 24H最高价 历史最高 $ 1.0 最低价 $ 0.999943 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00%

YLDS（YLDS）当前实时价格为 $0.999962。过去 24 小时内，YLDS 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。YLDS 的历史最高价为 $ 1.0，历史最低价为 $ 0.999943。

从短期表现来看，YLDS 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 0.00%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

YLDS（YLDS）市场信息

市值 $ 3.42M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 3.42M 流通量 3.42M 总供应量 3,416,159.0

YLDS 的当前市值为 $ 3.42M, 它过去 24 小时的交易量为 --。YLDS 的流通量为 3.42M，总供应量是 3416159.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.42M。