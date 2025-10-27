Yield Protocol（YIELD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00027159 24H最高价 $ 0.0006097 历史最高 $ 0.547757 最低价 $ 0.00007987 涨跌幅（1H） +0.01% 涨跌幅（1D） -55.44% 漲跌幅（7D） -54.98%

Yield Protocol（YIELD）当前实时价格为 $0.00027162。过去 24 小时内，YIELD 的交易价格在 $ 0.00027159 至 $ 0.0006097 之间波动，市场活跃度显著。YIELD 的历史最高价为 $ 0.547757，历史最低价为 $ 0.00007987。

从短期表现来看，YIELD 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.01%，过去 24 小时内变动为 -55.44%，过去 7 天内累计变动为 -54.98%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Yield Protocol（YIELD）市场信息

市值 $ 19.41K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 38.21K 流通量 71.45M 总供应量 140,661,635.5775238

Yield Protocol 的当前市值为 $ 19.41K, 它过去 24 小时的交易量为 --。YIELD 的流通量为 71.45M，总供应量是 140661635.5775238，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 38.21K。